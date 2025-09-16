異動股 | 阿里現微跌，外電報道指馬雲「歸位」親征外賣大戰

阿里(09988)現價跌0.6%，報153.6元，該股成交約7591萬股，涉資117.3億元。

《彭博》引述知情人士報道，阿里巴巴創辦人馬雲自2020年底淡出公眾視線以來，除近期曝光率回升外，更直接參與近期內地掀起的外賣大戰，「吹響讓阿里巴巴再次偉大號角」(Make Alibaba Great Again)。報道指，馬雲在幕後指揮的跡象變得更加清晰，最明顯的表現可能是阿里巴巴轉向AI，以及向電商對手京東和美團宣戰；其中馬雲主導推出至多500億人民幣補貼，在應對京東突然殺入外賣市場的決策中發揮了重要作用。

報道指阿里方面尚未就馬雲是否已以任何官方身份回歸表態，但據另一位知情人士表示，至現時為止是馬雲自2019年卸任董事局主席以來，最「親力親為」的時候，除了參與數十億美元支出決策外，他還要求持續向他匯報阿里巴巴全面的AI業務發展的最新情況。其中一人舉例稱，他曾在一天內給一位高級經理發了三次信息，詢問進展。

撰文：經濟通市場國金組

【你點睇？】俄朝領袖會談，金正恩表示願盡力助俄，並稱之為兄弟間義務。你認為朝俄緊密關係會促進半島和平，還是刺激南北對峙？► 立即了解