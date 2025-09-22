  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯

盤前攻略 | 美股四巫日三大指數創新高 中美會面憧憬料支撐大市

22/09/2025

　　美股四巫日來臨，上周五指數期貨期權及股票期貨期權同時到期，推動大市成交量。同時中美元首通話如期進行，除討論有關TikTok、貿易及芬太尼等話題外，更一起同意安排於韓國亞太經合組織(APEC)峰會期間會面。美股升市度過四巫日，三大指數齊創新高，道指升172點燃報46315，納指升160點報22631，標普升32點報6664。

 

盤前攻略 | 美股四巫日三大指數創新高 中美會面憧憬料支撐大市

（互聯網圖片）

 

　　中概股普遍偏軟；阿里巴巴升0.20%報162.81美元，拼多多跌2.62%報129.47美元，京東跌0.79%報35.10美元，網易跌0.56%報152.05美元，嗶哩嗶哩升0.26%報27.15美元，理想跌1.23%報25.75美元，小鵬升1.74%報21.66美元，蔚來平收報7.37美元，小馬智行飆18.55%報20.71美元。

 

恒指夜期微跌，ADR走軟

 

　　上周五恒指夜期跌30點報26535。ADR普遍跑輸港股；騰訊(00700)ADR較港股低640.3%，折合642.9港元；美團(03690)ADR較港低0.58%，折合105.7港元；友邦(01299)ADR較港股高0.02%，折合71.8港元；滙控(00005)ADR較港股高1.51%，折合108.4港元；小米(01810)ADR較港股低0.27%，折合56.5港元。

 

恒指即市支持續望26300，中美APEC會面後有望相互到訪

 

　　上周五恒指激烈爭持，大市最終近乎平手收場，短線大市料維持整固走勢，目前有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報26507，跌22點，恒指恒指開市料輕微低開。

 

　　國家主席習近平與美國總統特朗普通話後，《新華社》報道指通話務實、積極、具建設性，特朗普方面亦同意通話富有成效。中方就TikTok一事上稱尊重企業意願，樂見企業在符合市場規則基礎上做好商業談判，特朗普則感謝對TikTok的批准。除此以外，雙方更計劃在短期內互相到坊，整體通話氣氛良好，預期有利支撐大市。

 

　　上周後期恒指即使回吐都成功守穩26300關，可以預期將繼續為恒指日內即時支持，加上中美通話氣氛良好，預計日內恒指沽壓不大。參考恒指牛熊證街貨分布，上周五熊證區域重新向下新增約300點區域，為26700至26999，合共新增街貨量僅358張對應期指張數，料未成為好友上攻動力，相對牛證重貨區維持在26200至26299，為目前恒指即市支持所在之下，故料恒指今日將維持整固偏好。

 

【你點睇？】俄朝領袖會談，金正恩表示願盡力助俄，並稱之為兄弟間義務。你認為朝俄緊密關係會促進半島和平，還是刺激南北對峙？► 立即了解

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

06613

藍思科技

29.880

異動股

09888

百度集團－ＳＷ

134.300

異動股

01729

匯聚科技

17.250

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 06613 藍思科技
  • 29.720
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 133.100
  • 01729 匯聚科技
  • 17.170
  • 01138 中遠海能
  • 9.180
  • 01053 重慶鋼鐵股份
  • 1.350
股份推介
  • 02013 微盟集團
  • 2.750
  • 目標︰$4.00
  • 02378 保誠
  • 107.200
  • 目標︰$130.00
  • 00992 聯想集團
  • 11.900
  • 目標︰$12.70
  • 01662 義合控股
  • 3.230
  • 目標︰$3.50以上
  • 09699 順豐同城
  • 14.170
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 159.900
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.680
  • 00700 騰訊控股
  • 637.500
  • 00388 香港交易所
  • 441.200
  • 01024 快手－Ｗ
  • 73.200
報章貼士
  • 02533 黑芝麻智能
  • 19.970
  • 目標︰$22.00
  • 09699 順豐同城
  • 14.170
  • 目標︰--
  • 01205 中信資源
  • 0.375
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

22/09/2025 08:35  【開市Ｇｏ】TikTok交易取得積極進展，網信部整治熱搜榜炒作現象，巴郡悉售比亞迪股份

22/09/2025 09:33  《異動股》歌禮製藥飆近8%，藥物ASC47聯合司美格魯肽肥胖研究減重效果提升56%

22/09/2025 09:18  天文台：今日下午12時20分發一號戒備信號，考慮今晚8至10時改發三號

22/09/2025 07:58  利亞零售香港網路中斷會員系統受影響，已聘專家調查事件原因

22/09/2025 08:22  【大國博弈】習特通話務實積極富建設性，習近平：樂見TikTok問題合規解決，特朗普：期待下月APEC會面

22/09/2025 07:53  【北水炒Ｄ乜】淨流入９８﹒３８億元，買山高控股沽騰訊

22/09/2025 08:34  【大行炒Ｄ乜】高盛升華虹、商湯目標，信証升京東健康目標逾三成

22/09/2025 09:37  《財資快訊》美電軟報７﹒７７０６，一周拆息上日報３﹒２％

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

樺加沙 | 天文台：樺加沙將進入南海北部，星期二稍後天氣開始急速轉壞新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

盤前攻略 | 美股四巫日三大指數創新高 中美會面憧憬料支撐大市新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

美股 | 減息推升市場樂觀情緒，四巫日美股仍創新高新文章
品味生活
生活
人氣文章

陶冬天下．陶冬

股市齊增風險權重
人氣文章

生財有道

定期存款 | 一周定存合集，美國減息無阻港銀加定存息吸金，PAObank一個月高達20厘
人氣文章

魅遊澳門．macau.d

澳門坤記餐室百年葡菜館原址重開 延續街坊老店人情味
DIVA CHANNEL
人氣文章

港女講男．妮洛

沉船過後：一場被愛的假象，別傻傻地淪為玩家的玩物！
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

床上儀式感：香薰蠟燭、音樂、眼神接觸缺一不可！自製「菜單」添情趣？5種香薰催情兼放鬆
人氣文章

Fashion

致敬傳奇時尚設計師Giorgio Armani：從 Power Suit 到銀幕光影，從不落幕的優雅
健康好人生 Health Channel
人氣文章
明星健康︱74歲鄭則仕近照忽然「縮水」！消瘦滄桑惹健康隱憂 好友吳家樂親解Kent哥近況
人氣文章
名人健康 │ 74歲鄭則士近況曝光：暴瘦蒼老神情呆滯！網民憂健康狀況：肥貓老了
人氣文章
旅遊意外 │ 台灣女網紅首爾街頭遭陌生男子毆打，手指骨折全身瘀傷，不滿韓國警方冷處理
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/09/2025 10:13
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/09/2025 10:12
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 22/09/2025 10:13
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 22/09/2025 09:55
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章香港要聞22/09/2025
樺加沙 | 天文台：樺加沙將進入南海北部，星期二稍後天氣開始急速轉壞
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

專訪 | 林本利：兩「燃料」續推動港股，買銀債外高息之選還有...

19/09/2025 15:59

貨幣攻略

說說心理話

以國暴行觸眾怒，緣何美如此偏袒？

19/09/2025 07:47

大國博弈

施政報告 | 許正宇：放寬「新資本投資者入境計劃」是希望投資...

18/09/2025 17:57

施政報告2025

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處