港股 | 午市前瞻 | 科技股領漲大市撐起後市預期 百度超買待回吐後都值博

美股於聯儲局議息前高位回吐，惟金龍指數創三年半新高，帶動港股半日表現造好，恒指升幅於港府公布施政報告前開始擴大，見四年高位。恒生指數半日以接近高位收報。恒生指數半日報26812，升373點或1.4%，主板成交近1924億元。恒生中國企業指數報9553，升167點或1.8%。恒生科技指數報6290，升212點或3.5%。

李偉傑：港股強勢無須政策刺激，科技股推動大市上望兩萬七

美國聯儲局議息在即，同時本港新一份《施政報告》今日出爐，此前港股整固後今日有所突破，恒指高開逾100點後在特首李家超宣讀《施政報告》擴大升幅至超過300點，隨後更升破26800，至午間休市前恒指一直維持升勢。天風國際財經評論員李偉傑向《經濟通通訊社》表示，市場慣例在重要會議後大市都會有所回吐，但近期港股強勢，同時A股亦見支持，預計《施政報告》宣讀後港股都不至於趁勢回調。

以早前市場消息預期，今次《施政報告》對於股市方面著墨不多，但李偉傑並不擔心市場會有所失望，始終現時港股勢頭強勁，日均成交達3000億元水平，已較早一兩年大為改善，現階段無迫切需要措施刺激，僅在IPO審批程序方面可望有進一步提速，整體港股現時無須干預都有良好運作。相對上李偉傑更期待在樓市上有更多推動，如樓市改善，將對本港經濟有正向輻射帶動，提升市民消費能力。

相對《施政報告》，李偉傑認為即將公布的美國議息結果對港股更為舉足輕重，市場普遍預期將減息0.25厘，同時關注聯儲局主席鮑威爾會後聲明。隨著減息預期上升，港股逐步攀升，他指現時恒指已隨20天線上揚而令下方支持同時上移至25700，上方目標則逐關挑戰，配合今日主要科技股集體回升，短線可憧憬突破27000至27200。

百度績後重估獲追落後，中芯料續可破頂

主要科技股集體回升，其中百度(09888)高開7%後升幅一路擴大，半日已升約15%。消息上日前百度日前與招商局集團在深圳簽署戰略合作框架協議，將圍繞大模型、雲端運算等前沿人工智慧技術合作，帶動隔晚ADS炒高。回顧過去幾日百度受惠與阿里(09988)的自研AI晶片憧憬帶動升勢，9月至今已升超過四成半，李偉傑分析指過去百度在AI研發上受到質疑，但業績期過後市場參考百度中期業績表現後重新給予估值，帶動資金在8月過後開始追落後。他看好百度後市，但目前升勢過急，上半日裂口高開高走後14日RSI已達82，出現超買，建議有意部署投資者至少待股價回落至120元附近才開始追入。

另外，英國《金融時報》報道中芯(00981)近日正在測試一款國產先進晶片生產設備DUV光刻機，類似於艾司摩爾採用的技術。上半日晶片股普遍造好，中芯更升超過5%破頂。李偉傑指市場憧憬國產晶片與外國晶片技術收窄，針對內地對英偉達晶片疑慮，國產晶片供應鏈更受到重視，認為板塊後續在自強炒作上仍大有空間，建議投資者可初步於65元附近部署中芯待進一步突破。

