港股 | 午市前瞻 | 港股胃納降惟料減息支撐大市 比特幣法案勢掀來季幣價反彈

23/09/2025

　　隔晚美股三大指數齊創新高，惟中概股下跌近1%。恒指低開91點後跌幅不斷擴大，最多曾跌283點見26060。A股兩市半日跌逾1%，其中上證綜指跌穿3800點。恒生指數半日報26090，跌254點或1%，主板成交逾1652億元。恒生中國企業指數報9261，跌109點或1.2%。恒生科技指數報6120，跌137點或2.2%。

 

港股 | 午市前瞻 | 港股胃納降惟料減息支撐大市 比特幣法案勢掀來季幣價反彈

（互聯網圖片）

 

龔偉廷：港美股超前部署太多惹回吐，望恒指20天線整固回升

 

　　港股風險胃納下降，恒指上周觸及27000後持續回吐，昨日失守10天線後沽壓未止，今早進一步跌約300點逼近26000關口。華夏基金（香港）投資總監龔偉廷向《經濟通通訊社》表示，減息憧憬下環球金融市場都對大市非常樂觀，甚至在減息前已超前部署，令美股及港股都提前炒起，今日有傳內地有意為穩定幣及RWA代幣化降溫，亦削弱市場胃納，加劇港股回吐壓力。不過他認為，在減息預期下港股回吐空間不會太大，市場現時維持預期聯儲局本年內仍可減息兩次合共0.5厘，美元持續偏弱相對有利新興市場，預計恒指短期內先回落至20天線附近整固，之後將有望再次回升。

 

幣市殺槓桿觸發急跌，憂慮周期性回調加劇沽壓

 

　　虛擬貨幣市場昨日突發波動，比特幣一度急跌超過3%，以太幣更一度急挫逾8%，更有指逾15億美元好倉被強制平倉。現時比特幣徘徊11.2萬美元附近，以太幣則徘徊約4200美元附近。龔偉廷分析，昨日幣市波動有多項因素，其一大原因與炒減息相關。上述提及市場在減息前提早部署多項資產，包括虛幣亦不例外，市場早前部署多項虛幣槓桿產品，減息落實兼美股四巫日過後便乘機殺槓桿，觸發幣市急吐。

 

　　而另一個原因則與虛幣市場周期相關，龔偉廷解釋，根據過歷史經驗，比特幣在減半年之後一年會抽升探頂，再之後一年會大跌，如2016年減半後於2017年見頂，2018年便出現急跌，相同情況於2020年至2022年一次減半周期同樣上演。因此最近一次比特幣減半為2024年，而今比特幣的確再創新高，市場憂慮明年便會如同期一樣出現急跌，故在2025年第四季前便開始提早減持。

 

憧憬美國比特幣納入戰略儲備，可望第四季內帶動反彈

 

　　不過龔偉廷認為比特幣在今年第四季仍有望反彈，因應目前美國國會已開始討論《比特幣法案》立法，計劃在五年內購入100萬枚比特幣作為美國國家戰略儲備，他認為第四季內將可炒作《比特幣法案》通過憧憬，《法案》亦有望在今年內獲得通過，同時傳統上第四季都為比特幣走勢轉強季度，因而預計幣價可望在期間反彈。他指比特幣目前支持可先看8月低位約107000美元水平，相對以太幣則已跌穿8月低位4200美元水平，建議投資者在撈底虛幣時先部署比特幣，繼而再以較小注碼部署以太幣，比例大約為7比3。

 

撰文：經濟通通訊社市場組

