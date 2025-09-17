盤前攻略 | 議息開始前美股略回 關注聯儲局減息路向 港股料爭持偏好

美國聯儲局即將開展議息，此前美國總統特朗普提名的理事人選米蘭已趕及獲參議院確認提名並宣誓就任。議息前美股市略見回吐；道指跌125點報45757，納指跌14點報22333，標普跌8點報6606。

中概股普遍造好；阿里巴巴升2.64%報162.21美元，拼多多升1.31%報129.06美元，京東升3.24%報34.71美元，網易升1.45%報157.07美元，百度飆7.81%報123.79美元，理想跌0.23%報26.11美元，小鵬升0.56%報21.45美元，蔚來飆8.17%報7.02美元。

夜期反彈，ADR傾向跑贏港股

恒指夜期升148點報26612。主要ADR普遍跑贏港股；騰訊(00700)ADR較港股高1.13%，折合652.3港元；美團(03690)ADR較港股高0.95%，折合101.3港元；友邦(01299)ADR較港股高0.70%，折合74.7港元；滙控(00005)ADR較港股高0.08%，折合107.3港元；小米(01810)ADR較港股低0.27%，折合56.3港元。

米蘭趕及入會投票，關注能否強化聯儲局後續鴿派路向

美國聯儲局將開始議息，期間料港股好淡繼續爭持，目前有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報26574，升157點，恒指料跟隨高開約百點。

市場普遍預期聯儲局將減息0.25厘，雖然仍有少量對一次過減息0.5厘的預期，但相對前者仍為主流，如聯儲局最終減息0.5厘，將對全球後市解讀有更大影響力。而如果聯儲局一如預期減息0.25厘，內部官員個別看法也將成為焦點，包括兩名聯儲局主席繼任人選會否出現更進取減息取向，以及米蘭的加入能否強化官員之間的鴿派取向，都會是今次會後聲明的焦點。

在上述預期結果出爐前，港股將維持爭持。參考恒指牛熊證街貨分布，牛熊倉都未有再新增區域，單以部署計牛倉資金比熊倉略為進取，最貼現價的200點區域內按日淨增602張對應期指張數，相對上日最高見26001，輕微殺入熊倉最貼價區域26600至26699，令熊倉部署相對審慎，最貼現價約300點區域內錄得按日淨減少街貨量，預計目前熊友信心略低。即市波幅區間仍為26300至26600。

