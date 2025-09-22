  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯

美股 | 減息推升市場樂觀情緒，四巫日美股仍創新高

22/09/2025

美股 | 減息推升市場樂觀情緒，四巫日美股仍創新高

 

 

　　上周五（19日）為美股市場的「四重結算日」，又稱「四巫日」，即指數及個股期貨和期權結算的最後交易日，市況一般較為波動。但受美國聯儲局減息決定的刺激，投資者信心大增，推動美股本周強勢上揚。三大股指連續第二個交易日創下歷史新高，市場氣氛熱烈。

 

　　道指日內高見46396.47點，納指一度升至22645.11點，標普500指數亦漲至6671.82點，齊創盤中新高。道指收市升172.85點，或0.37%，報46315.27點；標普500指數升32.4點，或0.49%，報6664.36點；納指升160.75點，或0.72%，報22631.48點。

 

　　總結本周，三大指數均錄得顯著升幅，道指累升1.05%，納指升2.21%，標普500指數上漲1.22%。

 

　　本輪升市的主要催化劑，是聯儲局於上周三（17日）宣布減息0.25厘，為2025年首次。聯邦基金利率目標區間下調至4%至4.25%之間。更重要的是，聯儲局暗示年內可能還有兩次減息，大大安撫了市場對貨幣政策持續寬鬆的預期。

 

　　在經濟增長放緩而非衰退的背景下，減息有助於降低企業和消費者的借貸成本，對科技股等增長型股票尤其有利，從而鞏固了投資者的樂觀情緒。

 

羅素2000指數表現強勁

 

　　本周另一亮點是代表細價股的羅素2000指數的強勁表現。由於細價股公司的發展更依賴融資，因此對利率環境的變化極為敏感。市場分析認為，在經歷了相對於大型股的長期落後表現後，減息周期為細價股提供一個絕佳的追落後機會。

 

　　市場對聯儲局進一步放鬆政策的押注持續升溫。根據芝加哥商品交易所的FedWatch工具數據，市場預期10月份再次減息0.25厘的機率超過90%。

 

　　個股方面，特斯拉(US.TSLA)收市升2.2%，英偉達(US.NVDA)升0.2%，蘋果(US.AAPL)升3.2%，微軟(US.MSFT)升1.9%，Meta(US.META)跌0.2%。小鵬汽車(US.XPEV)公布8月份交付量再創新高，股價升1.7%。

 

美匯指數收復失地

 

　　美匯指數繼本周觸及2022年2月以來低位96.22後，連續第二個交易日上揚，在97.4水平附近企穩，日內於97.27至97.81區間波動，基本收復本周早前的失地。日本央行決定將基準利率維持在0.5厘不變，美元兌日圓匯價主要在147.8至148.28區間上落，日內報147.96，微跌0.02%。歐元兌美元匯價報約1.1747，下跌0.3%，全日高位觸及1.1792，低位則見1.1728，呈現窄幅波動的格局。

 

　　現貨黃金價格報每盎司3682美元，升約1%。紐約期金同樣升約1%，報每盎司3716美元。市場普遍認為金價的上升趨勢並未改變。

 

　　國際原油價格連續第三個交易日下跌，紐約期油價格下跌約1.4%，報每桶61.94美元。布蘭特期油同樣走軟，下跌1.3%，報每桶約65.99美元。

撰文：經濟通市場國金組

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

06613

藍思科技

29.800

異動股

09888

百度集團－ＳＷ

134.400

異動股

01729

匯聚科技

17.210

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01138 中遠海能
  • 9.180
  • 01053 重慶鋼鐵股份
  • 1.350
  • 01037 雲智匯科技
  • 0.475
  • 06690 海爾智家
  • 26.200
  • 02618 京東物流
  • 13.500
股份推介
  • 02013 微盟集團
  • 2.750
  • 目標︰$4.00
  • 02378 保誠
  • 107.200
  • 目標︰$130.00
  • 00992 聯想集團
  • 11.900
  • 目標︰$12.70
  • 01662 義合控股
  • 3.230
  • 目標︰$3.50以上
  • 09699 順豐同城
  • 14.170
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 159.900
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.670
  • 00700 騰訊控股
  • 637.500
  • 00388 香港交易所
  • 441.200
  • 01024 快手－Ｗ
  • 73.200
報章貼士
  • 02533 黑芝麻智能
  • 20.020
  • 目標︰$22.00
  • 09699 順豐同城
  • 14.170
  • 目標︰--
  • 01205 中信資源
  • 0.380
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

