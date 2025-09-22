小米周四晚上發布小米17系列，管理層稱堅定對標iPhone

小米集團(01810)創始人、董事長雷軍在社交媒體上宣布，小米17系列新品發布會將於周四(25日)晚上七時舉行，屆時三款旗艦機型將正式亮相。小米17系列三款機型分別是被稱為「小米史上最強標準版旗艦」的小米17；主打「小尺寸科技影像旗艦」的小米17 Pro；定位為「小米史上最強科技影像旗艦」的小米17 Pro Max。

雷軍表示，此次小米17系列在產品力上「跨代升級」，全系將搭載全新的小米澎湃OS3。

另外，小米集團總裁盧偉冰發文指出，全新小米17系列是小米高端化5年的蛻變之作，將全球首發第五代驍龍8至尊版移動平台；小米17是史上最強標準版旗艦，全方位大升級，加量不加價；兩款Pro核心技術大跨越，向超高端持續上探。

盧偉冰提到，小米5年前開啟高端化戰略，堅定對標iPhone。迄今，蘋果依然非常出色。iPhone 17系列的成功大家都看到了，但小米依然很有信心，才會同代同級地直面iPhone。過去5年，小米研發投入超過1000億元(人民幣．下同)，未來5年投入將加碼到2000億元。

他補充說，這次小米還將給手機帶來點不一樣的「新東西」。

撰文：經濟通採訪組

