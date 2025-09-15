  • 會員
銀色債券 | 銀債今開售保底息3.85厘好吸引？哪些高息股更值博？

15/09/2025

　　政府新一批銀色債券今日(15日)起接受認購，雖然保底息率降至3.85厘，但仍高於定存利率，在美國即將重啟減息周期下，相信仍可為銀髮一族提供穩定回報，多間銀行及證券行亦相繼推出減免手續費等優惠。預料認購反應熱烈，老友記應如何部署？是否仍值得認購？若不是銀髮族，市場上有否其他高息的投資選擇？中資電訊股、油股、內銀及港銀等高息股是否更值博？

 

銀色債券 | 銀債今開售保底息3.85厘，部分高息股也可吼？

 

銀債保底息3.85厘本月29日截飛　中銀香港：認購總額或逾700億元

 

　　政府上月底公布第十批(2025年)銀色債券發行細節，發行年期為3年，保底息3.85厘，較去年第九批的4厘為低，每半年派息一次，每手一萬元，目標發行金額500億元，可酌情加碼至550億元，今日早上9時至本月29日下午2時接受認購，1966年或之前出生持有效香港身份證的市民可認購。債券採用「循環分派」機制，每人認購金額上限為100萬元，最多可獲配100手，上市後不設二手市場，發債所得資金將用於推動本港基建發展。

 

　　中銀香港(02388)個人金融產品部副總經理梁淑怡表示，銀行分行今早運作暢順，不少客戶透過手機銀行認購，料在美國開啟減息周期下認購反應熱烈，認購總額有機會超過700億元。星展香港表示，儘管今次銀債的保底息率3.85厘較過去為低，但相對現時美國3年期國債孳息約3.5厘、及金管局外滙基金港元票據約2.2厘至2.3厘水平為高，亦遠高於港元定存利率，加上美國即將減息，銀債息率仍具吸引力，料認購反應理想，認購人數及金額或有機會創新高。


滙豐：2027年美息或降至約3厘　銀債3.85厘息率具吸引力

 

銀色債券 | 銀債今開售保底息3.85厘好吸引？哪些高息股更值博？

（AP）

 

　　香港上海滙豐銀行香港資本市場及證券服務部主管黃子卓表示，市場估美國今年9月、12月、明年3月各減息一次，共75基點。滙豐預測，到2027年美國息率或降至3厘左右，故今次3.85厘保底息水平絕對吸引，亦相信認購反應熱烈。

 

　　渣打香港財富方案業務主管何文俊表示，市場預期美國聯儲局9月很大機會恢復減息，港元現金收益率或面臨下行壓力，目前可趁減息周期重啟前，透過優質債券鎖定高收益率。新一批銀債保底息率達3.85厘，對銀髮族具一定吸引力，預計是次認購反應熱烈。銀債既可為長者提供低風險、具穩定回報的投資選項，同時可助銀行業界開發銀髮市場，促進銀髮經濟的發展。

 

滙豐為銀債提供「六免」優惠　致富證券以超市券吸引長者開戶


　　銀行陸續公布銀債認購優惠，其中滙豐為第十批銀債聯席安排行及配售銀行，合資格客戶可透過流動理財、網上理財、電話理財及分行遞交銀債認購申請。該行會繼續提供一系列手續費豁免優惠，包括認購手續費、存入費、託管服務費、代收利息費、提早贖回債券費、到期贖回債券費。渣打香港為認購銀債客戶提供多項收費豁免，包括手續費、提前贖回、託管服務、代收利息、贖回到期債券。中銀香港亦豁免客戶認購及持有銀債相關費用。恒生銀行(00011)除推出全部費用豁免優惠，另於網上認購銀債或相關投資產品的客戶可自動參加網上投資服務大抽獎，有機會贏取1萬元Apple Store禮品卡或恒生財神金牌(五克)。

 

