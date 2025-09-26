  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯

異動股 | 全線藥股低開藥明生物挫3%，特朗普100%關稅逼藥企在美設廠

26/09/2025

異動股 | 全線藥股低開藥明生物挫3%，特朗普100%關稅逼藥企在美設廠

 

　　藥明生物(02269)現價跌2.9%，報38.82元，該股成交約62萬股，涉資2391萬元。

 

　　美國總統特朗普周四（25日）宣布新一輪關稅，瞄準廣泛的進口商品，10月1日起美國將對進口藥品徵收100%的關稅，對重型貨車徵收25%的關稅，對廚櫃徵收50%的關稅。

 

　　特朗普說，對任何品牌或專利藥品徵收的新的100%關稅將適用於所有進口藥品，除非生產商已經在美國動工建造工廠。他說，正在設廠的定義為「已經動工」或「正在施工」，如果製藥廠已開始施工，這些藥品就不會被課徵關稅。

 

　　全線CXO或製藥股一同低開；藥明康德(02359)跌2.1%，報109元；藥明合聯(02268)跌2.3%，報74.95元；金斯瑞(01548)跌1.9%，報15.58元；中生製藥(01177)跌1.4%，報7.9元；石藥(01093)跌1.1%，報9.2元；康方(09926)跌2.7%，報132.1元；信達(01801)跌2.8%，報92.35元；百濟神州(06160)跌3.5%，報192.9元。

撰文：經濟通市場國金組

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

03010

安碩亞洲除日

68.320

異動股

00895

東江環保

2.470

異動股

00285

比亞迪電子

40.640

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03010 安碩亞洲除日
  • 68.320
  • 00895 東江環保
  • 2.470
  • 00285 比亞迪電子
  • 40.680
  • 00960 龍湖集團
  • 11.590
  • 06119 天源集團
  • 0.650
股份推介
  • 09973 奇瑞汽車
  • 33.500
  • 目標︰--
  • 01177 中國生物製藥
  • 7.900
  • 目標︰$9.12
  • 00005 滙豐控股
  • 106.100
  • 目標︰$120.00
  • 02209 喆麗控股
  • 6.390
  • 目標︰--
  • 02013 微盟集團
  • 2.700
  • 目標︰$4.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 169.600
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 56.500
  • 00700 騰訊控股
  • 647.500
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.690
  • 00981 中芯國際
  • 76.350
報章貼士
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 135.000
  • 目標︰$155.00
  • 02315 百奧賽圖－Ｂ
  • 29.340
  • 目標︰$32.00
  • 01209 華潤萬象生活
  • 40.760
  • 目標︰$43.50
熱炒概念股
即時重點新聞

26/09/2025 10:12  《本港樓市》差估署:本港8月私人住宅售價指數按月升0.1%，連升三個月

26/09/2025 09:23  《異動股》全線藥股低開藥明生物挫3%，特朗普100%關稅逼藥企在美設廠

26/09/2025 09:23  恒指低開212點報26272，美對進口藥品徵稅藥明生物跌近3%，華夏比特幣跌0.5%

26/09/2025 08:42  《盤前攻略》美國次季GDP上調惟美股反彈無力，夜期黑期齊跌恒指料低開

26/09/2025 08:39  【關稅戰】特朗普對進口藥品、重型貨車及廚櫃等徵稅，亞洲醫藥股料下跌

26/09/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入逾１１０億元，買阿里沽小米

26/09/2025 08:51  【大行炒Ｄ乜】關稅登場大和照升藥明康德目標近5%，高盛微升小米目標

26/09/2025 09:36  《財資快訊》美電漲報７﹒７８３５，一年拆息上日報３﹒３９％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

異動股 | 全線藥股低開藥明生物挫3%，特朗普100%關稅逼藥企在美設廠新文章
人氣文章

新聞>國際動態

大國博弈 | 特朗普簽TikTok收購令，估值約140億美元，字節跳動佔股20%新文章
人氣文章

新聞>今日焦點股

今日焦點股 | 小米17標準版起售價4499元人民幣新文章
品味生活
生活
人氣文章

鬆一鬆．通通

【心理測驗】揀一款夢幻早餐，測下你今日最需要咩「小確幸」？
人氣文章

容我世說．張翠容

美盟友承認巴勒斯坦國的遠水與近火 1
人氣文章

玄來更精彩．黃美雲

學霸面相︰趙元任額寬額廣讀書聰明+事業運佳，眉清目秀才思敏捷 1
DIVA CHANNEL
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

為了圓夢，所以出軌？重遇傾慕過的他，四角關係終將悲劇收場
人氣文章

Lazy Girl Beauty Hacks．Jessica CC

Balenciaga正式跨入美妝界！復刻經典香水Le Dix，還原50年代的高訂低調詩意
人氣文章

Beauty

乳酪+水果+堅果＝美味健康Yogurt Bowl！3個簡單乳酪碗食譜，輕鬆減脂兼消化排宿便！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
荷蘭宿舍𢹂手共進 展翅翱翔
人氣文章
胰臟癌｜一家三口肚痛求醫揭胰臟癌 疑與自製雲吞有關？醫生揭致癌真兇
人氣文章
髮量王者謝金燕公開育髮秘訣｜50歲逆轉脫髮＋戒掉1個洗頭壞習慣
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/09/2025 10:51
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/09/2025 10:51
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 26/09/2025 10:51
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 26/09/2025 10:36
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話26/09/2025
異動股 | 全線藥股低開藥明生物挫3%，特朗普100%關稅逼藥企在美設廠
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

異動股 | 全線藥股低開藥明生物挫3%，特朗普100%關稅逼...

26/09/2025 10:06

關稅戰

定期存款 |中銀香港上調6個月港元定存息至2.3厘，信銀國際...

25/09/2025 18:35

貨幣攻略

美盟友承認巴勒斯坦國的遠水與近火

25/09/2025 14:46

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處