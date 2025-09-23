美股 | AI熱潮重燃，特朗普親信放鴿，納指引領美股續創新高

受惠於科技股強勢，特別是人工智能領域的消息推動，加上市場對聯儲局未來減息路徑的樂觀預期，美股三大指數連續第三個交易日創下盤中與收市新高，並由科技股主導的納指領升大市。





美股周一(22日)延續上周升勢。道指收市升66.27點，或0.14%，報46381.54點；標普500指數升29.39點，或0.44%，報6693.75點；納指升157.5點，或0.7%，報22788.98點。





周一道指高見46447.13點，納指一度升至22801.9點，標普500指數最多上漲至6698.88點，同創盤中新高。





聯儲局理事米蘭的言論進一步強化市場的鴿派預期。他指當前利率過高，並闡述了未來數月需要大幅減息以保障勞動力市場的理據。然而，投資者仍需關注本周公布的關鍵通脹數據，以及迫在眉睫的美國聯邦政府停擺風險。





本周市場的焦點將是周五(26日)公布的個人消費支出(PCE)物價指數，這是聯儲局最重視的通脹指標。市場預期數據將顯示物價壓力保持溫和，這將為聯儲局維持其寬鬆的貨幣政策路徑提供更多理據。





儘管市場氣氛向好，但華府的政治僵局仍是潛在的市場干擾因素。美國聯邦政府的臨時撥款將於9月30日到期，但國會兩黨在上周未能就任何臨時撥款法案達成共識，政府面臨停擺的風險正在上升。若未能及時達成協議，或會短暫衝擊市場信心。





個股方面，製藥企業Metsera(US.MTSR)的股價飆升60.1%，因據報輝瑞(US.PFE)已接近達成對該公司的收購協議，旨在擴充其在減肥藥物領域的發展。英偉達(US.NVDA)股價顯著攀升超過3%，創收市新高報183.61美元。特斯拉(US.TSLA)股價持續強勢，收市升1.9%。





美匯指數走勢偏軟





美匯指數走勢偏軟，日內在97.46至97.82區間波動，日內報97.34，較前一個交易日下跌約0.3%，結束此前的升勢。美元兌日圓匯價於148水平反覆爭持。跌約0.16%。歐元兌美元呈現震盪回穩的格局，早段曾觸及1.1726的日內低位，其後反彈至1.1799的高位，升約0.4%，整體交投區間於1.17至1.18之間。





現貨金與紐約金雙雙再創新高





現貨黃金與紐約期金雙雙再創新高。現貨黃金一度突破每盎司3748美元，延續升勢。現貨黃金早盤短暫整固後，金價在3727美元附近波動，日內升幅超過1.5%。紐約期金走勢同樣強勁，價格一度升至每盎司3783美元，日內報3779美現，升幅約1.9%。





國際原油市場呈現窄幅波動格局。地緣政治緊張局勢為油價帶來支持，但市場對供應過剩及需求放緩的憂慮，限制油價升幅。紐約期油報每桶61.99美元，盤中在62美元左右爭持，升約0.01%。倫敦布蘭特期油則報每桶65.92美元，下跌約0.18%。

撰文：經濟通市場國金組

