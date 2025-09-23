  • 會員
蔚來 | 新車接連上市股價反急挫，獲大行力撐可趁機吸？

23/09/2025

　　近期新能源車股續受內捲問題困擾，股價普遍積弱，惟蔚來(09866)接連有ES8及ET9地平線特別版等新車上市，股價反覆攀升，其中全新ES8比上一代大幅降價，管理層稱仍有合理毛利，又指近10日有15萬人試駕，今年產能已超過4萬輛。近日蔚來亦獲多間大行上調目標價，當中野村更大升目標價68%至8.4美元，惟蔚來隔夜美國ADR急跌6.2%收報6.91美元，今早(23日)於港股亦最多插逾8%，可否趁調整吸納？

 

蔚來新車接連上市股價反急跌，獲大行力撐可趁機吸？

（蔚來網頁截圖）


ET9地平線特別版售價近82萬人幣   李斌稱ES8定價仍有合理毛利

 

　　蔚來日前舉行NIO Day 2025，公司宣布智能電動行政旗艦——ET9地平線特別版正式上市，將於2025年9月底開始交付。ET9地平線特別版售價81.8萬元人民幣起，採用BaaS電池租用方式購買售價71萬元人民幣起，將於9月底開啟交付。

 

　　另蔚來宣布全場景科技旗艦SUV——ES8正式上市，ES8整車購買40.86萬元人民幣起，電池租用方案29.88萬元人民幣起。值得一提，蔚來股價於上月25日曾勁升逾18%高見54.2元，創去年10月以來新高。此前，蔚來全新ES8公布預售價，整車購買預售價41.68萬人民幣起，電池租用方案30.88萬人民幣起，該預售價大幅低於市場預估。和上一代蔚來ES8相比，蔚來全新ES8的入門價格便宜了8.12萬元人民幣，採用電池租用方案則便宜了11.92萬元人民幣。

 

　　集團創始人、董事長、CEO李斌表示，不用擔心集團不賺錢，因40.86萬元起的定價還有合理的毛利，也回到比較合理的區間，強調有關定價不是從價格戰的角度考慮。李斌解釋，上一代車型定價較高主要是電池和新技術的成本比較高，但這兩年技術進步、管理效率的提升、規模的擴大，把很多成本拉下來。他又指，全新蔚來ES8近10日有15萬人試駕，合作夥伴也加班加點，今年產能已經超過4萬輛，難度非常大，年底前能交付4萬輛，可能還能增產一點點，但不會太多。

 

蔚來新車接連上市股價反急跌，獲大行力撐可趁機吸？

（蔚來網頁截圖）

 

野村：料2027年實現盈虧平衡　升目標價68%至8.4美元

 

　　野村發表最新報告指，蔚來訂單目標已達成，財務改善為下一個目標，上調集團美股目標68%，由5美元升至8.4美元，重申「中性」評級。野村表示，隨著樂道L90和新款ES8最新強勁的訂單情況，蔚來已經扭轉了其銷售動能，這將有助於2025年餘下時間的出貨量增長。依靠最新的定價策略和產品展示能力，蔚來的市場份額有望提升。與此同時，蔚來仍需一些時間，才能在財務狀況上實現實質性改善。


　　野村下調蔚來2025年的出貨預測9.5%，但將2026至2027年預測分別上調0.9%/12.7%。因此，預測蔚來於2024至2027年間的營收年複合增長率(CAGR)將達32%。在收入增長與營運費用改善的雙重推動下，集團有望在2027年實現全年盈虧平衡。

 

中銀國際：ES8新車售價具競爭力　予目標價10.5美元

 

　　中銀國際指，蔚來日前在杭州舉行2025 NIO Day活動，正式發布全新ES8及ET9 Horizon特別版旗艦車型，同時展示其自研基礎設施及換電網絡的成果，ES8新車型售價介乎40.68萬至44.68萬元人民幣，較上一代ES8降價超過9萬元人民幣。蔚來新車定價具有較強競爭力，主要受惠於其NT3.0平台精準產品定位及關鍵零部件垂直整合所帶來的成本效益，全新的ES8已於9月21日開始交付，預料今年總產能可達4萬輛以上，換言之每月銷量有望突破1萬輛。

 

　　中銀國際認為，隨著樂道L90和全新ES8兩款六座大型SUV，以及樂道L80和ES7兩款五座大型SUV即將推出，蔚來未來將通過雙品牌、共享平台產品矩陣擴大在20萬至40萬元人民幣純電SUV市場中的份額，維持「買入」評級，美股目標價為10.5美元。

 

美銀：上調2025至27年銷量預測    升目標價至59元

 

　　美銀證券稱，蔚來近日更新公司最新狀況指，目前已建成3500個換電站。同時，蔚來已建立連接20條主要高速公路和16個城市群的換電網絡。在新車方面，蔚來正式推出第三代ES8，並指NIO ET9 Horizon具有內部升級和外部配置，價格為81.8萬元人民幣以上，或在BaaS計劃下為71萬元人民幣以上。考慮到最新的訂單情況，將蔚來2025至27年的銷量預測分別上調1%、2%及1%，預計明年non-GAAP淨虧損較之前預測擴大3%，並將2027年的non-GAAP淨利潤預測下調1%。另外，考慮到公司剛完成股份配售，將H股目標價由55元上調至59元，美股目標價由7.1美元升至7.6美元，重申「中性」評級。

 

　　摩根士丹利表示，蔚來接連成功推出L90與ES8兩款車型，這或將改變市場對其股票的看法，並為2026年25%至30%的銷量增長提供支撐。採用加權概率估值法，預計蔚來銷量將實現穩定增長，並預期其淨利潤將在2028年實現盈虧平衡。

 

麥嘉嘉：ES8銷售及今季交付量成短期催化劑　近50元可吸先看58元

 

蔚來 | 新車接連上市股價反急挫，獲大行力撐可趁機吸？

（麥嘉嘉）

 

　　永豐金證券(亞洲)金融商品交易部主管及研究部主管麥嘉嘉指，蔚來一向於高端電動車市場都有佔領優勢，惟公司供應鏈管理有些壓力，其供應鏈應付帳期為295天，較Tesla的101天明顯偏長，帶來資金回籠壓力。不過，內地新能源車滲透率於今年首8個月達到44%，未來會進一步提升，而蔚來雖然第二季經營虧損達49億元人民幣，但環比改善了15億，令虧損率從負53.3%進一步收窄。而短期催化劑包括ES8銷售及第三季交付量。以整個資產價值、高端品牌溢價及用戶生態粘性判斷，預期蔚來到2026年將實現經營性現金流轉正。不過，蔚來股價會有短期調整，策略上可留意50元心理關鍵位，若能守穩可近該處買入，短期目標先定於58元，但始終整個新能源車行業競爭仍較大，要留意行業競爭令其股價調整。

 

　　蔚來半日跌7.44%收報52.9元，連跌兩日，累計跌幅9.8%，成交5.38億元。其他新能源車股亦普遍下跌，比亞迪(01211)跌3.56%報105.8元，小鵬汽車(09868)跌0.72%報82.65元，理想汽車(02015)跌2.76%報96.8元，零跑(09863)跌0.94%報63.4元。

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》黃瑋傑分析，請按此

 

 

另外，元宇證券基金投資總監林嘉麒，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評蔚來及大市，立即重溫

 

 

