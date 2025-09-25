港股 | 午市前瞻 | 個股升多跌少料大市企穩兩萬六 恒生清理不良資產早有預期

美國8月份新屋銷售按月急增創2022年1月以來最多，財長再叫大幅減息，惟三大指數繼續回吐。港股今早高開17點後表現反覆，大市於11:00開始由小米阿里等發力掉頭上升，恒生指數半日報26633，升115點或0.4%，主板成交近1758億元。恒生中國企業指數報9499，升56點或0.6%。恒生科技指數報6443，升120點或1.9%。

阮子曦：阿里消息喜出望外料已挾爆淡倉，恒指本月望守27000

恒指昨日受惠阿里巴巴(09988)AI預期帶動20天線上反彈，今早承接上日升勢再有向上動力，半日升逾數十點。華富建業證券投資策略聯席總監阮子曦向《經濟通通訊社》表示，本來預期今個月期結日前大市再跌一跌，但阿里消息震撼刺激港股，昨日急升挾爆不少淡倉，初步預計本月期指結算位有可能上移至27000。他指出，雖然目前恒指升幅不多，但實際上五十大成交股份升多跌少，都反映市況胃納提升，如今日收市港股都維持升多跌少現況，則有更大機會本月成功企穩27000。

阮子曦分析指，目前美股及港股都熱衷於炒作概念，但相對上美股升勢較不健康，雖然聯儲局減息後有資金流向美股，但明顯市幅收窄，資金都只傾向流入美股七雄股，故他會建議投資者仍開始減持概念股收窄部署大型股，相反港股AI與機器人概念升勢則更為實淨。

隔晚美國國債孳息率上升，五年期美債孳息率升至三周高位報3.71%，十年期亦升至4.15%逼近周一高位。港股今早科技股有追捧下大市維持有限升幅，主要由於不少收息股如銀行股、電訊股及收租股等捱沽墊底藍籌，阮子曦認為這亦反映市況強勁，資金可能從防守股轉倉至進攻股，造成指數升幅不大但個股升勢強勁。不過他並不建議現時就此全倉進攻或沽清防守股，但認為近期不妨跟炒一下消息，若要控制風險可以限制注碼，如以小注入手，甚至以更小注碼作輪證短炒，亦有效於近期捕捉利好。

恒生消息早有預期，非收息首選

除因收息股集體下跌外，今早有報道指滙控(00005)指示旗下恒生對其香港房地產相關不良貸款組合進行系統性清理，呼應上周有報道指恒生正尋求出售規模至少10億美元（約78億港元）的房地產抵押貸款組合。今早恒生跌超過2%，其餘銀行股及內銀受樣受壓。恒生一向被指本地業務涉獵較多，阮子曦認為恒生減少不良資產並非做與不做，而只是何時做，較早前恒生股價已反映相關問題，近期銀行股有所回升很大程度因為HIBOR回升之故，但若以收息為目標，本地銀行股一定並非首選。不過他指如投資者有意入手恒生，股價預計在111元會有較強支持。

撰文：經濟通通訊社市場組

