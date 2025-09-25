  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
關稅戰
etnet專輯

證監會與金管局發布路線圖，打造香港成全球固定收益及貨幣中心

25/09/2025

　　證監會與金管局周四（25日）聯合發布香港《固定收益及貨幣市場發展路線圖》，透過促進需求、流動性及創新，推進香港成為全球固定收益及貨幣中心的策略性定位。

 

證監會與金管局發布路線圖，打造香港成全球固定收益及貨幣中心

（吳仲賢攝）

 

　　《路線圖》圍繞四大支柱提出關鍵措施，包括：一級市場發行、二級市場流動性、離岸人民幣業務及新一代基建。《路線圖》經深人諮詢業界持份者後制定，將成為證監會與金管局未來數年制定和推行相關政策工作的藍圖，以支持香港資本市場的多元和可持續發展。

 

　　《路線圖》提出十項倡議，旨在鞏固香港的現有優勢，包括進一步吸引發行人以香港作為集資樞紐，並為發行人及投資者提供風險管理及流動性管理工具；同時，強調開拓新局面，包括提升離岸人民幣的使用規模和流動性，以及發展新一代金融基建以賦能市場創新。

 

　　證監會主席黃天祐表示，香港的固定收益及貨幣市場是全球資金流動的重要引擎，對提升本港的國際地位及長遠發展具深遠影響。這份《路線圖》將引領市場邁步向前，為發行人、投資者及中介機構帶來長遠裨益。

 

證監會與金管局發布路線圖，打造香港成全球固定收益及貨幣中心

 

　　金管局總裁余偉文表示，為發展香港成為全球固定收益及貨幣中心和進一步鞏固香港作為領先離岸人民幣業務樞紐的地位，將繼續加強自身優勢；同時因應市場變化，推動創新；並把握包括人民幣國際化和固定收益及貨幣市場的數碼化等新趨勢所帶來的機遇。《路線圖》全面列出了未來一段時間的工作重點，期待與業界持份者攜手推進各項措施。

 

　　證監會行政總裁梁鳳儀表示，強化香港的固定收益及貨幣市場對提升本港作為投資和集資中心的地位至關重要。這份《路線圖》反映，證監會與金管局、業界夥伴和廣大持份者並肩合作，更為加強香港在中外資本市場間擔當的關鍵橋樑角色作出共同的承諾。

 

撰文：經濟通採訪組

 

【你點睇？】李家超稱現無法律針對濫用輸入勞工的僱主，若用其他方法或「殺錯良民」，你是否認同？► 立即了解

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01310

香港寬頻

6.860

異動股

02167

天潤雲

5.190

異動股

00436

新宇環保

0.097

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 45,999.12
    -122.16 (-0.265%)
  • 標準普爾500指數
    跌 6,605.57
    -32.40 (-0.488%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 22,391.26
    -106.60 (-0.474%)
精選預託證券 More
03988 中國銀行
按盤價(HKD)︰跌4.134
變動率︰-1.993%
較港股︰-0.86%
00939 建設銀行
按盤價(HKD)︰跌7.268
變動率︰-1.994%
較港股︰-0.44%
01398 工商銀行
按盤價(HKD)︰跌5.646
變動率︰-2.290%
較港股︰-0.42%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌6.350
變動率︰-2.857%
較港股︰-6.20%
精選中資美股 More
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升27.360
變動率︰+4.149%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升42.270
變動率︰+3.934%
BIDU 百度
按盤價(USD)︰升135.890
變動率︰+2.234%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌2.648
變動率︰-1.922%
精選美股 More
INTC
英特爾
按盤價(USD)︰升33.341
變動率︰+6.794%
IBM
IBM國際商業機器(US)
按盤價(USD)︰升282.605
變動率︰+5.635%
MRNA
Moderna
按盤價(USD)︰跌24.923
變動率︰-3.697%
NVAX
諾瓦瓦克斯醫藥
按盤價(USD)︰跌8.301
變動率︰-3.922%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 25/09/2025 13:29 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：25/09/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 25/09/2025 13:29 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 01310 香港寬頻
  • 6.860
  • 02167 天潤雲
  • 5.190
  • 00436 新宇環保
  • 0.097
  • 01341 昊天國際建投
  • 0.250
  • 06690 海爾智家
  • 25.060
股份推介
  • 09973 奇瑞汽車
  • 31.920
  • 目標︰--
  • 01177 中國生物製藥
  • 8.010
  • 目標︰$9.12
  • 00005 滙豐控股
  • 107.100
  • 目標︰$120.00
  • 02209 喆麗控股
  • 6.580
  • 目標︰--
  • 02013 微盟集團
  • 2.780
  • 目標︰$4.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 172.000
  • 00981 中芯國際
  • 76.800
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 59.450
  • 00700 騰訊控股
  • 650.000
  • 03690 美團－Ｗ
  • 102.300
報章貼士
  • 00220 統一企業中國
  • 8.290
  • 目標︰$10.00
  • 02431 佑駕創新
  • 28.860
  • 目標︰--
  • 01729 匯聚科技
  • 16.410
  • 目標︰$19.20
熱炒概念股
即時重點新聞

