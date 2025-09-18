  • 會員
美減息四分一厘港銀未跟足，地產股下挫銀行股靠穩應如何部署？

18/09/2025

　　美國聯儲局一如市場預期宣布減息0.25厘，為去年12月以來首次減息，但主席鮑威爾口風強硬，稱今次屬風險管理式減息。本港金管局今早(18日)宣布跟隨下調貼現窗基本利率0.25厘，中午時三大發鈔銀行亦先後宣布下調最優惠利率(P)，惟僅下調0.125厘。午後本地地產股跌勢加劇，其中新世界(00017)曾跌半成，而銀行股普遍變動不大，滙控(00005)及渣打(02888)更逆市微升，或許比地產股更值博，應如何部署？

 

美減息四分一厘港銀未跟足，地產股下挫銀行股靠穩應如何部署？

（AP圖片）


鮑威爾稱今次屬風險管理式減息　點陣圖預測今年再減半厘

 

　　美聯儲於今日凌晨公布議息結果，委員以11票對1票議決減息0.25厘，將聯邦基金利率目標區間下調至介乎4厘至4.25厘，符合預期。總統特朗普在會前緊急安插親信米蘭入局成為理事，並公開表示聯儲局會大幅減息，但卻未能影響會議結果，米蘭成為唯一主張減息0.5厘的與會成員。聯儲局在會後聲明中承認，近期勞動力市場增長放緩，經濟活動亦有所緩和，為此次降息提供了理據。然而，主席鮑威爾在記者會上再次展示「鷹派」本色，強調此次減息屬於風險管理式的調整，並不代表一個長期寬鬆周期的開始。他強調，貨幣政策並非處於預設路徑之上，未來的決策將依賴於陸續出爐的經濟數據、前景變化及風險平衡。

 

美減息四分一厘港銀未跟足，地產股下挫銀行股靠穩應如何部署？

（AP圖片）


　　最新反映官員對未來利率走勢預測的「點陣圖」顯示，今年底聯邦基金利率為3.6厘，意味今年內將再減息0.5厘(或兩次)，相比6月預估的減幅多出0.25厘；明年底利率為3.4厘，意味明年僅減息一次，較市場此前預期的兩到三次更為鷹派，增加了未來利率路徑的不確定性。

 

3大發鈔行下調最優惠利率0.125厘　經絡料P將降至加息周期前水平

 

　　因應美國減息，本港金管局今早宣布將基本利率下調25個基點，至4.5厘。3家發鈔銀行於中午亦宣布將港元最優惠利率下調0.125厘，惟幅度低於美國。滙豐率先宣布，港元最優惠利率下調0.125厘，降至5.125厘，明日起生效；港元儲蓄存款利率亦調低0.125厘。中銀香港下周一(22日)起，亦下調港元最優惠利率0.125厘，降至5.125厘；港元活期儲蓄存款年利率亦下調0.125厘。至於渣打香港亦於下周一起將港元最優惠貸款利率下調0.125厘，由年息5.5厘，調低至年息5.375厘；港元儲蓄戶口利率亦下調0.125厘。


　　經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，滙豐銀行下調最優惠利率，業主可進一步節省利息開支，即時減輕供款壓力，同時市民入市信心亦有所增加，可帶動樓市交投量增加，促進經濟及樓按市場的復甦。息口下跌，部分銀行對按揭業務取態將轉積極，配合政府近年放寬多項樓按措施，對樓按市場帶來正面作用。2022年至2023年加息周期，美國累計加息11次達5.25厘，本港銀行累計只有5次加息達0.875厘，若果美國於年內再度減息，料本港銀行將根據自身商業策略，下調最後一次最優惠利率，幅度為0.125厘，其後P將回復至加息周期前的水平。

 

