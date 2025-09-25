  • 會員
周大福創建：派發紅股屬持續性安排，發可換股債券非睇淡首程控股前景

25/09/2025

　　周大福創建(00659)全年純利21.62億元，按年升4%；末期息35仙，另每10股獲發1股紅股。聯席行政總裁鄭志明於業績記者會表示，派發紅股主要為增加股份流通量，因此屬持續性安排，而不是一次性安排，但強調派發紅股與派發特別股息為「兩回事」，不會因為派發紅股而不派發特別息。

 

周大福創建：派發紅股屬持續性安排，發可換股債券非睇淡首程控股前景

（周大福創建官網截圖）

 

　　聯席行政總裁何智恒表示，以首程控股(00697)發可換股債券並非睇淡首程控股前景，他強調集團旗下每個資產都具增長潛力，惟集團對目前是否繼續持有股權有不同見解。鄭志明則表示，首程控股為集團的非核心資產，因此作套現的行動屬正常。

 

　　何智恒表示，集團目前有近300億資金可作投資，但強調集團的投資方針取決於新項目是否值得去談，而不是因為有錢所以就要去投資。

 

　　鄭志明表示，集團未來將聚焦金融服務及物流兩大業務發展。在金融服務方面，以周大福人壽為核心，通過早前收購uSMART（盈立）及晉羚，進一步拓展業務範圍。鑑於金融服務板塊潛力巨大，集團計劃在銀行、投資銀行及投資移民等領域尋找機會，但強調發展關鍵在於確保充足且合適的人才儲備。

 

　　在物流業務方面，鄭志明指出，公路業務仍是集團主要的現金流來源。對於是否計劃分拆周大福人壽，他表示，該業務尚處起步階段，暫無分拆計劃。

 

回應會否與鄭志剛的上合發展合作，鄭志明：該投資屬其私人投資

 

周大福創建：派發紅股屬持續性安排，發可換股債券非睇淡首程控股前景

（柳英傑攝）

 

　　去年9月辭任新世界發展(00017)行政總裁的鄭志剛，日前宣布成立新公司「上合發展」，專注拓展9大領域及3大方向，包括數字及虛擬資產領域。

 

　　對於鄭志剛的新業務發展，是否與周大福創建有合作機會，鄭志明在全年業績記者會後，被問及相關問題時，對「上合發展」的名稱一時未反應，反問記者「係乜黎？」及後才表示，「這是他私人投資。」鄭志明亦無考慮如鄭志剛般出鏡拍攝短片宣傳公司，笑言「好少做呢啲」。

 

　　鄭志剛曾表示，「上合發展」將聚焦數字及虛擬資產領域；但鄭志明指出，周大福創建董事會目前未有發展數字貨幣或穩定幣的計劃。

 

撰文：經濟通採訪組

 

輕鬆護老

