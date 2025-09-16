盤前攻略 | 中美元首將通話美股中概造好 港股整固牛熊爭持升溫

議息前美股走強，周一美國總統特朗普發文指已與中國就TikTok問題達成框架協議，將在本周五(19日)與國家主席習近平通話敲定細節。與此同時特斯拉、Alphabet等科技股繼續造好，納指升207點報22348再創新高，標普升30點報6615同創新高，道指升49點報45883。

（互聯網圖片）

中概股普遍造好；阿里巴巴升1.92%報158.04美元，拼多多升1.55%報127.39美元，京東跌0.15%報33.62美元，網易升1.33%報154.83美元，嗶哩嗶哩升6.40%報27.08美元，理想升6.90%報26.17美元，小鵬升2.20%報21.33美元，蔚來升4.34%報6.17美元，小馬智行飆10.94%報16.63美元，禾賽升4.31%報29.80美元。

夜期報升，ADR個別發展

恒指夜期升44點報26523。ADR較港股造價個別發展；騰訊(00700)ADR較港股高0.22%，折合644.9港元；美團(03690)ADR較港股低0.06%，折合97.3港元；友邦(01299)ADR較港股高0.46%，折合75.4港元；滙控(00005)ADR較港股高1.47%，折合108.1港元；小米(01810)ADR較港股高0.28%，折合56.4港元。

入通主題炒作須留意時限，牛熊攻防戰升溫大市料續窄幅橫行

恒指高位整固持續，目前有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報26500，升34點，恒指開市料方向難料。近期大市穩步上揚，但整體遇況審慎，需待消息出現才會刺激資金湧入，造成大市突破一兩日後便須整固格局。大市橫行下資金偏向炒作主題，如近日藥捷安康(02617)等入通股份便成為焦點，但要留意主題炒作有時限，期限一度便不留餘地散水，跟炒須注意轉身速度。

回到大市方面，高位整固期間好淡友開始部署新一輪對決，參考恒指牛熊證街貨分布，上日恒指窄幅橫行期間令牛熊友信心都有所提升，牛證區域再新增約300點區域為26000至26299，合共淨增751張對應期指張數，距離現貨價最近僅約百多點；同時處於高位於期間熊證部署未見緊手，26600至26899約300點區域合共淨增600張對應期指張數，單計26600至26699的100點區域已累績745張對應期指張數，反映淡友預期回吐的信心亦不細，預計日內仍以挑戰淡友防守力度為主，26600仍為即市阻力水平。