美減息四分一厘港銀未跟足，地產股下挫銀行股靠穩應如何部署？

（資料圖片）


萊坊：高息環境對樓市影響逐漸放緩　惟樓價沒條件大幅回升


　　萊坊高級董事，大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，美國宣布減息0.25厘，料年內再減息0.25厘，高息環境對香港樓市影響將會逐漸放緩。然而，由於自2022年起實際按息已累積一定升幅，市場需要時間釋放購買力，短期內市場仍然沒有充足的購買力，但相信樓價在2025年會見底。而未來幾個月新盤反應繼續會比二手盤好，新盤開價亦相當吸引，部分發展商為買家提供財務計劃及回贈，變相降低買家入市門檻。預計香港樓價於2025年餘下時間仍會在谷底反覆徘徊，全年樓價下跌0至3%，而明年有望回升半成。樓市基調會慢慢向好，但現時由於貨尾量仍然高，樓價沒有條件大幅回升。

 

　　會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀則指，聯儲局宣布減息0.25厘，市場更預期今年內有望再度減息，意味減息周期將展開；而金管局隨即下調基本利率，香港主要銀行亦宣布下調港元最優惠利率，減輕供樓及企業融資成本，加上最新施政報告利好措施、股市暢旺，勢將帶動經濟持續復甦、用家與投資者加快入市，推動樓市穩步向好。集團將按市況推出旗下優質項目，回應市場需求。

 

美減息四分一厘港銀未跟足，地產股下挫銀行股靠穩應如何部署？

（AP圖片）

 

　　值得一提，行政長官李家超昨日發表的新一份施政報告，對於香港樓市，除了「優化新資本投資者入境計劃，住宅物業投資門檻降至3000萬」外，期望政府進一步放寬細價樓印花稅未被接納，全國人大港區代表提出設立「購房資金通」亦落空。

 

黃偉豪：滙控中銀可待調整吸納　地產股質素參差惟信置可吼

 

美減息四分一厘港銀未跟足，地產股下挫銀行股靠穩應如何部署？

（黃偉豪）

 

　　胤源世創家族辦公室(香港)第一副總裁黃偉豪認為，買銀行股較買地產股好，始終銀行股中長線收息因素更實淨，反而部分地產股可能繼續減派息，且要面對本地樓價及經濟情況，表現較個別，但未至於整個板塊都差。而今次美國減息的確沒甚麼驚喜，就算年底再減多兩次，都與大家原本估計一樣，再加上鮑威爾除有個風險管理講法外，整體講法也不太鴿派，而滙豐等雖也跟隨減P，但只減0.125厘，減幅較溫和，對地產股刺激有限。儘管對地產板塊整體較審慎，但個別具質素股份如信置(00083)仍可吼，始終其基本因素較強，財務上亦較穩健，但近期普遍地產股都升了不少，信置(00083)也宜先於9.8元以下買一注，其後再慢慢分多兩至三注部署會較佳。另外，新一份施政報告所提措施暫對樓市沒太大幫助，可能對商舖、商廈等非住宅會有些刺激，始終近半年它們比住宅市道更差，而「新資本投資者入境計劃」放寬非住宅方面要求門檻，可能對寫字樓、商廈等有較大刺激。

 

　　至於銀行股，黃偉豪較看好滙控及中銀香港(02388)，雖然其股息率到了現價不算很吸引，但兩隻都有季息派，且從基本因素即計及業績及回購等都較好。但滙控現價太貴，看有否機會隨大市有較深調整，例如回至近100元可慢慢分階段中線吸納，現價暫宜觀望，中銀香港則回至約36元以下可分階段買入。

 

　　地產股今日普遍下跌，新地(00016)跌1.72%收報94.55元，恒地(00012)跌0.64%報27.78元，長實(01113)跌1.75%報37.04元，新世界跌3.64%報7.95元，嘉里建設(00683)跌1.46%報21.66元，希慎(00014)跌1.05%報16.1元，惟信置升0.3%報10.09元，太古地產(01972)無升跌報22.02元。銀行股普遍變化不大，滙控升0.56%報107.2元，渣打升0.81%報149.6元，中銀香港跌0.42%報37.6元，恒生(00011)跌0.5%報118.6元，東亞(00023)升0.08%報12.16元。

 

美減息四分一厘港銀未跟足，地產股下挫銀行股靠穩應如何部署？

 

美減息四分一厘港銀未跟足，地產股下挫銀行股靠穩應如何部署？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

