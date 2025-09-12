  • 會員
照顧者 情緒健康
一周部署 | 李偉傑：港股短期上望呢個水平！減息憧憬過後小心市況回吐？

12/09/2025

嘉賓：天風國際 李偉傑

 

　　市場觀望下周有多國央行公布議息結果，不同的貨幣政策或令市況有所波動。港股周五（12日）曾一度升逾500點，下周可挑戰咩水平？仍可靠減息憧憬炒上嗎？

 

　　立即去片：https://youtu.be/1tdD_ouRBg8

 

 

即時重點新聞

12/09/2025 16:56  《盤後部署》恒指曾升穿26500點短線或整固，雲計算熱爆萬國數據破位宜吼

12/09/2025 17:27  【聚焦數據】8月新增人民幣貸款5900億元，遜預期

12/09/2025 17:25  【聚焦數據】內地8月末M2增8.8%勝預期，M1增速加快至6%

12/09/2025 13:43  【專訪】李根興︰街舖面臨被替代風險，香港成內地品牌賺錢天堂，料舖位價格呈L型反彈

12/09/2025 16:59  微信：整治不實資訊、非法薦股等，4454個自媒體帳號關閉或禁言

12/09/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入７３﹒３１億元，買阿里沽美團

12/09/2025 09:09  【大行炒Ｄ乜】伯恩斯坦升阿里等科技股目標，大摩升長飛光纖目…

12/09/2025 16:26  《財資快訊》美電升報７﹒７８３３，一年拆息與上日維持３％

人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 滬指全周累升1.5%，蘋果中國延後發售iPhone Air新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

內地整治汽車業網絡亂象，明年買新能源車恢復徵稅，車股表現分化可以點部署？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

一周部署 | 李偉傑：港股短期上望呢個水平！減息憧憬過後小心市況回吐？新文章
人氣文章

人氣文章

人氣文章

人氣文章

人氣文章

人氣文章

