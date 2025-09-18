  • 會員
盤前攻略 | 鮑威爾口硬挫美股 ADR跑輸港股 恒指兩萬七受阻料啟整固

18/09/2025

　　美國聯儲局一如預期宣布減息0.25厘，為去年12月以來首次減息。投票理事當中只有新加入的米蘭反對減息0.25厘，並支持減息0.5厘，聯儲局主席鮑威爾指減息0.5厘在會議上並未得到廣泛支持，並指今次減息在某程度上可以視為風險管理。減息周期開始，惟鮑威爾口風仍然偏緊，美股指數在鮑威爾言論後隨即大幅收窄升幅，甚至轉跌；道指曾升逾500點，收市僅升260點報46018；納指震盪收跌72點報22261；標普跌6點報6600。

 

盤前攻略 | 鮑威爾口硬挫美股 ADR跑輸港股 恒指兩萬七受阻料啟整固

（互聯網圖片）

 

　　中概股普遍造好；阿里巴巴升2.44%報166.17美元，拼多多升4.49%報134.86美元，京東升1.53%報35.24美元，網易升1.45%報159.34美元，百度勁飆11.34%報123.79美元，萬國數據升7.56%報40.14美元，金山雲升5.35%報16.92美元，理想升2.22%報26.69美元，小鵬升0.70%報21.60美元，蔚來升6.13%報7.45美元，禾賽跌3.39%報28.79美元。

 

夜期報升，ADR跑輸港股

 

　　恒指夜期升83點報26829。ADR普遍跑輸港股；騰訊(00700)ADR較港股低0.02%，折合661.4港元；美團(03690)ADR較港股低1.60%，折合103.5港元；友邦(01299)ADR較港股低0.41%，折合74.2港元；滙控(00005)ADR較港股高1.66%，折合108.4港元；小米(01810)ADR較港股低0.36%，折合57.6港元。

 

港股提前炒起料難破27000，料初步整固區間約700點

 

　　減息周期展開原本美股一片大旺，但鮑威爾聲明大潑市場冷水，令市場對持續減息憧憬縮小，拖累美股受壓。目前有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報26853，跌82點，恒指開市料低開數十點。

 

　　結果聯儲局並未出現喜出望外結果，一如預期減息0.25厘之餘再受鮑威爾言論影響，整體情緒僅不過不失。針對上日港股已提前升至近27000邊緣，在未有進一步憧憬下恒指短線較難進一步突破27000，並展開整固，預計區間為26300至27000。參考恒指牛熊證街貨分布，牛區上日再新增200點區域，為26300至26499，合計淨新增1041張對應期指張數街貨，料將成為短線大市回吐誘因。

