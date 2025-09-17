  • 會員
開市Go | 金價衝高回落，美擬對汽車零部件加徵新關稅，九部門19條撐服務消費

17/09/2025

要聞盤點

 

1、在聯儲局公布利率決策前夕，投資者態度轉趨審慎，美股周二（16日）從近期創下的歷史高位回落，市場靜待周三（17日）議息結果的明朗指引，交投氣氛淡靜，三大指數在窄幅區間波動後微跌收市。道指收市跌125.18點，或0.27%，報45758.27點；標普500指數跌8.49點，或0.13%，報6606.79點；納指跌14.79點，或0.07%，報22333.96點。中國金龍指數上漲149點。日經期貨截至上午8時下跌60點。

 

2、美國8月零售銷售按月增長0.6%，與7月持平，顯著高於市場預期的0.2%，反映即使勞動市場放緩及關稅影響，消費者支出仍然堅挺。

 

3、有「美聯儲線人」之稱的《華爾街日報》記者Nick Timiraos稱聯儲局本周減息0.25厘基本成定局，市場關注鮑威爾是否推進立場轉向，及今年減息次數是否定為3次。

 

4、美國商務部表示，將應國內產業要求，在未來數周考慮以國家安全為由，對更多進口汽車零部件徵收關稅。

 

5、特朗普透露有一大批公司有意收購TikTok，未來將公布一個買家資料。傳預計未來30至45日內完成交易，協議涵蓋字節跳動現有及新投資者。

 

6、美印貿易代表於新德里舉行會談，印度稱雙方將加緊努力達成協議。同時，特朗普訪英料簽逾百億美元協議，美國科技公司計劃投資400億美元於英國AI基建。

 

7、據路透報導，俄羅斯石油管道公司警告生產商，因應烏克蘭無人機襲擊出口港口及煉油廠，未來或需被迫減產。

 

8、中國9部門聯合發布《關於擴大服務消費的若干政策措施》，提出19條舉措擴大服務消費，包括推動文化、互聯網等領域開放，加強消費信貸支持，促進服務業高質量發展。

 

9、行政長官李家超今日上午11時到立法會宣讀《施政報告》，主題為「深化改革、心繫民生、發揮優勢、同創未來」，主軸圍繞經濟及民生，提出短中長期政策。

 

10、香港置業表示，截至9月15日，整體物業錄3512宗註冊，較上月同期增6.3%，預計全月註冊量有望重上7000宗，市場交投氣氛回暖。

 

11、奇瑞汽車於港交所公告啟動招股，擬發行2.97億股H股，定價區間27.75至30.75元，預計9月23日定價，9月25日開始交易。

 

