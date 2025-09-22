  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯

蘋概股｜傳蘋果要求供應商提高iPhone 17產能，OpenAI與果鏈企業合作打造新設備，相關概念股抽升可以點揀？

22/09/2025

　　雖然有指蘋果(US.AAPL)新推出的iPhone 17系列功能稍遜預期，但過去周末在中國市場開售反應熱烈，尤其標準版iPhone 17，有報道指蘋果緊急要求供應商提高日產量40%，加上有傳OpenAI與蘋果設備組裝商立訊精密(深:002475)簽署協議，共同打造一款消費級設備，刺激港股的蘋概股今日(22日)普遍逆市急升，當中可如何選擇？應如何部署？

 

蘋概股｜傳蘋果要求供應商提高iPhone 17產能，OpenAI與果鏈企業合作打造新設備，相關概念股抽升可以點揀？

（蘋果網頁截圖）

 

傳iPhone 17標準版預售超預期　蘋果要求代工商增產四成


　　蘋果iPhone 17過去周末正式在中國開售，雖然事前反應指新iPhone功能稍遜預期，但中國市場開賣後反應熱烈，日前有報道指，蘋果發布會後約6小時內京東iPhone 17預約量就突破200萬部。在開售後，中港零售店外都有黃牛高價收機，據指黃牛價可加價數百甚至千元以上。

 

　　網媒《The Information》上周五(19日)發文稱，在iPhone 17標準版預售表現超預期後，蘋果已要求主要代工廠之一的立訊精密將標準版iPhone 17的日產量提高約40%，並通知部分非電子零部件供應商將日供貨量提升約30%。


　　另外，高盛追蹤的Apple.com預購數據顯示，在全球範圍內，iPhone 17所有機型的交貨時間都比前代產品更長，其中標準版和Pro Max機型增加最多，交貨時間分別延長了8天。而中國內地市場表現尤為突出，交貨時間平均增加了17天，達到27天的等待期。高盛指，強勁的預購需求訊號支撐該行對蘋果第四財季iPhone收入增長8%的預期。

 

分析師：低價款熱賣有助蘋果捍衛市佔　惟或影響利潤

 

　　值得一提，這次標準版iPhone 17提供了以往只會出現在Pro版本的螢幕與相機升級，縮小了與高價版本之間的差距。業界認為，蘋果正寄望於最新iPhone 17系列 (包括更薄的「iPhone Air」)在近年銷售表現低迷的情況下，重振旗艦產品動能。


　　不過，以往蘋果總能說服消費者為其利潤最高的機型買單，現在標準版iPhone 17卻率先提高產量，這樣的轉變凸顯即使是向來主打高價路線的蘋果也正面臨著消費者「精打細算」的需求提升，令人懷疑該公司還能否透過高階版的升級來維持成長。分析師曾表示，低價款熱賣可能影響蘋果的利潤，儘管這有助於該公司捍衛市佔版圖。

 

傳OpenAI與果鏈企業接洽開發新設備　里昂：可帶來新增長動力

 

　　另方面，《The Information》援引知情人士報道指，OpenAI已與立訊精密簽署協議，合作打造一款面向消費者的設備。對此傳聞，OpenAI及立訊精密未予正面回應。不過有產業鏈人士證實，目前OpenAI已就具體項目與國內供應鏈展開合作。根據報道，此裝置目前只是開發中的原型，預計為袖珍型裝置，能感知上下文脈絡，設計用來與OpenAI的人工智能(AI)模型緊密結合。裝置可以為用戶提供與AI互動的另類選擇，挑戰智能手機和傳統硬件的主導地位，可能蠶食蘋果和其他消費電子產品製造商的市場。報道還稱，OpenAI也與中國的歌爾股份(深:002241)進行接觸，將為其計劃中的裝置提供包括揚聲器模組在內的組件。

 

蘋概股｜傳蘋果要求供應商提高iPhone 17產能，OpenAI與果鏈企業合作打造新設備，相關概念股抽升可以點揀？

（AP圖片）

 

