  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯

盤前攻略 | 中美元首將通話美股中概造好 港股整固牛熊爭持升溫

16/09/2025

　　議息前美股走強，周一美國總統特朗普發文指已與中國就TikTok問題達成框架協議，將在本周五(19日)與國家主席習近平通話敲定細節。與此同時特斯拉、Alphabet等科技股繼續造好，納指升207點報22348再創新高，標普升30點報6615同創新高，道指升49點報45883。

 

盤前攻略 | 中美元首將通話美股中概造好 港股整固牛熊爭持升溫

（互聯網圖片）

 

　　中概股普遍造好；阿里巴巴升1.92%報158.04美元，拼多多升1.55%報127.39美元，京東跌0.15%報33.62美元，網易升1.33%報154.83美元，嗶哩嗶哩升6.40%報27.08美元，理想升6.90%報26.17美元，小鵬升2.20%報21.33美元，蔚來升4.34%報6.17美元，小馬智行飆10.94%報16.63美元，禾賽升4.31%報29.80美元。

 

夜期報升，ADR個別發展

 

　　恒指夜期升44點報26523。ADR較港股造價個別發展；騰訊(00700)ADR較港股高0.22%，折合644.9港元；美團(03690)ADR較港股低0.06%，折合97.3港元；友邦(01299)ADR較港股高0.46%，折合75.4港元；滙控(00005)ADR較港股高1.47%，折合108.1港元；小米(01810)ADR較港股高0.28%，折合56.4港元。

 

入通主題炒作須留意時限，牛熊攻防戰升溫大市料續窄幅橫行

 

　　恒指高位整固持續，目前有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報26500，升34點，恒指開市料方向難料。近期大市穩步上揚，但整體遇況審慎，需待消息出現才會刺激資金湧入，造成大市突破一兩日後便須整固格局。大市橫行下資金偏向炒作主題，如近日藥捷安康(02617)等入通股份便成為焦點，但要留意主題炒作有時限，期限一度便不留餘地散水，跟炒須注意轉身速度。

 

　　回到大市方面，高位整固期間好淡友開始部署新一輪對決，參考恒指牛熊證街貨分布，上日恒指窄幅橫行期間令牛熊友信心都有所提升，牛證區域再新增約300點區域為26000至26299，合共淨增751張對應期指張數，距離現貨價最近僅約百多點；同時處於高位於期間熊證部署未見緊手，26600至26899約300點區域合共淨增600張對應期指張數，單計26600至26699的100點區域已累績745張對應期指張數，反映淡友預期回吐的信心亦不細，預計日內仍以挑戰淡友防守力度為主，26600仍為即市阻力水平。

 

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02880

遼港股份

1.080

異動股

00322

康師傅控股

10.910

異動股

06869

長飛光纖光纜

54.200

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 45,757.90
    -125.55 (-0.274%)
  • 標準普爾500指數
    跌 6,606.76
    -8.52 (-0.129%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 22,333.96
    -14.79 (-0.066%)
精選預託證券 More
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰升6.691
變動率︰+2.180%
較港股︰-5.09%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰升14.471
變動率︰+2.086%
較港股︰-0.20%
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰跌95.615
變動率︰-1.680%
較港股︰+0.07%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰跌55.043
變動率︰-2.076%
較港股︰-0.01%
精選中資美股 More
BIDU 百度
按盤價(USD)︰升123.790
變動率︰+7.812%
JD 京東
按盤價(USD)︰升34.710
變動率︰+3.242%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰升2.650
變動率︰+3.113%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰升162.210
變動率︰+2.639%
精選美股 More
NVAX
諾瓦瓦克斯醫藥
按盤價(USD)︰升8.560
變動率︰+5.941%
RIVN
Rivian Automotive
按盤價(USD)︰升14.320
變動率︰+5.294%
MRNA
Moderna
按盤價(USD)︰升24.840
變動率︰+4.020%
COKE
可口可樂裝瓶
按盤價(USD)︰跌117.800
變動率︰-3.260%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 16/09/2025 16:58 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：16/09/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 16/09/2025 16:58 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 02880 遼港股份
  • 1.080
  • 00322 康師傅控股
  • 10.910
  • 06869 長飛光纖光纜
  • 54.200
  • 02268 藥明合聯
  • 70.600
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 153.500
股份推介
  • 06823 香港電訊－ＳＳ
  • 11.770
  • 目標︰$12.60
  • 03750 寧德時代
  • 477.000
  • 目標︰--
  • 00083 信和置業
  • 10.040
  • 目標︰$13.00
  • 00148 建滔集團
  • 27.060
  • 目標︰$35.00
  • 00405 越秀房產信託基金
  • 0.950
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 153.500
  • 02318 中國平安
  • 55.050
  • 09992 泡泡瑪特
  • 256.400
  • 00941 中國移動
  • 87.100
  • 03690 美團－Ｗ
  • 100.300
報章貼士
  • 02269 藥明生物
  • 38.760
  • 目標︰$43.70
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 153.500
  • 目標︰--
  • 01138 中遠海能
  • 9.110
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

