傳阿里百度用自研芯片訓練AI模型，股價齊飆逾半成仲有得升？

12/09/2025

　　據報阿里巴巴(09988)及百度(09888)已開始使用自研芯片來訓練其人工智能(AI)模型，以部分取代英偉達的芯片，今早(12日)股價齊飆逾半成，百度更曾飆逾一成。其實兩隻股份近期在一眾科技股中尤其強勢，當中阿里近日公布擬發行本金總額近32億美元零息可轉換優先票據，集資所得主要用於增強雲基礎設施，百度則正式發布文心大模型X1.1，並在多個評測整體表現超越DeepSeek，兩股升勢看來有餘未盡，仍有上升空間。

 

（AP圖片）


據報阿里百度開始用自研芯片訓練AI模型　部分替代英偉達

 

　　據《The Information》援引四位知情人士報道，阿里巴巴和百度已開始使用自主設計的芯片來訓練其人工智能模型，部分取代了英偉達的芯片。自今年初起，阿里巴巴已在訓練較小型AI模型時採用自主設計的「真武」處理器，而百度則在測試以其昆侖P800芯片訓練新一代文心一言Ernie AI模型。


　　報道稱，阿里和百度都沒有完全放棄英偉達，兩家公司仍在使用英偉達芯片開發最尖端的AI模型。雖然英偉達的H20芯片的計算能力不如H100或Blackwell系列，但它的性能仍然超過了中國的替代產品。不過，三名使用過阿里人工智能芯片的員工表示，阿里的人工智能芯片現在足以與H20競爭。

 

阿里發布Qwen3-Next新模型　推理效率提升10倍 

 

　　此外，阿里發布了下一代基礎模型架構Qwen3-Next，並開源了基於該架構的Qwen3-Next-80B-A3B系列模型。新模型擁有800億參數，激活參數僅30億，訓練成本僅為Qwen3-32B的十分之一，對於超過32000個標記的長文本推理，新模型與之前版本相比提供了10倍以上的更高吞吐量，推理效率大幅提升。

 

　　這款新模型具有混合注意力機制、高度稀疏的專家混合結構(MoE)、有利於訓練穩定性的優化，以及用於更快推理的多標記預測機制。該開源模型現時可以在托管人工智能軟件的平台「hug Face」上使用。

 

阿里發近32億美元零息可轉換優先票據　每股轉換價溢價31%

 

　　另方面，阿里公布，發行本金總額約32億美元零息可轉換優先票據，每股美國存託股轉換價193.15元，即每股普通股轉換價188.08港元，比昨天收報143.3港元溢價31.25%。集團預估，票據本金總額為31.68億元，發行價為票據本金金額的100%，票據獲標準普爾給予「A+」級評級，將於2032年9月15日到期。票據發行所得募集資金淨額約31.3億元，其中約80%將用於增強雲基礎設施，包括擴大數據中心、升級技術及優化服務，其餘20%將用於拓展國際商業營運，重點進行營運投資以提升市場地位與效率。集團指，票據發行旨在利用有利市場條件及融資成本，以優化資本結構，由於票據總成本較低且無息，預期將降低整體資本成本。

 

　　此外，集團指，已訂立衍生品交易，購買限價看漲期權，一般而言，限價看漲交易預期能減少對股東潛在攤薄，通過將票據轉換價格提高至235.46元，代表較參考股價溢價60%，而票據發行不會影響信用狀況，票據發行預計於本月16日交割。

 

百度發布文心大模型X1.1　整體表現超越DeepSeek

 

（AP圖片）

 

　　另邊廂，據近日百度官微消息，在WAVE SUMMIT深度學習開發者大會2025上，文心大模型X1.1正式發布。據介紹，升級後的X1.1的事實性提升34.8%，指令遵循提升12.5%，智慧體提升9.6%。此外，在多個權威基準評測中，文心大模型X1.1整體表現超越DeepSeek R1-0528，在部分任務上展現出領先優勢。同時，在與國際頂尖模型GPT-5和Gemini 2.5 Pro相比，效果持平。

 

　　而據HuggingFace官網數據，截至2025年9月11日，百度最新開源的文心思考模型ERNIE-4.5-21B-A3B-Thinking，在HuggingFace文本模型趨勢榜上排名第一，模型總榜排名第三。

 

麥嘉嘉：阿里如企穩150元可先看160元　百度短期或挑戰125元

 

　　永豐金證券(亞洲)金融商品交易部主管及研究部主管麥嘉嘉指，明顯有資金流入阿里，其實阿里自從公布業績後有進一步顯示會加大資本開支，最新推出的「高德掃街榜」亦反映其不斷透過AI技術去提升業務營運表現，繼而推動盈利表現，而近期和百度研發AI芯片訓練AI模型，可以部分替代英偉達芯片，這個技術自主化成果亦成為股價其中一個催化劑。阿里另一增長點則為雲業務，根據Grand View Research，全球公有雲業務預計複合增長率有17%，甲骨文(Oracle)(US.ORCL)最近股價表現也很強勢，因為市場看好雲帶來的增長點及爆發潛力，阿里則於中國市場佔有獨特優勢，尤其阿里通義在中國企業級雲業務佔比達17.7%，位列第一。

 

　　麥嘉嘉續指，阿里的電商、AI及雲業務成為三大增長引擎去推動其盈利表現，股價近期連續突破關鍵水平，今日就突破150元心理關口，展望短期雲業務料從現有增長26%進一步加速，股價有機會再上試高位，如企穩150元，可慢慢上移至160元，中線或可上試上市價176元，惟需市場資金量充裕，現時恒指有機會挑戰26800點，阿里亦會成為領軍或資金關注股份。另外，始終阿里於AI業務資本開支大，今次發行可轉換優先票據所得資金也是用於發展AI業務，所以對其整體業務發展前景相對樂觀。

 

　　至於百度，麥嘉嘉認為其仍有機會追落後，集團和阿里自研芯片訓練AI模型，凸顯國內科技自主進程，而百度在大模型升級方面，有文心大模型X1.1全面上線，並提升指令遵循等，評測亦超越DeepSeek，且科技股正受投資者熱捧，百度交投亦活躍，資金流入明顯，短期有機會挑戰125元技術阻力。

 

　　阿里巴巴半日升5.93%收報151.8元，連升6日，累計升幅16.95%，成交173.37億元。百度則升8.55%報115.6元，成交38.93億元。其他科技股也普遍造好，騰訊(00700)升2.86%報647.5元，美團(03690)升0.47%報97元，網易(09999)升2.78%報236.4元，快手(01024)升2.8%報75.4元，嗶哩嗶哩(09626)升3.04%報199.9元，小米(01810)升1.46%報55.45元。

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

