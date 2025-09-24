港股 | 午市前瞻 | 恒指轉跌為升短線料已見底 阿里食正AI加晶片股價受追捧

鮑威爾稱美股估值過高美股收跌，颶風樺加沙訪襲下港股維持不停市，恒生指數低開報26073，及後A股氣氛造好，加上中芯阿里等重磅科網走俏，帶動大市掉頭上揚，恒生指數半日報26397，升238點或0.9%，其中中芯阿里兩股合共貢獻恒指升幅193點，主板成交逾1509億元。恒生中國企業指數報9394，升104點或1.1%。恒生科技指數報6301，升134點或2.2%。

（互聯網圖片）

阿里單天保至尊，恒指料短期見底

隔夜美股回跌，道指盤中創新高後倒跌收市。恒指今早低開數十點後，在重磅股阿里(09988)帶領下，止跌回升。香港股票分析師協會副主席曾永堅向《經濟通通訊社》表示，恒指上周升至27000樓上的今年高位後，開始出現獲利回吐。但指數下跌至保力加通道中軸（約25950）附近便出現技術性支持。曾永堅指，恒指自4月約19260升至近期高位27058，中間走勢亦步亦趨。近期內地義無反顧發展AI，晶片國產化，吸引資金持續追捧，因此，恒指在26000點有一定支持，只要美國沒有出現大幅度調整，預料恒指後市走勢反覆向上，有機會再破今年高位，升至27200點。

名牌效應阿里股價續升，惟股價累升大高追有風險

被稱為「科技女股神」、方舟投資行政總裁伍德(Cathie Wood)4年以來首次重新開倉買入阿里巴巴 (09988)。Cathie Wood旗下公司Ark Investment Management的每日交易報告顯示，旗下兩支交易所交易基金(ETF)周一（22日）買入了阿里巴巴的美國存託憑證(ADR)。持倉報告指相關股份總價值約為1630萬美元。

另外，阿里雲在阿里雲棲大會上發布了Qwen3-VL等多款模型，阿里巴巴雲智能集團首席技術官周靖人在阿里雲棲大會分享中透露，通義萬象目前已經生成了超過3.9億張圖片，7000多萬個視頻。截至目前，通義千問已累計開放逾300(個)開源模型，覆蓋全尺寸、全模態模型，開源模型下載量已經突破6億(次)。

阿里董事兼首席執行官吳泳銘指出，大模型是下一代操作系統，而AI雲是下一代計算機。也許未來全世界只會有5、6個超級雲計算平台。目前阿里正積極推進3800億人民幣的AI基礎設施建設，並計劃追加更大的投入。為了迎接ASI時代的到來，對比2022年這個GenAI的元年，到2032年阿里雲全球數據中心的能耗規模將提升10倍。他預期，未來可能會有超過全球人口數量的agent（智慧體）和機器人，和人類一起工作，對真實世界產生巨大影響。

阿里近期走勢凌厲，今日再升6%，單一股份貢獻恒指157點，成為升市功臣。曾永堅指Cathie Wood加倉產生名牌效應，加上內地加強基礎投資，大力發展AI及晶片，作為內地AI加晶片技術領頭羊，阿里受外資青睞無可厚非。儘管中美領導人早前通電話，兩國在經貿方面關係或未至於太差。但在科技領域，預料美國不會放棄對中國在高科方面打壓。因此，中國要趕上工業革命3.0的發展，必定加大在AI與晶片發展，阿里無論在人力，財力各方面都具備一定優勢。因此，未來的發展備受看好。不過，曾永堅指，由於阿里近期累積升幅大，現時高追貨有一定風險。早在4至5年前，股價高達190至200元，要等待消化這批蟹貨後，股價或見150元，再作部署買入比較穩當。

阿里股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組



