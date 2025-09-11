港股 | 午市前瞻 | 美匯弱勢料議息後港股升勢未斷 美草案只聞樓梯聲藥股趁低分注買

美股個別發展道指收挫兩百點，港股今早走勢由藥股帶領向下，及至早市中段跟隨亞洲外圍喘穩，恒生指數26000關失而復得，指數半日報26124，跌75點或0.3%，主板成交超過1763億元。恒生中國企業指數報9283，跌44點或0.5%。恒生科技指數報5897，跌5點或不足0.1%。

龔偉廷：恒指26000關鍵，美匯料持續轉弱將支撐港股

昨晚美國公布8月份PPI按年增2.6%，遠低於預期的3.3%，按月更意外轉跌0.1%，進一步強化減息預期。然而港股高位出現回吐壓力，疊加醫藥板塊不利消息，恒指低開超過200點，但跌穿26000關口明顯出現支持，最終上午跌幅收窄至僅約100點。華夏基金（香港）投資總監龔偉廷向《經濟通通訊社》表示，大市今日出現回吐壓力，其中因素可能與近期多隻大型股份出現集資行動，除蔚來(09866)配股外，阿里(09988)、騰訊(00700)及美團(03690)都先後傳出發債消息，資金流受限令部分資金趁高位借勢獲利。

不過他認為港股現時可跌空間其實不多，近日減息預期急升，連隨大幅低於預期的美國PPI增幅，可以預計即將公布的更為關鍵的CPI亦大有可能低於預期。此期間內美匯持續回落，他以過往經驗預期美匯一開始調整就不會只維持數月，並將以年計，港股將會受惠此一趨勢。

龔偉廷又提到，即使恒指在議息前已突破26000，亦不認為如若減息落實後便會一次過散水。他解釋，恒指26000在歷史上有重要意義，為恒指首次升上30000後重要好淡分界，預計中線正式突破後並不會輕易跌穿，因此他預期今年內進一步挑戰27000並非難事。

成本問題特朗普都難施加太大限制，料藥業打壓流於口號式

《紐約時報》報道美國政府正在討論對當地藥企業引進中國創新藥施加嚴格限制，包括將強制審查美企收購中國新藥項目，並提高中國臨床試驗數據的FDA審核門檻，同時鼓勵藥品本土生產與採購。雖然白宮早在周一(8日)已發聲明指政府目前「並未積極考慮」這份草案，但《紐時》吹風指目前支持與反對的團體正展開激烈游說，政策走向將舉足輕重。消息今早發酵，醫藥股開市全線急瀉，藍籌翰森(03692)低開15%，藥明生物(02269)、石藥(01093)及百濟神州(06160)等大型藥股都低開超過9%，但開市後板塊撈底力量顯著，不少醫藥股都大為收窄跌幅。

雖然早市醫藥股跌勢相對嚇人，但龔偉廷坦言藥股長升長有多時，反而對今次調整期待已久，認為經歷一下調整對於中長期升勢更為有利。他認為是次行政命令的落實執行機會並不高，因為中國企業在製藥供應鏈上不可或缺，為美國藥企控制成本的重要一環，並無其他國家能夠取代中國業企所需的低廉開支，因此在美國藥廠必然反對情況下預計落實機會不大。他又認為，製藥供應鏈上雖然事關中美博奕，但藥物研發更牽涉人類福祉議題，預計即使特朗普也不能輕易作出相關限制，因此無論藥品關稅抑或是次草案，他都認為有較大機會流於口號式。

醫股宜分注撈底，首選CXO類股份

因此龔偉廷建議現時不失為趁低部署醫藥股的好時機，為免板塊調整未完風險，建議未有貨投資者分注入手，現價可先下一半，若有進一步回調可以加倉，操作上更加靈活。至於個股方面，他首選藥明生物(02269)及藥明康德(02359)，看準CXO業務為美國藥企最大程度依賴中國的一環；其次為百濟神州(06160)以及信達生物(01801)，兩股相對上後者在藥物商業化上更為成功，百濟神州則更偏向科研突破為主；至於三生製藥(01530)雖然獲輝瑞青睞，但累積升幅過大並不建議此際入手。

撰文：經濟通通訊社市場組

