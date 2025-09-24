  • 會員
開市Go | 鮑威爾指美股估值高昂，iPhone 17出貨量上調，光伏技術百人會揭幕

24/09/2025

要聞盤點

 

1、在聯儲局主席鮑威爾指美股估值高昂，以及市場對人工智能狂熱能否持續存疑的雙重壓力下，美國股市周二（23日）從紀錄高位回落，科技股領跌。然而，市場走勢呈現明顯分化，對利率敏感的小型股指數逆市創下新高，反映資金在不同板塊間輪動。道指早段一度高見46688.32點，再創歷史新高，其後反覆向下，收市跌88.76點，或0.19%，報46292.78點；標普500指數跌36.83點，或0.55%，報6656.92點；以科技股為主的納指表現最弱，日內跌215.5點，或0.95%，報22573.47點。中國金龍指數跌190點。日經期貨截至上午7時53分跌35點。

 

2、聯儲局主席鮑威爾表示，勞動市場轉弱帶來的下行風險，已蓋過對持續通脹的擔憂，這是促使聯儲局上周決定減息的關鍵因素。他坦言在經濟增長放緩和通脹高企的背景下，前路充滿挑戰。

 

3、在美國聯儲局官員對未來利率路徑釋出審慎與分歧的信號後，投資者態度轉趨觀望，美國國債市場周二（23日）孳息率普遍下跌。市場正權衡聯儲局主席鮑威爾的謹慎發言，以及在經濟數據略顯疲軟的背景下，10月份會議再度減息的可能性。

 

4、美國總統特朗普將懷孕期間服用止痛藥泰諾(Tylenol)與自閉症風險聯繫起來的言論，引發其母公司Kenvue(US.KVUE)股價的劇烈波動。

 

5、美國總務管理局(GSA)宣布，已批准將Meta Platforms(US.META)旗下的Llama人工智能系統，納入聯邦機構可使用的AI工具清單。此舉是特朗普政府推動商業AI工具融入政府運作的一部分，旨在加速AI在公共服務領域的應用。

 

6、港鐵公司宣布，獲得15間國際牽頭銀行支持，簽訂一筆300億元的7年期綠色定期銀團貸款。此筆貸款成為香港企業在亞洲、中東及北非地區歷來規模最大的無抵押國際綠色7年期或以上年期貸款。

 

7、據《中時新聞網》引述業界消息，台積電末代3奈米製程CPU價格較前代上漲約20%，明年2奈米製程報價將再調升逾50%。加上記憶體、硬碟等關鍵元件供不應求，半導體產業通膨壓力持續升溫。

 

8、據外電引述知情人士透露，中國央行正推動將外國央行的黃金儲備存放至中國境內保管庫，以增強中國在國際黃金市場的影響力。

 

9、沃爾瑪(US.WMT)將其即日藥物派送服務擴展至包括需要冷藏的處方藥，成為美國首家在單一訂單中，同時為顧客派送冷藏處方藥、雜貨及其他日用品的零售商。此舉不僅大幅提升了顧客便利性，也加大與亞馬遜等對手在電商及物流領域的競爭。

 

