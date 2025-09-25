  • 會員
美股 | AI股升勢現疲態，PCE通脹數據將公布，美股連跌兩日

25/09/2025

美股 | AI股升勢現疲態，PCE通脹數據將公布，美股連跌兩日

 

　　在人工智能相關股票持續面臨壓力，以及投資者靜待本周稍後公布的關鍵通脹數據之際，美股於周三（24日）連續第二個交易日收低。

 

　　道指收市跌171.5點，或0.37%，報46121.28點；標普500指數跌18.95點，或0.28%，報6637.97點；納指跌75.62點，或0.33%，報22497.86點。

 

　　市場普遍採取審慎態度，靜待將於周四（25日）公布的新領失業救濟人數，以及周五（26日）出爐的個人消費支出(PCE)物價指數。PCE是聯儲局最重視的通脹指標，其數據表現將為未來的貨幣政策走向提供重要線索。

 

　　聯儲局主席鮑威爾在周二（23日）的記者會上亦曾指出美股估值偏高的問題。此外，支持AI行業龐大擴張計劃所需的能源基礎設施是否足夠，也成為市場新的憂慮。

 

　　儘管晶片製造商美光科技(US.MU)公布的強勁業績一度為市場帶來刺激，但樂觀情緒未能持續，大市全日表現反覆偏軟。

 

　　AI龍頭股繼續回調，英偉達(US.NVDA)收市下跌0.8%，而甲骨文(US.ORCL)則下跌1.7%。市場分析指出，近期推動股市屢創新高的AI熱潮正出現降溫跡象。市場普遍擔心，英偉達和甲骨文等AI股的股價可能已完全反映其樂觀增長前景，令上升動力減弱。

 

　　其他個股方面，美洲鋰業(US.LAC)股價逆市大漲95.8%。消息指特朗普政府在就一項貸款進行談判時，正尋求獲取該公司的股權。

 

　　阿里巴巴(US.BABA)表示正推進一項價值3800億元人民幣的AI建設計劃，並計劃追加更大規模的投入，刺激股價日內大升8.2%。

 

美元兌日圓持續攀升


　
　　美匯指數早段窄幅徘徊後，於歐美交易時段走強，升穿97.8水平，日內升幅超過0.6%。美元兌日圓持續攀升，升穿148.5水平，盤中更一度觸及148.89，逼近149的心理關口，日內報148.86，升約0.8%。

 

　　歐元兌美元匯價圍繞1.179水平窄幅上落，雖一度觸及1.1819高位，但未能穩守1.18心理關口，其後回落至1.173附近，日內報1.1739，下跌0.65%。

 

現貨黃金開市早段基本持穩，於每盎司3762至3766美元區間窄幅上落，尾盤反覆向下，日內報每盎司3732美元。紐約期金價格在周二創下新高後略為回落，日內報每盎司3763美元，跌約1.3%。

 

　　國際原油價格顯著上揚，創下近月新高，主要受美國原油庫存意外下降及市場對供應趨緊的持續憂慮所帶動。紐約期油價格上漲超過2.1%，一度逼近每桶65美元，報約64.26美元。布蘭特期油升幅亦達2%，報約每桶68.35美元。

撰文：經濟通市場國金組