25/09/2025 17:20  《盤後部署》阿里回調大市即跟跌33點，玖紙強勢待回落50天線宜吼

25/09/2025 17:45  新世界(00017)與德意志銀行達成最高59億元融資協議，涉抵押維港文化匯、K11及瑰麗酒店物業

25/09/2025 16:39  證監會與金管局發布路線圖，打造香港成全球固定收益及貨幣中心

25/09/2025 17:05  鍋圈(02517)：擬斥最多1億元回購H股股份

25/09/2025 18:06  禤惠儀：歡迎公布固定收益及貨幣市場發展路線圖，去年香港國際債券發行量逾1300億美元

25/09/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入逾１１０億元，買阿里沽小米

25/09/2025 08:42  【大行炒Ｄ乜】麥格理、花旗等大升阿里巴巴目標，中金升中移動目標近兩成

25/09/2025 16:25  《財資快訊》美電升報７﹒７７７７，一周拆息較上日跌５３基點

專題透視
人氣文章

新聞>專訪

易經看世界 | 從坤卦看特首第四份施政報告：北都前景如何？香港何時才轉運？（有片） 新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

周大福創建：派發紅股屬持續性安排，發可換股債券非睇淡首程控股前景新文章
人氣文章

新聞>生財有道

定期存款 |中銀香港上調6個月港元定存息至2.3厘，信銀國際最高2.78厘新文章
品味生活
生活
人氣文章

Foodie What’s On

大家樂中秋軟餐月餅＋鮑魚大蝦盆菜｜輕嚥便當$38起加購＋壽桃包$28
人氣文章

FOCUS

FOCUS | 最平「第五界」反高潮，「周期價值」左右車市變局
人氣文章

玩樂 What’s On

十一國慶｜全港戲院半價優惠：IMAX＋3D＋片長電影＋任何票種所有場次，9.26開賣
DIVA CHANNEL
人氣文章

先行入手．Onki Chan

極繁主義 VS 極簡奢華：Why Not Both？GD 新歡 Valentino 秋冬華麗復古回歸！
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

發惡夢與飲食有關？研究：乳製品是第二大「夢境干擾源」！6類食品亦可能導致惡夢？
人氣文章

港女講男．妮洛

無性關係：沒有親密、沒有慾望，是壓垮感情的最後一根稻草？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
健康謬誤 │ 48歲婦狂食芝麻糊養髮反致脂肪肝、白髮激增，營養師推介1款護肝養髮飲品 新文章
人氣文章
致癌飲食 │ 男子長期食1類魚砷中毒超標6倍！世衛列砷為第一級致癌物致腎衰竭
人氣文章
打風防病惡化全攻略｜腦退化、哮喘、慢阻肺及心血管病患， 低氣壓是隱形威脅
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 25/09/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 25/09/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 26/09/2025 01:29
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 25/09/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章專訪25/09/2025
易經看世界 | 從坤卦看特首第四份施政報告：北都前景如何？香港何時才轉運？（有片）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

定期存款 |中銀香港上調6個月港元定存息至2.3厘，信銀國際...

25/09/2025 18:35

貨幣攻略

美盟友承認巴勒斯坦國的遠水與近火

25/09/2025 14:46

大國博弈

大國博弈 | 習近平特朗普周五通話，美方稱或延長兩國貿易休戰...

19/09/2025 09:38

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處