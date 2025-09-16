  • 會員
照顧者 情緒健康
港股 | 午市前瞻 | 議息前港股觀望料高位整固 汽車行業監管政策頻繁惟效果或待2026年後

16/09/2025

　　中美會談達成TikTok框架共識，中美元首將於周五(19日)通話。美股高收日股高位曾報45000，帶動今早(16日)港股造好高開，惟其後走勢受內地表現反覆，大市多數時間爭持於26400關水平，指數一度下跌逾百點之後再回升。恒生指數半日報26465，升19點或不足0.1%，主板成交近1602億元。恒生中國企業指數報9394，升9點或0.1%。恒生科技指數報6067，升23點或0.4%。

 

（互聯網圖片）

 

麥嘉嘉：恒指短線在26000點至26800點區間整固

 

　　恒指早盤高位缺乏承接，在高開兼反覆向上突破前高位，高見26601點後，升幅收窄甚至倒跌，失守26500點。永豐金證券（亞洲）金融商品交易部主管及研究部主管麥嘉嘉向《經濟通通訊社》表示，短線市場聚焦於美、英、日等央行的議息會議。對於美聯儲的議息會議，市場普遍預期此次美聯儲將降息0.25厘。但相比於減息幅度，市場更關注美聯儲對未來降息步伐的看法，因此市場觀望氣氛濃厚，短線預期恒指將在26000點至26800點區間整固。她進一步指出，即使未來美聯儲如預期降息0.25厘，市場可能出現小幅回調，但26000點亦能提供初步支持。

 

　　另外，美國總統特朗普發文指已與中國就TikTok問題達成框架協議，將在本周五（19日）與國家主席習近平通話敲定細節。麥嘉嘉表示，若中美關係維持目前樂觀情緒，有望給市場帶來持續的支撐。但若中美關係急颳淡風，港股可能會借勢下調。若失守兩萬六關，將下試25800點。

 

汽車行業頻獲整治，惟政策效果需待2026年後顯現

 

　　近期監管層頻頻出手推動汽車產業高質量發展，最新中汽協發布《汽車整車企業供應商賬款支付規範倡議》，積極推動汽車整車企業對供應商的「60天賬期」落地，明確了支付起算時間，整車企業的支付賬期自供應商企業交貨並通過車企驗收合格之日起計算，最長不超過60個自然日。而兩日前，工信部等八部門聯合印發《汽車行業穩增長工作方案（2025-2026年）》提出2025年力爭實現全年汽車銷量3230萬輛左右、年增率約3%，其中新能源汽車銷量1550萬輛左右，成長目標約20%。

 

　　麥嘉嘉表示，這些政策措施旨在規範行業競爭，抑制價格戰，同時保障供應商的利益，改善中小企業的現金流，穩定整個產業鏈。政策最終的目的都是希望促進行業升級，推動智慧網聯汽車發展，支援L3級自動駕駛落地。麥嘉嘉指出，市場更關注的是新能源汽車的滲透率。今年前八個月中國新能源汽車的銷量同比增長36%，達到了959萬輛，滲透率達到45%。而展望到今年年底，市場預測這個滲透率會從現在的45%進一步提升到53%。

 

　　不過需要注意的是，汽車行業正處於激烈的價格競爭階段，企業利潤率面臨持續下行壓力，這也使得行業整體估值存在一定壓力，因此麥嘉嘉對汽車行業整體維持中性評級。麥嘉嘉坦言，即使出台了相關規範，但汽車行業要完成自身結構重構仍需時，暫時來看需等到2026年之後。

 

　　麥嘉嘉表示，建議投資者圍繞智能駕駛、固態電池、車聯網三大細分領域布局，優先選擇具備技術優勢與強勁成本控制能力的龍頭企業。例如比亞迪(01211)、理想(02015)，以比亞迪為例，短期股價或處於盤整階段，可等待股價回落至100元以下再考慮分段配置，暫定目標價為110元；成長性標的方面，可關注零跑汽車(09863)、小鵬汽車(09868)等新勢力企業。

 

比亞迪股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