　　里昂表示，該行渠道消息顯示，OpenAI亦正與藍思科技(06613)及瑞聲科技(02018)商討零部件供應事宜；考慮到OpenAI的設備團隊核心成員均來自蘋果公司，其選擇與蘋果供應鏈企業合作亦屬合理。預計有關舉措可為現有蘋果供應鏈企業帶來新增長動力，現予瑞聲科技目標價60.5元及「高度確信跑贏大市」評級，藍思科技目標價33.7元及「跑贏大市」評級。

 

　　花旗亦認為此事對蘋果供應鏈具積極意義，尤其利好作為蘋果主要可穿戴設備及XR設備EMS供應商的立訊精密與歌爾股份，其次將惠及鏡頭如高偉電子(01415)、精密結構件如藍思科技與聲學組件如瑞聲科技等蘋果供應鏈企業。

 

何啟俊：蘋概股前景樂觀　瑞聲丘鈦舜宇現價可吸

 

蘋概股｜傳蘋果要求供應商提高iPhone 17產能，OpenAI與果鏈企業合作打造新設備，相關概念股抽升可以點揀？

（何啟俊）

 

　　俊賢資產管理投資總監何啟俊指，對整個蘋果概念板塊前景樂觀，儘管今日帶動板塊急升的兩個消息都屬傳聞，未經證實。雖然蘋果每次開完發布會，大家都覺得其新機功能沒甚麼特別，但仍會繼續換機，相信因很多人用慣iPhone後有慣性需要升級，而部分人轉用其他品牌後最後仍再用iPhone，iPhone始終有其剛性需求。至於有傳OpenAI與立訊精密簽署協議合作打造新設備，相信這是大勢所趨，現時人工智能發展愈來愈蓬勃，智能手機只是其中一個AI應用載體，已有愈來愈多穿戴裝備開始有AI功能，OpenAI與一些蘋果供應商合作是一個應用載體再擴闊的潛在機遇，而除了立訊精密外，藍思科技也傳與OpenAI有協議，往後與AI相關的穿戴裝備往往涉及感知或光學鏡頭等，故個別與光學有關的股份升得特別厲害。總之，不論iPhone需求，還是往後AI硬件範圍再擴大，中長線都利好整個板塊，而今日很多隻股份都差不多以全日最高位收市，此板塊繼續受資金追捧不出奇。

 

　　至於可揀買板塊中哪些股份？何啟俊指，自己會揀瑞聲及丘鈦科技，其中瑞聲現價已可追入，今日既有消息又有資金流入，應沒甚麼機會回調，短線阻力處於51元，以今日板塊熱度應不難上破，短線可先上望3月高位約54元。丘鈦也可於現價買入，先博其上破之前高位約16.5元，若突破該處應有頗大機會再上。另比亞迪電子(00285)今日相對落後，可能因公司以做組裝為主，或因蘋果那部分佔其收入不算高，但公司除智能手機，已發展到有AI伺服器，又幫比亞迪(01211)造新能源車設備，約40.8元可吸納，先上望47元。舜宇走勢亦很好，現價也可追入，短期上望今年高位約95元。至於藍思科技，雖然亦傳有機會與OpenAI合作，但今日收得較差，可待回至近30元才考慮。

 

　　蘋果概念股今日全線抽升，舜宇光學升6.74%收報87.05元，瑞聲科技升9.85%報49.28元，比亞迪電子升3.61%報43元，藍思科技升12.64%報31.38元，鴻騰(06088)升17.83%報6.94元，丘鈦科技升10.15%報15.85元，高偉電子升11.3%報40.98元。

 

蘋概股傳蘋果要求供應商提高iPhone 17產能，傳OpenAI與果鏈企業合作打造新設備，相關概念股抽升可以點揀？

 

蘋概股傳蘋果要求供應商提高iPhone 17產能，傳OpenAI與果鏈企業合作打造新設備，相關概念股抽升可以點揀？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》溫傑分析，請按此


其他蘋果概念股相關新聞：
大行報告 | 高盛牛看華虹$77商湯$3.53，麥格理降百勝目標至$412
港股 | 午市前瞻 | 中美關係存暗湧料恒指兩萬六上方整固 iPhone17熱賣用家換機需求強勁
《Ａ股焦點》蘋果據報要求提升入門款iPhone 17產量，立訊精密漲停
《異動股》舜宇升逾3%全線蘋概股抽高，傳蘋果緊急要求提高產能

