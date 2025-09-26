  • 會員
美股 | 經濟數據意外強勁，減息預期現變數，美股連跌三日

26/09/2025

美股 | 經濟數據意外強勁，減息預期現變數，美股連跌三日

 

 

　　美國最新公布的經濟數據表現遠超預期，動搖了市場對聯儲局短期內再度減息的憧憬。在美國國債孳息率急升的壓力下，美股三大指數連續第三個交易日收市下跌，科技股板塊顯著承壓。

 

　　道指收市跌173.96點，或0.38%，報45947.32點；標普500指數跌33.25點，或0.5%，報6604.72點；納指跌113.16點，或0.5%，報22384.70點。

 

　　市場情緒轉趨審慎的主要原因，是周四（25日）公布的兩項關鍵經濟指標均顯示美國經濟韌性十足。

 

　　首先，美國商務部將第二季國內生產總值(GDP)的最終增長年率大幅上修至3.8%，不僅顯著高於市場預期的3.3%，更創下近兩年來的最快增速。其次，勞工市場數據同樣強勁。截至9月20日當周新領失業救濟人數降至21.8萬人，低於市場預期的23.5萬人，反映就業市場依然穩固。

 

　　這兩項數據描繪出一幅經濟穩健增長的圖景，削弱了聯儲局進一步放寬貨幣政策的迫切性，令期待減息的投資者感到失望。

 

　　強勁的經濟數據隨即推高美國國債孳息率，10年期國債孳息率一度觸及4.2%，接近近期高位。孳息率上升意味著企業借貸成本增加，同時也降低了股票，尤其是高估值的增長型科技股的相對吸引力，引發投資者減持風險資產。

 

　　科技板塊成為本輪下跌的重災區，市場對AI投資熱潮能否持續並轉化為實際盈利的疑慮正在升溫。甲骨文(US.ORCL)股價收市重挫5.6%，連續第三個交易日下跌。市場對其AI業務前景的疑慮持續發酵。

 

　　特斯拉(US.TSLA)股價亦下跌4.4%，成為拖累大市的另一主要力量。儘管該公司近期有利好消息傳出，但在廣泛的科技股拋售潮中亦未能倖免。

 

投資者目前的態度趨於謹慎，一方面在等待周五（26日）公布的個人消費支出(PCE)物價指數，這項數據是聯儲局衡量通脹的核心指標。另一方面，市場亦密切關注美國政府因預算爭議而可能陷入停擺的事態發展，為市場前景增添了不確定性。

 

美元匯率全日表現強勢

 

　　美元匯率全日表現強勢。美匯指數延續前一日的升勢，上漲約0.6%，報98.49。美元兌日圓匯率延續前一天的升勢，單日升幅超過0.6%，報149.78，最高觸及149.92，直逼150的關鍵心理關口。歐元兌美元匯價呈現窄幅整理格局，於1.17水平附近徘徊，日內報1.1658，下跌0.68%。

 

黃金價格進入高位整固階段

 

　　在經歷早前創紀錄的升勢後，黃金價格進入高位整固階段。現貨黃金價格徘徊於每盎司3740美元附近，日內報3749美元，漲幅約0.3%。紐約期金升0.3%，報每盎司3782美元，升勢主要受美匯指數上漲拖累。

 

　　儘管美國原油庫存意外下降及地緣政治緊張局勢帶來支持，但美元匯率攀升至三周高位，為油價帶來壓力。紐約期油價格微升約0.2%，報每桶64.56美元。布蘭特期油則微升約0.3%，報每桶68.69美元。

撰文：經濟通市場國金組

撰文：經濟通市場國金組

