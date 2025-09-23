小米17系列周四發布對撼iPhone，可趁股價調整部署吸納？

小米集團(01810)管理層近日預告，小米17系列新品發布會將於周四(25日)晚舉行，並稱此次新機實現「跨代升級」，對標蘋果iPhone，惟小米股價近日仍要隨大市調整，且蘋果最近推出的iPhone 17系列正於內地熱賣，華為又推出手機減價優惠，小米發布會未知會否帶來驚喜，從而刺激股價上升，應如何部署？

（小米網頁截圖）

雷軍預告周四晚發布小米17系列 盧偉冰稱堅定對標iPhone

小米集團創始人、董事長雷軍昨日(22日)在社交媒體上宣布，小米17系列新品發布會將於周四晚上7時舉行，屆時三款旗艦機型將正式亮相。小米17系列三款機型分別是被稱為「小米史上最強標準版旗艦」的小米17，主打「小尺寸科技影像旗艦」的小米17 Pro，以及定位為「小米史上最強科技影像旗艦」的小米17 Pro Max。雷軍表示，此次小米17系列在產品力上「跨代升級」，全系將搭載全新的小米澎湃OS3。他又表示，會於當晚舉辦第六度年度演講，主題是「改變」，並透露會談小米玄戒晶片和小米汽車背後的故事。

（小米網頁截圖）



另小米集團總裁盧偉冰發文指，全新小米17系列是小米高端化5年的蛻變之作，將全球首發第五代驍龍8至尊版移動平台；小米17是史上最強標準版旗艦，全方位大升級，加量不加價；兩款Pro核心技術大跨越，向超高端持續上探。

盧偉冰提到，小米5年前開啟高端化戰略，堅定對標iPhone。迄今，蘋果依然非常出色。iPhone 17系列的成功大家都看到了，但小米依然很有信心，才會同代同級地直面iPhone。過去5年，小米研發投入超過1000億元人民幣，未來5年投入將加碼到2000億元人民幣。他補充指，這次小米還將給手機帶來點不一樣的「新東西」。

iPhone 17中國市場需求強勁 華為手機最多減價三成

值得一提，蘋果(US.AAPL)因最近推出的iPhone 17系列新機帶動換機潮，股價過去一個月累計反彈近12%，在昨日再漲4.3%收報256.08美元，已收復今年累積的跌幅。美銀證券分析師指，截至昨日，iPhone 17的出貨時間為18日，相比去年iPhone 16的10天明顯延長，並指基於預訂時間判斷，蘋果在中國市場有強勁需求。不過，蘋果在AI晶片及數據中心上的投入遠低於競爭對手，尤其Siri AI更新版本關鍵改進一直推遲。

另邊廂，華為商城日前顯示，華為Mate X6、Pura 80及Mate 70系列推出減價優惠，四曲折疊手機Mate X5售價大減三成，至8999元人民幣。Mate X6減價15%，至10999元人民幣；Mate 70 Pro+減12%，至7499元人民幣；Mate 70 Pro減11%，至5799元人民幣；Pura 80 Ultra減價15%，至8499元人民幣。

（AP圖片）

傳小米旗下基金入股旗芯微半導體 進軍汽車晶片市場



另外，內媒報道，小米旗下基金包括「北京小米智造股權投資基金合夥企業(有限合夥)」入股內地汽車控制器晶片研發商旗芯微半導體。報道引述「企查查」訊息顯示，蘇州旗芯微半導體近日出現工商變更，新增「北京小米智造股權投資基金合夥企業(有限合夥)」等為股東，註冊資本由1215.46萬元人民幣增至1546.39萬元人民幣，小米智造新增持股近4%。

公開資料顯示，旗芯微半導體成立於2020年，為一家汽車晶片供應商，營運範圍包括半導體器件專用設備銷售，半導體分立元件銷售，人工智能硬件銷售，集成電路銷售等。據其官網，該公司從事汽車高階控制器晶片的研發和銷售。市場分析指，小米這一投資或將進一步鞏固小米在智能技術和半導體領域的地位，可能為小米未來的業務增長提供更多可能性。

麥嘉嘉：仍處整固格局宜回至54元才吼 發布會後部署更穩陣

（麥嘉嘉）

永豐金證券(亞洲)金融商品交易部主管及研究部主管麥嘉嘉指，iPhone在內地的市佔率優勢近幾年明顯縮小，其他品牌手機在市場中端用戶的接受程度愈來愈高，故相信小米17系列即將發布短期對股價會有些催化作用，不過小米較重要的增長動力其實來自其多元化優勢，雖然短期催化劑可能是手機，但其在IoT、汽車甚至互聯網等都有生態圈產生協同效應。而小米近期股價處於整固格局，波動範圍大概介乎54至58元，小米17系列會成為一個催化劑，但其增長動力始終要看其他業務如IoT服務甚至汽車盈利，雖然汽車業務未必有爆發性增長，但料下半年市場對小米此業務仍有較正面評價，建議待股價回至54元才考慮，但料仍維持區間波動整固，暫只上望58元。

不過，麥嘉嘉指，手機內捲已捲了幾年，價格明顯有下調壓力，在小米發布會前大家仍有段時間可以憧憬，但一旦價格反映有下調壓力，可能會拖累毛利率，就會帶來趁消息出貨的股價調整壓力。相信小米股價近幾日有機會先於54、55元整固，但若今次推出的旗艦手機銷售不如預期，股價仍有向下壓力，故待發布會後才考慮吸納會較穩陣。

小米今日跌1.16%收報55.45元，連跌4日，累積跌幅4.15%，成交46.74億元。其他科技股升跌不一，騰訊(00700)跌0.86%報635.5元，美團(03690)跌2.79%報101元，京東(09618)跌4.4%報128.3元，百度(09888)跌5.38%報128.4元，網易(09999)升1.37%報237.2元，阿里巴巴(09988)升0.13%報159.4元，快手(01024)升0.07%報74.05元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、李崇偉 整理：李崇偉

重溫《開市Good Morning》黃瑋傑分析，請按此







其他小米相關新聞：

雷軍：原訂一同舉辦年度演講及小米YU7發布會，但臨時推遲至9月

小米(01810)周四晚上發布小米17系列，管理層稱堅定對標iPhone

《神州基金》小米旗下基金入股旗芯微半導體，後者為汽車控制器芯片研發商





【你點睇？】李家超稱現無法律針對濫用輸入勞工的僱主，若用其他方法或「殺錯良民」，你是否認同？► 立即了解