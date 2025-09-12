  • 會員
開市Go | 美十年期債息跌破4%，阿里發可轉換票ADS抽升8%，恒大物業復牌獲國企競購資產

12/09/2025

要聞盤點

 

1、美股延續強勢，道瓊斯指數、標普500指數及納斯達克指數齊創盤中與收市新高。市場預期聯儲局下周議息會議將正式開啟減息周期，而通脹數據與就業信號的分化則進一步加強減息預期。道指收市升617.08點，或1.36%，報46108點，史上首次站穩46000點大關，盤中最高觸及46137.2點；標普500指數升55.43點，或0.85%，報6587.47點，盤中一度升至6592.89點，再創新高；納指收市升157.01點，或0.72%，報22043.07點，首次突破22000點關口，盤中高見22059.71點。中國金龍指數升236點。日經期貨截至上午7時38分上升62點。

 

2、美國最新通脹數據超出市場預期，8月消費者物價指數(CPI)連續第二個月加速上升。8月CPI按月上升0.4%，較7月的0.2%增速翻倍；按年計增幅升至2.9%，創今年1月以來新高。市場原先預期，按月及按年升幅分別為0.3%和2.9%。

 

3、美國勞工部最新數據顯示，截至9月6日當周，新領失業救濟人數大增2.7萬人，至26.3萬，遠高於市場預期的23.5萬，創下近四年新高，清晰顯示勞動力市場正在降溫。

 

4、上述消息後，美國下周減息預期不變，芝商所「美聯儲觀察」工具顯示，市場目前預計下周降息25個基點的概率超過90%；惟十年期債息跌破4%，為4月以來首次。

 

5、歐洲央行宣布，維持三大關鍵利率不變，存款利率維持2%，主要再融資利率維持2.15%，邊際貸款利率維持2.4%。央行強調，未來利率決策將根據通脹前景及風險評估，採取逐次會議根據數據調整的策略，不會事先承諾特定利率路徑。

 

6、中國人民銀行與印尼央行啟動雙邊交易本幣結算(LCT)框架及二維碼互聯互通專案，旨在促進雙邊貿易和投資中的本幣使用及便利化。

 

7、國務院新聞辦公室今日（12日）下午舉行新聞發布會，邀請財政部長藍佛安介紹「十四五」財政改革和發展成效，並回答記者提問，聚焦高質量發展目標。

 

8、國務院同意兩年內在北京副中心、長三角及粵港澳大灣區等10地開展要素市場化配置綜合改革試點，原則同意相關實施方案，促進區域協同發展。

 

9、證監會與阿布扎比金管局舉辦高層圓桌會議，探討香港資產管理公司在阿布扎比市場的發展機遇，包括通過當地基金制度接觸更多投資者。

 

10、在2025外灘大會上，螞蟻集團CEO韓歆毅表示，通證經濟應植根實體經濟，解決信任、效率與成本問題，才能釋放價值，當前正處於「破曉」階段。

 

11、蘋果公司被兩機構下調評級，今年表現落後於其他科技股，推薦一致性降至2020年以來最低，僅55%分析師建議買入，遠低於微軟、英偉達等。

 

12、阿里巴巴及百度已開始使用自主研發的晶片訓練人工智能模型，部分替代過去依賴的英偉達晶片。

 

開市Go | 美十年期債息跌破4%，阿里發可轉換票ADS抽升8%，恒大物業復牌獲國企競購資產

 

開市Go | 美十年期債息跌破4%，阿里發可轉換票ADS抽升8%，恒大物業復牌獲國企競購資產

 

開市Go | 美十年期債息跌破4%，阿里發可轉換票ADS抽升8%，恒大物業復牌獲國企競購資產

 

