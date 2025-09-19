鋰業股 | 贛鋒稱儲能電芯產能已滿產，股價飆一成可看高一線？

以往市場只以碳酸鋰價格去衡量鋰業股投資價值，以後可能要改觀。贛鋒鋰業(01772)(深:002460)稱公司儲能電芯已實現規模化量產，目前儲能電芯產能也已滿產，另公司在動力電池領域持續開發，固態電池已在部分車型試裝車及量產。贛鋒股價今早(19日)飆一成高見38.06元，天齊鋰業(09696)(深:002466)也受帶動飆逾半成，贛鋒疊加新業務憧憬或可看高一線？

（贛鋒鋰業網頁媒體資源）



贛鋒：儲能電芯已實現規模化量產 固態電池已部分量產

贛鋒鋰業昨日(18日)在互動平台表示，公司儲能電芯已實現規模化量產，並與多家行業頭部企業建立長期穩定供應合作，目前公司的儲能電芯產能也已滿產。在當前儲能需求爆發的背景下，公司憑借一體化布局保障對客戶的穩定交付。

贛鋒鋰業還表示，公司在動力電池領域持續開發，固態電池已在部分車型試裝車及量產，並應用於知名無人機及eVTOL企業。此外，公司正加速在新能源汽車、消費電子等領域的產業化進程。

海通國際：行業盈利拐點顯現 予贛鋒目標價40.36元

海通國際近日發表研報指，2025年上半年，贛鋒鋰業實現營業收入82.58億元(人民幣，下同)，同比下降13.82%，實現凈利潤-5.36億元，同比虧損減少2.23億元，綜合毛利率為10.78%，同比下降0.38個pct；2025年第一、第二季度凈利潤分別為-3.56億元、-1.80億元，第二季虧損環比減少1.75億元；2025年上半年，全球鋰鹽行業經歷深度調整，受供需格局轉變、鋰產品市場波動的影響，鋰鹽及鋰電池產品銷售價格下跌是上半年虧損的主要原因。根據安科泰數據統計，25年初電池級碳酸鋰價格約為7.6萬元/噸，但上半年價格持續下滑，至6月底最低跌至約6.0萬元/噸，這也是上半年公司盈利能力低迷的主要原因。

該行指，下半年隨著國內「反內捲」的推進，碳酸鋰價格觸底反彈，8月最高價反彈至8.6萬元/噸，9月最新價格為7.25萬元/噸；當前碳酸鋰價格已度過低谷，在新能源汽車穩健成長、儲能持續爆發背景下，碳酸鋰需求端仍在擴張，供給端反內捲優化格局，供需格局將有所改善，預計下半年公司相關業務盈利能力將有所修復。鋰電方面，公司業務已覆蓋固態鋰電池、動力電池、消費類電池、聚合物鋰電池、儲能電池及儲能系統等五大類二十餘種產品；固態電池方面，公司擁有完整的固態電池上下游一體化布局，並具備商業化能力，公司已在硫化物電解質及原材料、氧化物電解質、金屬鋰負極、電芯、電池系統等固態電池關鍵環節具備了研發、生產能力。考慮行業盈利拐點顯現，公司行業領先地位穩固，多項業務發展齊頭並進，給予公司25年1.8倍PB，對應目標價40.36港元，維持「優於大市」評級。

（贛鋒鋰業網頁媒體資源）

寧德時代爭取11月梘下窩鋰礦復產 惟能否如期復產尚無定論



另值得一提，官媒《證券時報》早前報道，中國動力電池巨頭寧德時代(03750)(深:300750)控股子公司上周二(9日)召開梘下窩鋰礦復產工作會議，該鋰礦預計很快將復工復產。知情人士透露，寧德時代位於江西宜春的梘下窩鋰礦採礦權證及採礦許可證申請進展順利，「比市場預期要快」。而據《期貨日報》報道，此次召開會議，給公司內部的辦證小組下達任務目標，爭取能夠在今年11月完成梘下窩的復產工作，但能否如期達成復產目標，尚未有定論，後續或根據實際推進情況進行靈活調整。

7月稍早，鋰礦重鎮江西宜春市自然資源局要求多家鋰礦運營商提交資源儲量核實報告，這提振了市場對於供給側監管加強的預期。寧德時代8月上旬公告稱，宜春項目採礦許可證8月9日到期後已暫停開採作業，正按相關規定盡快辦理採礦證延續申請。目前正值中國試圖遏制內捲式競爭以應對持續的通縮挑戰之際，寧德時代鋰礦項目暫停生產的消息此前一度使酸鋰期貨合約價格、A股上市鋰礦開採商股價大漲。

黃德几：贛鋒新業務惹憧憬35元可吸 天齊概念較弱未宜吸納

（黃德几facebook截圖）

香港股票分析師協會理事、金利豐證券研究部執行董事黃德几指，贛鋒鋰業是近期其中一隻焦點股，之前寧德時代鋰礦由停產至復產令鋰礦股相當波動，而以往提到此類股份都只以碳酸鋰價格去衡量其投資價值，因始終當其是偏向上游的企業，到現在卻有很大變化，贛鋒作為一間做上游業務的礦業公司，稱公司能進一步於這垂直型產業鏈發展，令人意料之外，雖然不能與寧德時代直接比較，但當贛鋒儲能電芯已經量產，甚至已有一定訂單，與那些龍頭企業有供應合約，還稱已經滿產，此消息真的頗正面，有些似百度(09888)本來沒自研AI芯片，現時開始做，且已有很好起步點，單論追近些少寧德時代估值及市值，已有很大幻想空間。雖然贛鋒今日受此消息刺激勁升一成，但與A股相比仍有三成幾折讓，長遠前景值得看好，股價有機會進一步上揚，因大家對其看法已開始有變，當然其過往業績表現仍較疲弱，碳酸鋰價格近期亦很波動，正於低位整固，故過去贛鋒此類鋰礦股股價也較低迷，但現在有頗大憧憬此新業務可令其比其他同類型上游礦產資源公司的估值有些差異。

黃德几續指，贛鋒今日開始努力向上突破，並接近52周高位，有機會續於上升通道運行，當然因已升至近期新高，RSI也有些頂背馳，但若再升多些少，有機會打破RSI三頂背馳局面，不排除可升到39至40元，但至此應已反映上述消息，近段時間往往見其急升後有回落，應不會沒有獲利回吐，亦有可能再下試20天線，惟加上上述消息後大家看法可能更進取，可以10天線約35元作買入參考價，只要不跌穿50天線30.6元，即沒失守整個上升通道就可以，若看長線一些，不是沒機會重上45元。至於天齊鋰業，則沒上述利好因素，純因贛鋒及寧德時代等都創新高，沒理由天齊跟不上，加上贛鋒儲能電芯量產，很多龍頭與其合作，大家會覺得碳酸鋰價格及整體行業生態都會改善，但論值博率始終由大到小，即首選寧德時代，其次贛鋒，儘管天齊股價的確落後，但只因其概念較弱，故暫不建議考慮。

贛鋒鋰業半日升10.69%收報37.7元，天齊鋰業升7.02%報42.08元，寧德時代則升1.88%報514.5元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

重溫《開市Good Morning》溫鋼城分析，請按此

其他鋰業股相關新聞：

《中國要聞》有色金屬工業協會：國內氧化鋁企業提鋰項目加速推進，將形成規模效應

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