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00881

中升控股

14.630

異動股

00316

東方海外國際

126.600

異動股

02382

舜宇光學科技

87.050

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00881 中升控股
  • 14.630
  • 00316 東方海外國際
  • 126.600
  • 02382 舜宇光學科技
  • 87.050
  • 09901 新東方－Ｓ
  • 39.900
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 159.200
股份推介
  • 02013 微盟集團
  • 2.770
  • 目標︰$4.00
  • 02378 保誠
  • 107.200
  • 目標︰$130.00
  • 00992 聯想集團
  • 12.200
  • 目標︰$12.70
  • 01662 義合控股
  • 3.320
  • 目標︰$3.50以上
  • 09699 順豐同城
  • 13.970
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 159.200
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.700
  • 00700 騰訊控股
  • 641.000
  • 00941 中國移動
  • 85.400
  • 00981 中芯國際
  • 73.350
報章貼士
  • 02533 黑芝麻智能
  • 20.480
  • 目標︰$22.00
  • 09699 順豐同城
  • 13.970
  • 目標︰--
  • 01205 中信資源
  • 0.385
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

22/09/2025 17:10  《盤後部署》大市整固壓力增或下試廿天線，煤炭股料跟國策首鋼築底可吼

22/09/2025 18:54  港交所:建議市場參與者參考惡劣天氣交易運作安排，盡早作出運營及人力資源調配

22/09/2025 17:58  恒隆陳文博：現時為投資香港好時機，遇到心水項目未必贏但一定參與

22/09/2025 17:49  長虹佳華(03991)獲虹圖投資計劃溢價32.9%進行私有化，涉逾7億，明早復牌

22/09/2025 14:12  明傍晚六時後機場多個航班受影響升降大減，機場維持開放，國泰料取消500航班

22/09/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入超過１２７億元，買盈富基金沽美團

22/09/2025 08:34  【大行炒Ｄ乜】高盛升華虹、商湯目標，信証升京東健康目標逾三成

22/09/2025 16:25  《財資快訊》美電升報７﹒７７０２，一個月拆息較上日升１９基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

恒隆 | 陳文博：現時為投資香港好時機，遇到心水項目未必贏但一定參與新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

樺加沙 | 港交所：建議市場參與者參考惡劣天氣交易運作安排，盡早作出運營及人力資源調配新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 中美溝通元首會晤，LPR續不變，颱風襲廣東多地將「五停」新文章
品味生活
生活
人氣文章

Foodie What’s On

「明閣（灣仔）」曾超敬師傅 x 北京米芝蓮二星「魯上魯」主理人 9月25至27日期間限定「四手晚宴」
人氣文章

影視娛樂

郭富城迎三寶、10月「登六」雙喜臨門｜暗示太太預產期＋子女腳頭好帶挈贏馬
人氣文章

職場英語教室．Zephyr Yeung

打工仔必學10個Business Nouns｜職場英語術語助你國際接軌
DIVA CHANNEL
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

味遊曼谷！米芝蓮大師掌廚高級中菜廳：梅菜豆豉焗蟹、金陵怪味烤鴨、經典佛跳牆，在東南亞吃出江南秋意
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

藝術家馬綺敏個展「◯◯」：「我在這一次的展覽中，成為了一個送禮物的人」
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

崇高婚姻與廉價性愛？當性在婚姻中缺席，換來的是無盡懷疑和磨擦
健康好人生 Health Channel
人氣文章
秋天滋潤湯水推薦｜無花果百合栗子雞湯健脾補氣血、舒緩眼乾流鼻血
人氣文章
硏究揭久坐傷身如吸煙傷身｜每日運動無補於事，辦公室一族自救兩招 1新文章
人氣文章
名人健康 │ 45歲樂壇天后蔡依林自爆生蛇經歷，改變作息+推薦養生散步新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/09/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/09/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 22/09/2025 21:18
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 22/09/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話22/09/2025
恒隆 | 陳文博：現時為投資香港好時機，遇到心水項目未必贏但一定參與
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

施政報告暗藏「彩蛋」？

22/09/2025 07:56

施政報告2025

定期存款 | 一周定存合集，美國減息無阻港銀加定存息吸金，P...

21/09/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

以國暴行觸眾怒，緣何美如此偏袒？

19/09/2025 07:47

大國博弈

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處