16/09/2025 16:56  《盤後部署》大市北水齊流出議息前港股觀望，聯邦製藥賺息賺價百天線可吼

16/09/2025 15:11  傳騰訊(00700)發債籌約80億元人民幣

16/09/2025 19:10  全球創新指數香港排名升三位至15位，政府指全力推動香港成為國際創科中心

16/09/2025 18:35  《新股上市》健康160暗盤收高逾倍，每手賺4278元

16/09/2025 17:41  【新股上市】有傳邁瑞醫療到港二次上市料籌10億美元，華泰、摩根大通安排上市

16/09/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出３１﹒８９億元，買阿里沽盈富基金

16/09/2025 08:45  【大行炒Ｄ乜】高盛升中芯目標一成半，摩通唱好寧德時代兼升級

16/09/2025 16:30  《財資快訊》美電升報７﹒７７９７，隔夜拆息較上日微軟１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

小米 | 傳小米本月25日發布17手機，設計今曝光新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | TikTok問題中美達共識，中國首躋身聯合國十大創新力國家新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

機械人概念股 | 廣東支持機器人融合玩具領域，相關概念股飆升可以點揀？新文章
品味生活
生活
人氣文章

小薯茶水間

運輸署推出「電子駕駛執照」即日起可以智能手機展示電子車牌
人氣文章

Shopping What’s On

眼鏡88 大減價｜太陽眼鏡$100起＋名牌鏡架$200起＋隱形眼鏡優惠，憑券換禮品
人氣文章

騙局大拆解

警方兩星期接獲40宗涉及「空頭支票」手法網購騙案！女事主透過小紅書賣家具 反被騙徒呃走逾$40萬！
DIVA CHANNEL
人氣文章

港女講男．妮洛

他有老婆，也想找個女朋友？「與太太沒有感情」，永遠是渣男的萬能借口！
人氣文章

Fashion

艾美獎2025紅毯造型Best Pick：「星期三」Jenna Ortega超前衛寶石上衣、BLACKPINK Lisa訂製粉紅蓮花禮服仙氣全開！
人氣文章

虢礫緙嘞．Karl Lui

錶迷難以抗拒的浸沉式探店之旅！盤點Czapek、NOMOS Glashütte、Bianche等的最新力作
健康好人生 Health Channel
人氣文章
下焦虛寒勿忽視！自我檢測、中成藥調理、艾灸3穴位助改善健康
人氣文章
名人健康 │ 67歲魯振順呻工作辛酸賠上健康！前列腺問題困擾，疑強忍大小便所致
人氣文章
帶狀疱疹 │ 53歲梁漢文自爆曾生蛇經歷！打蛇針發冷無力 + 醫生揭50歲以上風險高新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/09/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/09/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 17/09/2025 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 16/09/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話16/09/2025
小米 | 傳小米本月25日發布17手機，設計今曝光
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

中美元首通話將決定TikTok的命運

16/09/2025 15:42

大國博弈

定期存款 | 大行連環加息，中銀東亞新推4個月存期，最高2....

09/09/2025 15:52

貨幣攻略

關稅戰 | 特朗普簽署行政令實施美日貿易協議，對汽車等日本產...

05/09/2025 10:07

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處