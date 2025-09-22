盤前攻略 | 美股四巫日三大指數創新高 中美會面憧憬料支撐大市

美股四巫日來臨，上周五指數期貨期權及股票期貨期權同時到期，推動大市成交量。同時中美元首通話如期進行，除討論有關TikTok、貿易及芬太尼等話題外，更一起同意安排於韓國亞太經合組織(APEC)峰會期間會面。美股升市度過四巫日，三大指數齊創新高，道指升172點燃報46315，納指升160點報22631，標普升32點報6664。

（互聯網圖片）

中概股普遍偏軟；阿里巴巴升0.20%報162.81美元，拼多多跌2.62%報129.47美元，京東跌0.79%報35.10美元，網易跌0.56%報152.05美元，嗶哩嗶哩升0.26%報27.15美元，理想跌1.23%報25.75美元，小鵬升1.74%報21.66美元，蔚來平收報7.37美元，小馬智行飆18.55%報20.71美元。

恒指夜期微跌，ADR走軟

上周五恒指夜期跌30點報26535。ADR普遍跑輸港股；騰訊(00700)ADR較港股低640.3%，折合642.9港元；美團(03690)ADR較港低0.58%，折合105.7港元；友邦(01299)ADR較港股高0.02%，折合71.8港元；滙控(00005)ADR較港股高1.51%，折合108.4港元；小米(01810)ADR較港股低0.27%，折合56.5港元。

恒指即市支持續望26300，中美APEC會面後有望相互到訪

上周五恒指激烈爭持，大市最終近乎平手收場，短線大市料維持整固走勢，目前有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報26507，跌22點，恒指恒指開市料輕微低開。

國家主席習近平與美國總統特朗普通話後，《新華社》報道指通話務實、積極、具建設性，特朗普方面亦同意通話富有成效。中方就TikTok一事上稱尊重企業意願，樂見企業在符合市場規則基礎上做好商業談判，特朗普則感謝對TikTok的批准。除此以外，雙方更計劃在短期內互相到坊，整體通話氣氛良好，預期有利支撐大市。

上周後期恒指即使回吐都成功守穩26300關，可以預期將繼續為恒指日內即時支持，加上中美通話氣氛良好，預計日內恒指沽壓不大。參考恒指牛熊證街貨分布，上周五熊證區域重新向下新增約300點區域，為26700至26999，合共新增街貨量僅358張對應期指張數，料未成為好友上攻動力，相對牛證重貨區維持在26200至26299，為目前恒指即市支持所在之下，故料恒指今日將維持整固偏好。

【你點睇？】俄朝領袖會談，金正恩表示願盡力助俄，並稱之為兄弟間義務。你認為朝俄緊密關係會促進半島和平，還是刺激南北對峙？► 立即了解