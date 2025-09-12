一周部署 | 李偉傑：港股短期上望呢個水平！減息憧憬過後小心市況回吐？
12/09/2025
嘉賓：天風國際 李偉傑
市場觀望下周有多國央行公布議息結果，不同的貨幣政策或令市況有所波動。港股周五（12日）曾一度升逾500點，下周可挑戰咩水平？仍可靠減息憧憬炒上嗎？
立即去片：https://youtu.be/1tdD_ouRBg8
【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
12/09/2025
嘉賓：天風國際 李偉傑
市場觀望下周有多國央行公布議息結果，不同的貨幣政策或令市況有所波動。港股周五（12日）曾一度升逾500點，下周可挑戰咩水平？仍可靠減息憧憬炒上嗎？
立即去片：https://youtu.be/1tdD_ouRBg8
【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
更多財經熱話
2025-09-12
2025-09-12
2025-09-12
2025-09-12
2025-09-12
2025-09-12
2025-09-12
2025-09-11
延伸閱讀
12/09/2025 16:56 《盤後部署》恒指曾升穿26500點短線或整固，雲計算熱爆萬國數據破位宜吼
12/09/2025 17:27 【聚焦數據】8月新增人民幣貸款5900億元，遜預期
12/09/2025 17:25 【聚焦數據】內地8月末M2增8.8%勝預期，M1增速加快至6%
12/09/2025 13:43 【專訪】李根興︰街舖面臨被替代風險，香港成內地品牌賺錢天堂，料舖位價格呈L型反彈
12/09/2025 16:59 微信：整治不實資訊、非法薦股等，4454個自媒體帳號關閉或禁言
12/09/2025 17:39 【北水炒Ｄ乜】淨流入７３﹒３１億元，買阿里沽美團
12/09/2025 09:09 【大行炒Ｄ乜】伯恩斯坦升阿里等科技股目標，大摩升長飛光纖目…
12/09/2025 16:26 《財資快訊》美電升報７﹒７８３３，一年拆息與上日維持３％
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/09/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/09/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 12/09/2025 23:32
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 12/09/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETFN
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
即時報價N
指數N
多櫃台N