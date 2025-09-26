異動股 | 全線藥股低開藥明生物挫3%，特朗普100%關稅逼藥企在美設廠

藥明生物(02269)現價跌2.9%，報38.82元，該股成交約62萬股，涉資2391萬元。

美國總統特朗普周四（25日）宣布新一輪關稅，瞄準廣泛的進口商品，10月1日起美國將對進口藥品徵收100%的關稅，對重型貨車徵收25%的關稅，對廚櫃徵收50%的關稅。

特朗普說，對任何品牌或專利藥品徵收的新的100%關稅將適用於所有進口藥品，除非生產商已經在美國動工建造工廠。他說，正在設廠的定義為「已經動工」或「正在施工」，如果製藥廠已開始施工，這些藥品就不會被課徵關稅。

全線CXO或製藥股一同低開；藥明康德(02359)跌2.1%，報109元；藥明合聯(02268)跌2.3%，報74.95元；金斯瑞(01548)跌1.9%，報15.58元；中生製藥(01177)跌1.4%，報7.9元；石藥(01093)跌1.1%，報9.2元；康方(09926)跌2.7%，報132.1元；信達(01801)跌2.8%，報92.35元；百濟神州(06160)跌3.5%，報192.9元。

撰文：經濟通市場國金組

