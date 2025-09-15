盤前攻略 | 消費信心下降拖累美股回吐 恒指回吐料有限企穩兩萬六

疲弱經濟數據支撐減息預期，同時開始引發市場對前景擔憂，9月份美國密歇根大學消費者信心指數初值報55.4，遠低於預期的58.2，美股普遍回吐，道指跌273點報45834，標普跌3點報6584，納指受惠特斯拉升勢帶動升98點報22141再創新高。

（互聯網圖片）

中概股個別發展；阿里巴巴跌0.24%報155.06美元，拼多多跌0.22%報125.44美元，京東跌2.12%報33.67美元，網易升1.81%報152.80美元，嗶哩嗶哩升4.09%報25.45美元，理想升0.53%報24.48美元，小鵬升1.41%報20.87美元，蔚來升2.47%報6.22美元，禾賽升2.07%報28.57美元。

夜期報跌，ADR跑輸

恒指夜期跌7點報26380。ADR普遍跑輸港股；騰訊(00700)ADR較港股低0.49%，折合640.4港元；美團(03690)ADR較港低1.12%，折合95.5港元；友邦(01299)ADR較港股低0.38%，折合75.5港元；滙控(00005)ADR較港股高0.50%，折合106.8港元；小米(01810)ADR較港股低0.34%，折合54.8港元。

恒指日內料守26000，惟牛倉部署進取有暗湧

目前有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報26326，跌64點，恒指料跟隨低開約100點。上周後期恒指成功企穩26000，主要因為阿里及百度自研AI晶片消息支撐大市，料在減息預期及科技股憧憬下恒指本周即使回吐，亦料能守穩26000。

參考恒指牛熊證街貨分布，上周五恒指裂口高開逾450點確實將約300點重貨熊倉一網打盡，惟日內回吐令淡友資金進一步上移部署至26800之上部署回吐，26900至27099約200點區域淨增887張對應期指張數，反映淡友已開始退守至27000關附近。相對牛倉方面上周五已新增約300點區域，最貼價的25900至25999淨增700張對應期指張數，反應輪商積極吸引好友部署，觀望未來兩日會否引發資金下殺。