22/09/2025 08:35  【開市Ｇｏ】TikTok交易取得積極進展，網信部整治熱搜榜炒作現象，巴郡悉售比亞迪股份

22/09/2025 09:33  《異動股》歌禮製藥飆近8%，藥物ASC47聯合司美格魯肽肥胖研究減重效果提升56%

22/09/2025 09:18  天文台：今日下午12時20分發一號戒備信號，考慮今晚8至10時改發三號

22/09/2025 07:58  利亞零售香港網路中斷會員系統受影響，已聘專家調查事件原因

22/09/2025 08:22  【大國博弈】習特通話務實積極富建設性，習近平：樂見TikTok問題合規解決，特朗普：期待下月APEC會面

22/09/2025 07:53  【北水炒Ｄ乜】淨流入９８﹒３８億元，買山高控股沽騰訊

22/09/2025 08:34  【大行炒Ｄ乜】高盛升華虹、商湯目標，信証升京東健康目標逾三成

22/09/2025 09:37  《財資快訊》美電軟報７﹒７７０６，一周拆息上日報３﹒２％

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

樺加沙 | 天文台：樺加沙將進入南海北部，星期二稍後天氣開始急速轉壞新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

盤前攻略 | 美股四巫日三大指數創新高 中美會面憧憬料支撐大市新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

美股 | 減息推升市場樂觀情緒，四巫日美股仍創新高新文章
品味生活
生活
人氣文章

智城物語．方展策

靠意念操控電腦！Neuralink腦機接口讓癱瘓者逆轉人生，還可實現人腦與AI融合的終極狂想！
人氣文章

Member Zone

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品
人氣文章

陶冬天下．陶冬

股市齊增風險權重
DIVA CHANNEL
人氣文章

虢礫緙嘞．Karl Lui

錶迷難以抗拒的浸沉式探店之旅！盤點Czapek、NOMOS Glashütte、Bianche等的最新力作
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

金鐘米芝蓮星級餐廳新舊主廚重遇！烏魚子窩夫、煙燻骨髓法國生蠔、意式豬背油脂配藍龍蝦，嘗盡當代特色法國菜
人氣文章

Travel & Dining

高級粵菜、米芝蓮魯菜強強聯手！山東珍味鱘龍魚筋、經典芙蓉糟溜燕菜、國宴名菜阿膠蔥燒海參，三晚限定四手晚宴！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
秋天滋潤湯水推薦｜無花果百合栗子雞湯健脾補氣血、舒緩眼乾流鼻血
人氣文章
40歲女歌手葉巧琳87歲父親離世，發文悼念：十分難過、非常掛念新文章
人氣文章
名人抗癌 │ 29歲男星蔣智豪患肺癌末期，醫生判剩3個月壽命，抗癌近況曝光
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/09/2025 10:13
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/09/2025 10:12
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 22/09/2025 10:13
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 22/09/2025 09:55
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章香港要聞22/09/2025
樺加沙 | 天文台：樺加沙將進入南海北部，星期二稍後天氣開始急速轉壞
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

專訪 | 林本利：兩「燃料」續推動港股，買銀債外高息之選還有...

19/09/2025 15:59

貨幣攻略

大國博弈 | 習近平特朗普周五通話，美方稱或延長兩國貿易休戰...

19/09/2025 09:38

關稅戰

以國暴行觸眾怒，緣何美如此偏袒？

19/09/2025 07:47

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處