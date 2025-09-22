蘋概股｜傳蘋果要求供應商提高iPhone 17產能，OpenAI與果鏈企業合作打造新設備，相關概念股抽升可以點揀？

雖然有指蘋果(US.AAPL)新推出的iPhone 17系列功能稍遜預期，但過去周末在中國市場開售反應熱烈，尤其標準版iPhone 17，有報道指蘋果緊急要求供應商提高日產量40%，加上有傳OpenAI與蘋果設備組裝商立訊精密(深:002475)簽署協議，共同打造一款消費級設備，刺激港股的蘋概股今日(22日)普遍逆市急升，當中可如何選擇？應如何部署？

（蘋果網頁截圖）

傳iPhone 17標準版預售超預期 蘋果要求代工商增產四成



蘋果iPhone 17過去周末正式在中國開售，雖然事前反應指新iPhone功能稍遜預期，但中國市場開賣後反應熱烈，日前有報道指，蘋果發布會後約6小時內京東iPhone 17預約量就突破200萬部。在開售後，中港零售店外都有黃牛高價收機，據指黃牛價可加價數百甚至千元以上。

網媒《The Information》上周五(19日)發文稱，在iPhone 17標準版預售表現超預期後，蘋果已要求主要代工廠之一的立訊精密將標準版iPhone 17的日產量提高約40%，並通知部分非電子零部件供應商將日供貨量提升約30%。



另外，高盛追蹤的Apple.com預購數據顯示，在全球範圍內，iPhone 17所有機型的交貨時間都比前代產品更長，其中標準版和Pro Max機型增加最多，交貨時間分別延長了8天。而中國內地市場表現尤為突出，交貨時間平均增加了17天，達到27天的等待期。高盛指，強勁的預購需求訊號支撐該行對蘋果第四財季iPhone收入增長8%的預期。

分析師：低價款熱賣有助蘋果捍衛市佔 惟或影響利潤

值得一提，這次標準版iPhone 17提供了以往只會出現在Pro版本的螢幕與相機升級，縮小了與高價版本之間的差距。業界認為，蘋果正寄望於最新iPhone 17系列 (包括更薄的「iPhone Air」)在近年銷售表現低迷的情況下，重振旗艦產品動能。



不過，以往蘋果總能說服消費者為其利潤最高的機型買單，現在標準版iPhone 17卻率先提高產量，這樣的轉變凸顯即使是向來主打高價路線的蘋果也正面臨著消費者「精打細算」的需求提升，令人懷疑該公司還能否透過高階版的升級來維持成長。分析師曾表示，低價款熱賣可能影響蘋果的利潤，儘管這有助於該公司捍衛市佔版圖。

傳OpenAI與果鏈企業接洽開發新設備 里昂：可帶來新增長動力

另方面，《The Information》援引知情人士報道指，OpenAI已與立訊精密簽署協議，合作打造一款面向消費者的設備。對此傳聞，OpenAI及立訊精密未予正面回應。不過有產業鏈人士證實，目前OpenAI已就具體項目與國內供應鏈展開合作。根據報道，此裝置目前只是開發中的原型，預計為袖珍型裝置，能感知上下文脈絡，設計用來與OpenAI的人工智能(AI)模型緊密結合。裝置可以為用戶提供與AI互動的另類選擇，挑戰智能手機和傳統硬件的主導地位，可能蠶食蘋果和其他消費電子產品製造商的市場。報道還稱，OpenAI也與中國的歌爾股份(深:002241)進行接觸，將為其計劃中的裝置提供包括揚聲器模組在內的組件。

（AP圖片）

里昂表示，該行渠道消息顯示，OpenAI亦正與藍思科技(06613)及瑞聲科技(02018)商討零部件供應事宜；考慮到OpenAI的設備團隊核心成員均來自蘋果公司，其選擇與蘋果供應鏈企業合作亦屬合理。預計有關舉措可為現有蘋果供應鏈企業帶來新增長動力，現予瑞聲科技目標價60.5元及「高度確信跑贏大市」評級，藍思科技目標價33.7元及「跑贏大市」評級。

花旗亦認為此事對蘋果供應鏈具積極意義，尤其利好作為蘋果主要可穿戴設備及XR設備EMS供應商的立訊精密與歌爾股份，其次將惠及鏡頭如高偉電子(01415)、精密結構件如藍思科技與聲學組件如瑞聲科技等蘋果供應鏈企業。

何啟俊：蘋概股前景樂觀 瑞聲丘鈦舜宇現價可吸

（何啟俊）

俊賢資產管理投資總監何啟俊指，對整個蘋果概念板塊前景樂觀，儘管今日帶動板塊急升的兩個消息都屬傳聞，未經證實。雖然蘋果每次開完發布會，大家都覺得其新機功能沒甚麼特別，但仍會繼續換機，相信因很多人用慣iPhone後有慣性需要升級，而部分人轉用其他品牌後最後仍再用iPhone，iPhone始終有其剛性需求。至於有傳OpenAI與立訊精密簽署協議合作打造新設備，相信這是大勢所趨，現時人工智能發展愈來愈蓬勃，智能手機只是其中一個AI應用載體，已有愈來愈多穿戴裝備開始有AI功能，OpenAI與一些蘋果供應商合作是一個應用載體再擴闊的潛在機遇，而除了立訊精密外，藍思科技也傳與OpenAI有協議，往後與AI相關的穿戴裝備往往涉及感知或光學鏡頭等，故個別與光學有關的股份升得特別厲害。總之，不論iPhone需求，還是往後AI硬件範圍再擴大，中長線都利好整個板塊，而今日很多隻股份都差不多以全日最高位收市，此板塊繼續受資金追捧不出奇。

至於可揀買板塊中哪些股份？何啟俊指，自己會揀瑞聲及丘鈦科技，其中瑞聲現價已可追入，今日既有消息又有資金流入，應沒甚麼機會回調，短線阻力處於51元，以今日板塊熱度應不難上破，短線可先上望3月高位約54元。丘鈦也可於現價買入，先博其上破之前高位約16.5元，若突破該處應有頗大機會再上。另比亞迪電子(00285)今日相對落後，可能因公司以做組裝為主，或因蘋果那部分佔其收入不算高，但公司除智能手機，已發展到有AI伺服器，又幫比亞迪(01211)造新能源車設備，約40.8元可吸納，先上望47元。舜宇走勢亦很好，現價也可追入，短期上望今年高位約95元。至於藍思科技，雖然亦傳有機會與OpenAI合作，但今日收得較差，可待回至近30元才考慮。

蘋果概念股今日全線抽升，舜宇光學升6.74%收報87.05元，瑞聲科技升9.85%報49.28元，比亞迪電子升3.61%報43元，藍思科技升12.64%報31.38元，鴻騰(06088)升17.83%報6.94元，丘鈦科技升10.15%報15.85元，高偉電子升11.3%報40.98元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

