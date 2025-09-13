美股收盤 | 納指再創歷史新高，道指回落273點

美股市場周五(12日)升跌不一，納斯達克指數創收市新高，標普500指數亦接近盤中新高，而道指則錄得輕微跌幅。投資者繼續將焦點放在下周聯儲局即將召開的利率決議會議，普遍預期將儲啟動減息周期，以應對勞動力市場放緩及通脹放緩的雙重壓力。

納指的升勢主要受特斯拉(US.TSLA)及微軟(US.TSLA)股價上揚推動，兩者分別升7.4%及1.8%。其他重磅股方面，英偉達(US.NVDA)升0.4%，Meta(US.META)升0.6%，蘋果(US.AAPL)升1.8%。

周五盤中，納指高見22182.34點，標指最高升至6600.21點，同創盤中歷史新高。標指盤中首次突破6600點關口。

道指收市跌273.78點，或0.59%，報45834.22點；標普500指數3.18點，或0.05%，報6584.29點；納指升98.03點，或0.44%，報22141.1點。

本周三大指數全線錄得上升，道指累漲約0.95%，納指升幅逾2%，標普500則累升1.6%。這主要反映市場對未來貨幣政策趨軟的預期。市場普遍預期今年餘下時間將會有2至3次減息，其中部分投資者甚至押注下周會有一次0.5厘的大幅減息。

美匯指數小幅回升0.07%，日內報97.56，結束前一個交易日的跌勢。美元兌日圓匯率上升，報147.49，微升0.2%，市場對美元需求依然穩健。歐元兌美元報1.1737，微升約0.03%，日內在1.17附近震盪上落。

現貨黃金和紐約期金均呈現上升走勢。現貨黃金價格約在每盎司3648美元附近，日內上升約0.3%；紐約期金升約0.3%，價格接近每盎司3685美元。

紐約期油報收約每桶62.01美元，升約0.25%；布蘭特期油則報每桶66.76美元，升幅約0.58%。整體市場承壓，市場關注俄羅斯原油出口受挫，以及聯儲局下周可能減息的前景。

