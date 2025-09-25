證監會與金管局發布路線圖，打造香港成全球固定收益及貨幣中心

證監會與金管局周四（25日）聯合發布香港《固定收益及貨幣市場發展路線圖》，透過促進需求、流動性及創新，推進香港成為全球固定收益及貨幣中心的策略性定位。

（吳仲賢攝）

《路線圖》圍繞四大支柱提出關鍵措施，包括：一級市場發行、二級市場流動性、離岸人民幣業務及新一代基建。《路線圖》經深人諮詢業界持份者後制定，將成為證監會與金管局未來數年制定和推行相關政策工作的藍圖，以支持香港資本市場的多元和可持續發展。

《路線圖》提出十項倡議，旨在鞏固香港的現有優勢，包括進一步吸引發行人以香港作為集資樞紐，並為發行人及投資者提供風險管理及流動性管理工具；同時，強調開拓新局面，包括提升離岸人民幣的使用規模和流動性，以及發展新一代金融基建以賦能市場創新。

證監會主席黃天祐表示，香港的固定收益及貨幣市場是全球資金流動的重要引擎，對提升本港的國際地位及長遠發展具深遠影響。這份《路線圖》將引領市場邁步向前，為發行人、投資者及中介機構帶來長遠裨益。

金管局總裁余偉文表示，為發展香港成為全球固定收益及貨幣中心和進一步鞏固香港作為領先離岸人民幣業務樞紐的地位，將繼續加強自身優勢；同時因應市場變化，推動創新；並把握包括人民幣國際化和固定收益及貨幣市場的數碼化等新趨勢所帶來的機遇。《路線圖》全面列出了未來一段時間的工作重點，期待與業界持份者攜手推進各項措施。

證監會行政總裁梁鳳儀表示，強化香港的固定收益及貨幣市場對提升本港作為投資和集資中心的地位至關重要。這份《路線圖》反映，證監會與金管局、業界夥伴和廣大持份者並肩合作，更為加強香港在中外資本市場間擔當的關鍵橋樑角色作出共同的承諾。

撰文：經濟通採訪組

【你點睇？】李家超稱現無法律針對濫用輸入勞工的僱主，若用其他方法或「殺錯良民」，你是否認同？► 立即了解