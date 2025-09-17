  • 會員
美股 | 聯儲局議息會陷兩難，美股高位整固，道指跌125點

17/09/2025

美股 | 聯儲局議息會陷兩難，美股高位整固，道指跌125點

 

 

　　在聯儲局公布利率決策前夕，經濟數據顯示勞動力市場降溫，但通脹壓力未除。投資者態度轉趨審慎，美股周二(16日)從近期創下的歷史高位回落，市場靜待周三(17日)議息結果的明朗指引，交投氣氛淡靜，三大指數在窄幅區間波動後微跌收市。

 

　　道指收市跌125.18點，或0.27%，報45758.27點；標普500指數跌8.49點，或0.13%，報6606.79點；納指跌14.79點，或0.07%，報22333.96點。

 

　　市場焦點集中在聯儲局為期兩日的貨幣政策會議。市場普遍預期，聯儲局將宣布減息0.25厘，這將是自2024年12月以來的首次減息。根據芝加哥商品交易所的FedWatch工具，利率期貨市場反映減息0.25厘的可能性高達96%。

 

　　不過，聯儲局正陷入兩難局面，一方面經濟數據顯示勞動市場有降溫跡象，8月份僅新增2.2萬個就業職位，支持透過減息來提振經濟。但另一方面，受貿易關稅等因素影響，通脹壓力依然存在。

 

最新經濟數據添變數

 

　　最新公布的經濟數據亦令情況更添變數，美國8月份零售銷售按月增長0.6%，優於市場預期的0.2%，顯示消費者支出依然堅韌，這或會影響聯儲局對減息時機和幅度的判斷。

 

　　此外，美國總統特朗普提名的經濟顧問米蘭獲參議院確認為聯儲局理事。由於米蘭計劃在任職期間僅從白宮的崗位上休假，此一安排引發外界對聯儲局政治獨立性的憂慮，為貨幣政策前景增添不確定性。

 

多間科技巨企成為市場焦點，其股價走勢各異。甲骨文(US.ORCL)受中美就TikTok在美營運達成初步協議的消息提振，股價上漲1.5%。報道指，甲骨文將在此交易中扮演關鍵的雲端技術合作夥伴角色。

 

　　特斯拉(US.TSLA)行政總裁馬斯克將公司長遠價值寄望於其人形機械人Optimus的發展，日內升2.8%。

 

　　由於人工智能應用帶動需求激增，市場供應趨緊，美光科技(US.MU)已通知客戶將大幅調高多款記憶體產品價格20%至30%，日內股價升0.7%。

 

美元觸及兩個月低位

 

　　在美國聯儲局一連兩日的議息會議展開之際，美元顯著承壓。美匯指數急跌並跌穿97關口，觸及兩個月以來新低，指數徘徊在96.7至96.8的水平，單日跌幅超過0.5%。

 

美元兌日圓受壓，一度跌至146.27，日內報146.38，下跌約0.69%。歐元兌美元滙價在淡靜市況中上揚，升至1.18美元以上水平，滙價日內高見1.1878，日內波幅介乎1.176至1.186之間，盤中突破2021年9月以來高位。

 

現貨金及紐約期金同創新高

 

　　金價再度刷新歷史紀錄，現貨及紐約期金同創新高。現貨黃金價格強勢上漲，一度升穿3700美元的心理關口，最高觸及每盎司3703.24美元，創下歷史新高。金價在高位約3692美元附近整固。與此同時，紐約期金價格一度升至約3739美元，日內報3727，上升0.2%。

 

　　市場密切關注烏克蘭對俄羅斯煉油設施的攻擊所引發的潛在供應中斷風險，同時對聯儲局可能減息的預期也為油價提供支持。紐約期油價格升至每桶63.82美元，日內漲幅超過1.6%，盤中價格一度觸及64.03美元。布蘭特期油同樣走高，升至每桶68.47美元，漲幅約1.5%，價格曾觸及68.69美元。

撰文：經濟通市場國金組