　　另耀才證券表示，客戶於該公司認購，可享有12項費用全免，包括利息、按金、認購手續費、存入費、存倉費、平台費、轉倉費、託管費、不動戶費、到期贖回費、提早贖回費及代收股息手續費。致富證券亦提供銀債「十二免」優惠，包括免現金認購手續費、免孖展認購手續費、免孖展認購利息、免孖展認購按金、免存入費、免到期贖回費、免代收股息費、免存倉費、免不動戶費、免平台費、免託管費及免內部轉倉費。致富同時亦提供額外優惠，新客於港九新界任何一間分行開戶認購即送200元超市現金券。　　

 

溫鋼城：宜最多只用兩成資金認購銀債　待港股調整可吼中移動內銀滙控

 

銀色債券 | 銀債今開售保底息3.85厘好吸引？哪些高息股更值博？

（溫鋼城）

 

　　iFAST Global Markets投資總監溫鋼城指，今次銀債息率達3.85厘，可考慮認購10手，始終現時銀行定存息率只有2厘左右，要更高息又要將資金搬來搬去，對於老友記較麻煩。銀債過去亦發行了很多輪，都平平穩穩，除非擔心香港政府財政出現問題。不過，銀債唯一缺陷是沒有二手市場，不建議認購太多，最多投入兩成資金，若有500萬退休金可認購100萬。其實，市場上也有其他產品，若熟悉這些產品，不認購銀債也不要緊，例如10年期美債也有逾4厘息，卻隨時可以買賣，作為外國人也不用交稅，與買政府債券差不多，銀債息率亦只比3年期及5年期美債高些少，當然短債會受減息影響。

 

　　溫鋼城續指，高息股也可吼，有些息率更逾5厘，問題是現時港股估值較高，稍後恐有較深調整而賺息蝕價，而股票不似債券，不能鎖定息率，如中移動(00941)跌至50元，就以該價位的比率派息，不過中移動現時往績息率5.8厘，預測息率6厘幾，若股價升當然既賺息又賺價，股票相比銀債彈性亦較大。不過，港股現時市盈率升至12倍幾，通常到了13倍已差不多，除非中央要讓港股繼續升，每日都有100億北水流入，否則再升空間有限。高息股可吼中移動、內銀及滙控(00005)，當中內銀好過滙控，因怕美國未必減一厘息就收手，明年不是鮑威爾任聯儲局主席，最怕到時特朗普效法日本央行YCC政策，連債息都控制，滙控此類國際銀行淨息差可能再收窄。除了內銀，內險也可考慮，但息率未必太高，有5厘息已很好，另個別資源股如油股、煤炭股及電力股也可吼，但風險較高。

 

　　溫鋼城預計，未來一個月內可以入市，估計港股9月下旬會有調整，始終已升了很久，到了淡季有調整也合情合理，而高息股也不用急於買入，起碼待港股調整3至5%才出手，恒指短期可能回調至約25300點，到時才有些值博率，不過油股波動較大，若長揸收息要跌得較多才值博，如中海油(00883)起碼回至50天線即約18.5元才吼較佳，其實其息率仍高達7厘幾，但油價走勢難料。

 

　　今日一眾高息股表現各異，中移動跌0.23%收報87.65元，中聯通(00762)跌1.32%報9.71元，中電信(00728)跌0.35%報5.74元，中海油升0.31%報19.48元，中石油(00857)升0.27%報7.41元，潤電(00836)跌0.92%報18.41元，中國神華(01088)升2.37%報38元，工行(01398)跌0.5%報5.97元，中行(03988)跌0.9%報4.42元，農行(01288)跌1.97%報5.47元，建行(00939)跌1.65%報7.75元，平保(02318)跌1.4%報56.3元，滙控升0.19%報106.5元，中銀香港(02388)跌0.41%報38.52元，恒生(00011)升0.08%報119.4元。

 

銀色債券 | 銀債今開售保底息降至3.85厘仍值得認購？高息股是否更值博？

 

銀色債券 | 銀債今開售保底息降至3.85厘仍值得認購？高息股是否更值博？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》溫傑分析,請按此


