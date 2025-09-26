  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯

盤前攻略 | 美國次季GDP上調惟美股反彈無力 夜期黑期齊跌恒指料低開

26/09/2025

　　美國第二季國內生產總值(GDP)增長由原先的3.3%，向上修訂至3.8%，為近兩年來最快增速，主要是個人消費升2.5%，較原先公布的1.6%升幅強勁。核心個人消費開支平減指數，第二季上揚2.6%，增幅略多過之前公布的2.5%。美股周四持續受壓，道指收報45947點，跌173點或0.38%；標指跌0.5%，報6604點；納指跌0.5%，報22384點。

 

盤前攻略 | 美國次季GDP上調惟美股反彈無力 夜期黑期齊跌恒指料低開

（互聯網圖片）


　反映中概股表現的金龍指數反彈0.42%。阿里巴巴跌0.55%，報175.47美元；京東升0.98%，報35.17美元；百度升1.87%，報135.40美元；理想升1.49%，報25.81美元；小鵬升4.61%，報22.25美元；蔚來升4.92%，報7.47美元；嗶哩嗶哩升4.07%，報27.34美元。

 

夜期低水過百點，ADR普遍低走

 

　　恒指夜期跌163點，報26372，低水113點。ADR個股方面，美團(03690)ADR較港股低0.41%，折合101.9港元；長和(00001)ADR較港股低1.20%，折合49.5港元；騰訊(00700)ADR較港股低0.25%，折合648.4港元；小米(01810)ADR較港股低0.56%，折合59.1港元；港交所(00388)ADR較港股低0.37%，折合434.0港元；滙控(00005)ADR較港股高0.18%，折合107.3港元。


　
淡友加倉好友退縮，阿里升勢現疲態

 

　　昨日（25日）恒指盤中雖曾升過百點，但高位缺乏承接，結果收市倒跌近34點。最新熊證街貨總數較上一個交易日上升586張至7714張，佔牛熊證街貨總數本周首次升至逾四成(40.4%)。熊證重貨區維持於27200至27299區間，總數略增39張至1477張。牛證方面，總數減少649張至11390張，重貨區維持於25900至25999區間，但數量減少至不足千張。雖然在較貼近恒指現價的26100至26499四個百點區間的全部數量牛證皆屬於新增，但總數只有349張，不足以填補其餘組別的減少數量，顯示好友傾向於看淡後市。

 

　　有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現時跌108點，報26388，低水96點，預料恒指跟隨低開數十點。近日推動恒指上升的阿里(09988)股價出現疲態，昨日收市倒跌1%。小米發布全新小米17系列手機，股價接力上，昨日收升4%。董事長雷軍表示，芯片是小米走向成功的必經之路，自研手機SoC，至少要堅持10年、至少投入500億元人民幣。惟小米股價兩連升，累升7.2%。預料再升的空間有限，難以延續早前阿里單天保至尊的氣勢，預料恒指繼續在二萬六上方整固。

 

樂本健 x etnet健康網購 | 憑獨家優惠碼【ETN2508】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

03010

安碩亞洲除日

68.320

異動股

00895

東江環保

2.470

異動股

00285

比亞迪電子

40.660

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00285 比亞迪電子
  • 40.680
  • 00960 龍湖集團
  • 11.580
  • 06119 天源集團
  • 0.660
  • 06862 海底撈
  • 12.980
  • 00291 華潤啤酒
  • 26.420
股份推介
  • 09973 奇瑞汽車
  • 33.520
  • 目標︰--
  • 01177 中國生物製藥
  • 7.890
  • 目標︰$9.12
  • 00005 滙豐控股
  • 106.000
  • 目標︰$120.00
  • 02209 喆麗控股
  • 6.390
  • 目標︰--
  • 02013 微盟集團
  • 2.700
  • 目標︰$4.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 169.600
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 56.450
  • 00700 騰訊控股
  • 648.000
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.680
  • 00981 中芯國際
  • 76.500
報章貼士
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 135.000
  • 目標︰$155.00
  • 02315 百奧賽圖－Ｂ
  • 29.340
  • 目標︰$32.00
  • 01209 華潤萬象生活
  • 40.760
  • 目標︰$43.50
熱炒概念股
即時重點新聞

26/09/2025 10:12  《本港樓市》差估署:本港8月私人住宅售價指數按月升0.1%，連升三個月

26/09/2025 09:23  《異動股》全線藥股低開藥明生物挫3%，特朗普100%關稅逼藥企在美設廠

26/09/2025 09:23  恒指低開212點報26272，美對進口藥品徵稅藥明生物跌近3%，華夏比特幣跌0.5%

26/09/2025 08:42  《盤前攻略》美國次季GDP上調惟美股反彈無力，夜期黑期齊跌恒指料低開

26/09/2025 08:39  【關稅戰】特朗普對進口藥品、重型貨車及廚櫃等徵稅，亞洲醫藥股料下跌

26/09/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入逾１１０億元，買阿里沽小米

26/09/2025 08:51  【大行炒Ｄ乜】關稅登場大和照升藥明康德目標近5%，高盛微升小米目標

26/09/2025 09:36  《財資快訊》美電漲報７﹒７８３５，一年拆息上日報３﹒３９％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

異動股 | 全線藥股低開藥明生物挫3%，特朗普100%關稅逼藥企在美設廠新文章
人氣文章

新聞>國際動態

大國博弈 | 特朗普簽TikTok收購令，估值約140億美元，字節跳動佔股20%新文章
人氣文章

新聞>今日焦點股

今日焦點股 | 小米17標準版起售價4499元人民幣新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂 What’s On

十一國慶著數優惠｜信和商場消費滿$760送$100現金券＋免費扭蛋+換電影禮券/福袋
人氣文章

裳色．惜裳．Tiff Chan

NYF潮流預告 │ 4大趨勢的穿搭靈感：羽毛元素如何融入日常造型？
人氣文章

Foodie What’s On

大家樂中秋軟餐月餅＋鮑魚大蝦盆菜｜輕嚥便當$38起加購＋壽桃包$28
DIVA CHANNEL
人氣文章

港女講男．妮洛

他有老婆，也想找個女朋友？「與太太沒有感情」，永遠是渣男的萬能借口！
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

發惡夢與飲食有關？研究：乳製品是第二大「夢境干擾源」！6類食品亦可能導致惡夢？
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

4K修復版《天使之卵》：永遠保持純真是一件理想的事情
健康好人生 Health Channel
人氣文章
老年失智症分5類型！治療從通經絡、養心氣、補益肝腎入手，3大方法檢視早期症狀！
人氣文章
胰臟癌｜一家三口肚痛求醫揭胰臟癌 疑與自製雲吞有關？醫生揭致癌真兇
人氣文章
體感溫度大跌！日本真人實測6款熱飲保暖效果！薑茶竟然唔係no.1？邊款可暖身1小時？ 3
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/09/2025 10:51
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/09/2025 10:51
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 26/09/2025 10:51
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 26/09/2025 10:35
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話26/09/2025
異動股 | 全線藥股低開藥明生物挫3%，特朗普100%關稅逼藥企在美設廠
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

異動股 | 全線藥股低開藥明生物挫3%，特朗普100%關稅逼...

26/09/2025 10:06

關稅戰

定期存款 |中銀香港上調6個月港元定存息至2.3厘，信銀國際...

25/09/2025 18:35

貨幣攻略

美盟友承認巴勒斯坦國的遠水與近火

25/09/2025 14:46

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處