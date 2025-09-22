開市Go | TikTok交易取得積極進展，網信部整治熱搜榜炒作現象，巴郡悉售比亞迪股份

要聞盤點

1、上周五（19日）為美股市場的「四重結算日」，又稱「四巫日」，即指數及個股期貨和期權結算的最後交易日，市況一般較為波動。而受美國聯儲局減息決定的刺激，投資者信心大增，推動美股本周強勢上揚。三大股指連續第二個交易日創下歷史新高，市場氣氛熱烈。道指收市升172.85點，或0.37%，報46315.27點；標普500指數升32.4點，或0.49%，報6664.36點；納指升160.75點，或0.72%，報22631.48點。中國金龍指數跌22點。日經期貨截至上午8時跌15點。

2、中國國家主席習近平與美國總統特朗普於上周五通電話，就TikTok出售框架協議、當前中美關係及共同關心的議題進行坦誠深入的交流。據新華社報道，此次通話務實、積極且富有建設性，為下階段兩國關係的穩定發展作出了戰略指引。

3、白宮發言人萊維特表示，TikTok董事局7名成員中有6名由美國人出任，甲骨文負責數據安全及演算法控制。

4、特朗普在社交媒體表示，他將於明年初訪華，習近平則將於適當時候訪美，雙方同意10月底在韓國舉行的APEC峰會會面。

5、明尼亞波利斯聯儲行長卡什卡利支持本周減息0.25厘，並認為今年餘下兩次議息會議各減息0.25厘為合適。聯儲局新任理事米蘭預計，局方未來幾個月將繼續減息。

6、美國參議院民主黨人阻止共和黨提出的臨時撥款法案，該法案原本旨在將政府資金維持到11月下旬。雙方需於兩周內談判以避免政府停擺。

7、高盛分析師表示，中國股市（包括A股、港股）本輪上漲基礎健康，結構優化、估值合理且市場情緒良好，具可持續性。

8、國務院新聞辦將今日下午3時舉行新聞發布會，介紹「十四五」金融業發展成就，並答記者問，中國人民銀行行長潘功勝，金融監管總局局長李雲澤，中國證監會主席吳清將出席。

9、由美國議員史密斯領導的跨黨派代表團周日（21日）訪華，與中國國務院總理李強會面，為2019年以來首次，旨在推進雙邊對話。

10、剛果（金）將於下月16日解除鈷出口禁令，並實施年度出口配額，今年剩餘時間配額為18,125噸。

