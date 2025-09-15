  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯

盤前攻略 | 消費信心下降拖累美股回吐 恒指回吐料有限企穩兩萬六

15/09/2025

　　疲弱經濟數據支撐減息預期，同時開始引發市場對前景擔憂，9月份美國密歇根大學消費者信心指數初值報55.4，遠低於預期的58.2，美股普遍回吐，道指跌273點報45834，標普跌3點報6584，納指受惠特斯拉升勢帶動升98點報22141再創新高。

 

盤前攻略 | 消費信心下降拖累美股回吐 恒指回吐料有限企穩兩萬六

（互聯網圖片）

 

　　中概股個別發展；阿里巴巴跌0.24%報155.06美元，拼多多跌0.22%報125.44美元，京東跌2.12%報33.67美元，網易升1.81%報152.80美元，嗶哩嗶哩升4.09%報25.45美元，理想升0.53%報24.48美元，小鵬升1.41%報20.87美元，蔚來升2.47%報6.22美元，禾賽升2.07%報28.57美元。

 

夜期報跌，ADR跑輸

 

　　恒指夜期跌7點報26380。ADR普遍跑輸港股；騰訊(00700)ADR較港股低0.49%，折合640.4港元；美團(03690)ADR較港低1.12%，折合95.5港元；友邦(01299)ADR較港股低0.38%，折合75.5港元；滙控(00005)ADR較港股高0.50%，折合106.8港元；小米(01810)ADR較港股低0.34%，折合54.8港元。

 

恒指日內料守26000，惟牛倉部署進取有暗湧

 

　　目前有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報26326，跌64點，恒指料跟隨低開約100點。上周後期恒指成功企穩26000，主要因為阿里及百度自研AI晶片消息支撐大市，料在減息預期及科技股憧憬下恒指本周即使回吐，亦料能守穩26000。

 

　　參考恒指牛熊證街貨分布，上周五恒指裂口高開逾450點確實將約300點重貨熊倉一網打盡，惟日內回吐令淡友資金進一步上移部署至26800之上部署回吐，26900至27099約200點區域淨增887張對應期指張數，反映淡友已開始退守至27000關附近。相對牛倉方面上周五已新增約300點區域，最貼價的25900至25999淨增700張對應期指張數，反應輪商積極吸引好友部署，觀望未來兩日會否引發資金下殺。

 

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

03893

易緯集團

0.365

異動股

01211

比亞迪股份

108.100

異動股

01129

中國水業集團

0.690

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 45,879.38
    +45.16 (+0.099%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,612.99
    +28.70 (+0.436%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 22,322.92
    +181.82 (+0.821%)
精選預託證券 More
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰升108.013
變動率︰+1.129%
較港股︰+1.42%
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰升97.254
變動率︰+0.994%
較港股︰+0.42%
00939 建設銀行
按盤價(HKD)︰跌7.748
變動率︰-1.092%
較港股︰-0.03%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌6.550
變動率︰-4.364%
較港股︰-7.75%
精選中資美股 More
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升27.115
變動率︰+6.542%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰升158.570
變動率︰+2.264%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌2.555
變動率︰-2.107%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌37.170
變動率︰-2.722%
精選美股 More
ASML 阿斯麥
按盤價(USD)︰升864.630
變動率︰+6.237%
TSLA 特斯拉
按盤價(USD)︰升417.655
變動率︰+5.484%
M 梅西百貨
按盤價(USD)︰升17.395
變動率︰+3.742%
INTC 英特爾
按盤價(USD)︰升24.910
變動率︰+3.447%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 15/09/2025 14:06 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：15/09/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 15/09/2025 14:06 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 03893 易緯集團
  • 0.365
  • 01211 比亞迪股份
  • 108.100
  • 01129 中國水業集團
  • 0.690
  • 09606 映恩生物－Ｂ
  • 510.000
  • 02381 蜆壳電業
  • 0.155
股份推介
  • 00083 信和置業
  • 10.050
  • 目標︰$13.00
  • 00148 建滔集團
  • 27.400
  • 目標︰$35.00
  • 00405 越秀房產信託基金
  • 0.960
  • 目標︰--
  • 06929 業聚醫療
  • 4.390
  • 目標︰--
  • 03677 正力新能
  • 11.720
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 154.600
  • 01024 快手－Ｗ
  • 76.000
  • 00388 香港交易所
  • 449.400
  • 09992 泡泡瑪特
  • 259.000
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.250
報章貼士
  • 02570 重塑能源
  • 170.200
  • 目標︰--
  • 02128 中國聯塑
  • 5.260
  • 目標︰--
  • 01888 建滔積層板
  • 11.900
  • 目標︰$14.50
熱炒概念股
即時重點新聞

15/09/2025 17:09  《盤後部署》恒指窄幅整固總有回調時，藥捷安康故事吸引惟泡沫風險極大

15/09/2025 19:04  【銀色債券】中銀香港:首日認購金額較去年增近兩成，每人平均認購28手

15/09/2025 12:58  【銀債攻略】銀債今日起認購，一文看清銀行券商優惠！

15/09/2025 17:07  中遠海控(01919)與關連方等就鹽田港周邊貨物集疏運樞紐成立合資公司

15/09/2025 18:33  標普將新地評級展望由「負面」上調至「穩定」

15/09/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入近１４５億元，買阿里沽小米

15/09/2025 08:43  【大行炒Ｄ乜】摩通劈泡瑪目標兩成半兼降至中性，高盛升網易目…

15/09/2025 16:24  《財資快訊》美電升報７﹒７７５９，一年拆息較上日微升至３﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>生財有道

定期存款 | 迎戰銀債，銀行紛加港元定存息，花旗3個月及PAObank6個月加至2.8厘新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

銀色債券 | 銀債今開售保底息3.85厘好吸引？哪些高息股更值博？新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 消費增速創九個月低，滬指兩連跌，南韓外長周三訪華新文章
品味生活
生活
人氣文章

Foodie What’s On

美心西餅x李錦記推出「珍寶蠔皇叉燒包」9月16日起期間限定發售！買兩個送舊庄特級蠔油扭蛋
人氣文章

小薯茶水間

港媽上《東張西望》控訴東京居酒屋「果汁加酒」 女兒疑飲醉酒後狂嘔 即時報警求助！索償7千蚊醫療費遭保險公司拒絕 1
人氣文章

Member Zone

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living

傳承創新顯善德 南音演繹東華情
人氣文章

Beauty

辛芷蕾奪威尼斯影后！讀成名作《繁花》劇中金句，活出李李的女王氣場
人氣文章

Fashion

致敬傳奇時尚設計師Giorgio Armani：從 Power Suit 到銀幕光影，從不落幕的優雅
健康好人生 Health Channel
人氣文章
43歲陳法拉出席電影節生圖曝光！網民批瘦似排骨：女神也會老新文章
人氣文章
空姐警示飛機熱門座位暗藏患癌風險！專家教你4招防癌+選位貼士
人氣文章
37歲男星于朦朧北京墮樓亡！網民質疑另有內情 + 街坊爆列4大謎團細節新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/09/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/09/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 16/09/2025 02:06
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 15/09/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章生財有道15/09/2025
定期存款 | 迎戰銀債，銀行紛加港元定存息，花旗3個月及PAObank6個月加至2.8厘
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

實力強弱大逆轉，京閱兵後美怎自處

12/09/2025 07:49

大國博弈

定期存款 | 大行連環加息，中銀東亞新推4個月存期，最高2....

09/09/2025 15:52

貨幣攻略

關稅戰 | 特朗普簽署行政令實施美日貿易協議，對汽車等日本產...

05/09/2025 10:07

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處