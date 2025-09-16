機械人概念股 | 廣東支持機器人融合玩具領域，相關概念股飆升可以點揀？

廣東省印發行動方案，提到支持AI融合機器人開闢玩具新市場，探索出「AI+玩具+機器人」跨界融合模式，加上中國民用機器人公司宇樹科技昨日(15日)宣布開源其最新世界模型動作架構「UnifoLM-WMA-0」，刺激部分相關概念股今日(16日)午後急升，其中「人形機器人第一股」優必選(09880)升半成，德昌電機(00179)及敏實集團(00425)分別飆逾16%及7%，人形機械人概念股應如何選擇及部署？

（優必選網頁截圖）

廣東支持AI融合機器人開闢玩具市場 探索「AI+玩具+機器人」融合模式



《廣東省加快推動人工智能賦能玩具產業行動方案(2025-2027年)》正式印發，其中提到，打造AI玩具新產品新場景新模式。支持AI融合機器人開闢陪伴玩具新市場，開展「機器人+」典型應用場景推廣，支持科技企業主導，將AI與機器人融合在玩具領域，重新定義玩具的形態與功能，切入迷你AI機器人、仿生寵物等形態的「AI+陪伴機器人」，應用於娛樂、教育、養老、家庭、社交等多個場景，探索出「AI+玩具+機器人」跨界融合模式，為玩具打開高附加值的新空間。

方案又提出，鼓勵玩具行業龍頭企業和人工智能企業以市場需求為導向，聚焦兒童教育、情感陪伴、益智娛樂等細分場景，研發具備低功耗、高響應、強交互特性的玩具垂直領域端側大模型。鼓勵具備條件的地市探索對企業、平台等應用智能算力開展AI玩具大模型訓練、大模型算力費用給予一定支持。

宇樹科技開源UnifoLM-WMA-0 聚焦機器人與環境互動

另外，宇樹科技昨日(15日)宣布開源跨多類機器人本體的世界模型-動作架構UnifoLM-WMA-0。根據公開資料整理，該模型專為通用機器人學習設計，可理解機器人與環境交互的物理規律，被視為降低行業研發門檻的關鍵技術突破。

據悉，該世界模型具備兩大核心功能，其一為「仿真引擎」，可作為互動式仿真器運行，為機器人學習提供合成數據；其二為「策略增強」，可與一個動作頭進行對接，透過預測未來與物理世界的互動過程，進一步優化決策性能。實際應用方面，採用該模型的機器人可將木塊以紅黃綠的順序堆疊、並整理橡皮擦與筆，或將相機放入包裝盒。

（宇樹科技網頁截圖）

伍禮賢：優必選回至110元值博率較大 德昌敏實炒概念憧憬不宜高追

（伍禮賢）

光大證券國際證券策略師伍禮賢表示，機械人概念過去一段時間受資金關注度較高，它始終屬於一個新興經濟產業，香港有些上市企業也可從其業績數據反映行業正處於較高增長賽道中，故現時無論已上市或正排隊上市的股份都有較多屬人工智能製造或機械人產業，反映此領域正處於爆發式增長。在此大背景下，相信市場預期亦較高，再加上無論環球或內地都會出台一些產業政策去支持相關行業發展，今次廣東政府也出台政策支持行業，另之前包括內地工信部及國務院都推出「人工智能+」計劃，分2027年、2030年、2035年三階段將人工智能普及化，都有助一些機械人產業鏈有較蓬勃增長，所以對此產業前景看得較正面積極，再加上現時投資市場情緒較樂觀，對於這些比較新興的產業相信大家給予的估值亦較以前樂觀，往後此行業中應該仍有不少企業有不錯的投資價值。

不過，伍禮賢認為，每間企業有其自身因素，在人型機械人產業鏈中，優必選是其中一隻市場關注度較高的股份，因公司本身核心業務正是造機械人，自上市以來較受資金關注，同時以收入規模計，其過去業績處於較快增長，雖然公司仍未實現盈利，但這亦屬正常，始終屬較初始企業，且人型機械人屬較新興領域，對於資金需求面較大，所以也見公司上市後有幾次配股集資動作，但每次市場都可消化，反映市場對其往後業務發展長線看法較正面，事實上其未來可看高一線，因現時與其合作的機構在各自領域中都有一定市場地位，龍頭企業與其合作亦反映其市場認可度較高。

至於德昌電機，伍禮賢指，其過去一些傳統業務與汽車相關，近年也涉及機械人業務模式，但相對初期，且相關業務暫未對業績有太實質幫助，故過去一段時間股價上升更多因市場對往後發展前景的憧憬，但若真要布局人型機械人，不妨重點留意本身於產業中已有所布局或開始有銷售模式的公司，相信對業務支撐點有機會較深入。敏實情況也一樣，公司本身製造汽車零部件，今年公布成立合資企業造人型機械人，但相關業務仍處於較初期，料最快要到2026年才帶來收入貢獻。因此，德昌電機及敏實都較多屬於對往後業務憧憬概念中，暫不宜高追，只宜觀望，儘管其傳統汽車業務都較紮實，可為股價帶來支持，但未致可快速飆升。若論到上市公司層面相對已於業務方面提供到收入，其一為優必選，其二為地平線機器人(09660)，它們都是在業務模式上走得較前。料優必選股價維持向上趨勢機會較大，現價仍有向上空間，待回至110元附近再作部署值博率更大，中線仍保持樂觀看法。地平線機器人股價表現亦較理想，但正處於此前兩次雙頂位置，現價買入風險較高，可待回至8.5元附近再留意。

部分人型機械人概念股今日急升，優必選升4.99%收報117.9元，德昌電機升16.74%報36.12元，敏實升7.45%報33.46元，越疆(02432)升5.86%56.95元，惟地平線機器人(09660)跌0.39%報10.13元，上海電氣(02727)升0.29%報3.5元，微創機器人(02252)升1.1%報29.42元，首程控股(00697)升0.88%報2.29元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

重溫《開市Good Morning》黃瑋傑分析，請按此

其他機械人概念股相關新聞：

《異動股》優必選升4%德昌飆17%，廣東省推動機器人零售商業化

《Ａ股焦點》機器人概念股走強，宇樹開源模型、廣東支持機器人融合玩具領域





獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