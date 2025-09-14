  • 會員
一周部署 | 關注加美英日超級議息周結果，憧憬施政報告推刺激經濟措施

14/09/2025

　　《一周部署》你需要關注的未來一周財金事件：

 

關注加美英日超級議息周結果

 

　　本周，美股受減息預期提振，道瓊斯工業指數全周升434點，納斯達克綜合指數升441點，標準普爾500指數升103點。歐洲央行、澳洲儲備銀行宣布維持利率不變，而加拿大、美國、英國和日本等央行將先後舉行議息會議。亞洲開發銀行經濟學家表示，美國降息有望緩解因關稅帶來的壓力，並促進亞洲經濟復甦。上周美國失業金人數創四年新高，8月CPI漲幅符合預期，為降息提供支撐。渣打銀行預計，美聯儲將於本月降息50個基點，高於先前預估的25個點。市場關注點將集中於美聯儲會後的聲明，特別是其對未來降息路徑的展望。整體來看，全球貨幣政策的偏鴿方向可能進一步提振市場信心，促進經濟復甦，惟仍需繼續留意通脹數據波動風險。

 


有色半導體科技股受資金追捧

 

　　中國8月進出口總值增速放緩，按市場分類對東盟和歐盟表現較好，但對美國下降，按產品分類集成電路和汽車出口錄得雙位數增長。受食品價格下跌影響，居民消費價格出現回落，顯示通縮壓力仍未緩解。同時，工業生產者出廠價格自3月以來首次收窄，表明政府政策已開始緩解行業通縮狀況。企業方面，除了甲骨文加強部署雲端業務發展，阿里雲和京東雲擬投資機器人，阿里發行32億美元可轉債，中芯國際收購中芯北方股權等。上證綜合指數全周累升58點，資金追捧有色金屬、半導體和科技板塊。中國副總理何立峰本周將與美國財長會晤，討論貿易和國家安全問題，中美經濟互動及政策措施消息或可支持市場投資熱情。


　　

憧憬施政報告推刺激經濟措施

 

　　9月份至今港股反彈，恒指累計升971點。市場預期超級議息周，港股會跟隨外圍氣氛向好，北水活躍及新股接力上市亦有助提振市場氣氛。周三（17日）將公布新一份施政報告，瑞銀預期，400萬至600萬元物業的印花稅減免影響有限，但有望催化市場活動和土地銷售。至於「資本通」短期內不預期在全國範圍推行，儘管如此，惟相關措施有助釋放因美國加息而受到壓力的本地潛在需求。放寬「資本投資者入境計劃」豪宅投資限制的可能性屬中等。另外，政府亦可能推動「粵車南下」計劃，擴展「多次往返」個人遊簽證至大灣區非深圳城市，並預期「房託通」的最新時間表會公布，進一步促進內地遊客和市場流動性。

 

一周部署 | 關注加美英日超級議息周結果，憧憬施政報告推刺激經濟措施

*上表綜合列出上市發行人所公布的董事會會議召開日期。本清單未必盡列所有同類事項，並僅供參考。閣下應隨時留意上市發行人的公告。

 

一周部署 | 關注加美英日超級議息周結果，憧憬施政報告推刺激經濟措施

 

李偉傑：港股短期上望呢個水平！減息憧憬過後小心市況回吐？

 

