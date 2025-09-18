  • 會員
港股 | 午市前瞻 | 大市高水勿貪大牌寧「密食當三番」 外資流入也不擔保有入無出

18/09/2025

　　美聯儲一如預期減息，港股半日走勢表現整固，恒生指數半日報26860，跌47點或0.2%，主板成交逾2047億元。恒生中國企業指數報9586，跌10點或0.1%。恒生科技指數報6400，升65點或1%。

 

(網上圖片)

 

阮子曦：料港銀跟隨減P惟不會更為進取，料一手樓市維持現行水平

 

　　美國聯儲局有驚無險宣布減息0.25厘，符合市場預期，惟聯儲局主席鮑威爾口風強硬，稱今次減息在某程度上可以視為風險管理。隔晚美股因應鮑威爾言論先升後回，港股早段跟隨回吐，但跌抵26800關口即有動力支撐回升，盤中升破27000關，為超過四年來首度觸及，之後恒指再次回落，半日跌約數十點。

 

　　針對聯儲局減息0.25厘，本港金管局今早已將貼現窗利率跟隨下調0.25厘，華富建業證券投資策略聯席總監阮子曦向《經濟通通訊社》表示，預期日內本地銀行將跟隨下調最優惠利率，認為銀行生意上雖然未必支持再減P，但始終按本地需要而言，減P都有利提高商業活動。不過他認為港銀超越聯儲局減息力度減P的機會並不大，因樓市熱度仍相對低，即使大力減P都不可能大幅刺激買樓需求，預期樓市在現時減息預期下，一手樓有望維持現行銷售熱度，但要進一步提升相對較難，故地產股的預期亦然。

 

聯儲局料不會持續減息，港股難大突破惟下跌空間不多

 

　　至於聯儲局減息路向，阮子曦指雖然是次減息0.25厘，但以鮑威爾言論可以預期未來聯儲局不會每次議息都一路減息，今日之前市場對於減息非常樂觀，因此在聯儲局緊手減息預期出現後，早前情緒高漲的金市、債市都有所回落。

 

　　減息前港股市氣氛高漲，結果出爐前恒指已升越26900，阮子曦認為目前大市已反映所有減息利好因素，而且單靠減息預期，絕不能就此推動恒指挑戰28000或29000，必然要再有其他因素推動。不過他認為港股實際上可跌空間不多，目前已正在消化減息利好不及預期因素，預計恒指在26500已有較大支持，同時在氣氛維持良好下破頂機會仍大於穿底。

 

大市高水外資也不擔保有入無出，宜跟炒主題同時小注密食當三番

 

　　近期科技股顯著強勢，即使減息路向未似預期般明朗，今早晶片、AI等科技股仍有強勁買盤支持，中芯(00981)及百度(09888)齊齊領漲藍籌。針對港股上日高成交拉上情況，市傳高盛市場部門有消息指出，雖然昨日北水淨流入港股超過94億元，但南向交易對大市成交額佔比已降至不足25%，與此同時龍頭股如百度仍獲大額流入，有跡象表明昨日多數買盤來自境外投資者。

 

　　阮子曦對於外資流入之說看法較為審慎，雖然普遍認為外資流入即有利大市維持升勢甚至突破，但他指現時大市已累積較大升幅，就算外資高追港股，也不擔保能長期留守，認為現時港股策略應以短線為主，並不宜以大手資金於現時寄望「食出大牌」，反而應炒股不炒市，跟隨熱門主題炒作，「密食當三番」更能於現時大市高位期間獲利。他舉例如近期市場熱炒AI、機器人等概念，百度及阿里(09988)長升長有，因應兩股近日不斷有消息推動，令市場亦願意給予更高溢價進場跟炒。不過他強調如此升勢都來自於消息面，消息過後市場炒完就不排除會有回吐情況，但目前市底強勁亦不會隨便看淡，故建議按自行風險胃納以短線操作參與。

 

　　同時因應大市易升難跌，阮子曦認為現時難以估計市場冷卻時刻，但認為如參與了主題炒作，可在股份或板塊成交略轉淡靜期間食胡，並留意下一個有可能炒起的主題或板塊，將更符合現時港股模式。他預估十一主題將開始獲得更多資金留意，同時內房板塊近日資金流亦有所上升，短線可多作留意。

 

中芯股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖

 

百度股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

阿里巴巴股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

