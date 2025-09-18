美國議息 | 本港3家發鈔銀行下調最優惠利率0.125厘，經絡料P將降至加息周期前水平

美國聯儲局一如市場預期減息0.25厘，本港3家發鈔銀行亦宣布，港元最優惠利率下調0.125厘，跟隨美國減息，惟幅度低於美國。滙豐率先宣布，港元最優惠利率下調0.125厘，降至5.125厘，明日起生效；港元儲蓄存款利率亦調低0.125厘。

中銀香港下周一（22日）起，亦下調港元最優惠利率0.125厘，降至5.125厘；港元活期儲蓄存款年利率亦下調0.125厘。至於渣打香港亦於下周一起，將港元最優惠貸款利率下調0.125厘，由年息5.5厘，調低至年息5.375厘；港元儲蓄戶口利率亦下調0.125厘。

美國年內仍有減息空間，料P降至加息周期前水平

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，滙豐銀行下調最優惠利率（P），業主可進一步節省利息開支，即時減輕供款壓力，同時市民入市信心亦有所增加，可帶動樓市交投量增加，促進經濟及樓按市場的復甦。息口下跌，部分銀行對按揭業務取態將轉積極，配合政府近年放寬多項樓按措施，對樓按市場帶來正面作用。

曹德明續指，2022年至2023年加息周期，美國累計加息11次達5.25厘，本港銀行累計只有5次加息達0.875厘，若果美國於年內再度減息，料本港銀行將根據自身商業策略，下調最後一次最優惠利率，幅度為0.125厘，其後P將回復至加息周期前的水平。

HIBOR有望短期內反覆回落，惟難重返6月約半厘低位

拆息方面，因本港銀行體系總結餘由6月初約1764億港元回落至現時539.92億港元，HIBOR亦跟隨反覆回升，今日一個月HIBOR報3.36厘，並連續9個工作日維持3厘以上水平。雖然美息回落，但與HIBOR仍有差距，曹德明認為HIBOR回落空間有限，除非再有資金流入香港，HIBOR或有望於短期內反覆回落，惟短期內難重返6月份約半厘的低位。

撰文：經濟通採訪組

