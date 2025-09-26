  • 會員
雷軍︰小米17系列手機起售價4499人幣起，小米YU7已交付超過4萬台

26/09/2025

雷軍︰小米17系列手機起售價4499人幣起，小米YU7已交付超過4萬台

 

　　小米(01810)董事長雷軍在發布會上公布全新小米17系列手機，全球首發第五代驍龍8至尊版移動平台，採用第三代3nm製程工藝，主頻達史上最高4.6GHz。

 

　　小米17標準版搭載該處理器，配備6.3寸超級陽光屏及全新一代小米M10螢幕發光體系，使用國產「新型紅色發光主材」，發光效率領先國際，峰值亮度高達3500nits；電池容量7000mAh，起售價4499元（人民幣．下同）。該機「加量不加價」，現已開啟預售，9月27日上午10時正式開售。

 

　　小米17 Pro系列起售價4999元；小米17 Pro Max系列則採用全新「超級像素」低功耗屏，起售價5999元。

 

小米YU7已交付超過4萬台

 

　　雷軍同時宣布，小米新款SUV車型YU7標準版原規劃續航620公里，但經去年底多次長途實測，用戶反饋仍感不足，為消除里程焦慮，公司決定取消該版本，將原835公里「長續航Pro版」改名「標準版」，續航增加逾200公里，定價維持不變。自7月6日開啟交付以來，小米YU7已交付超過4萬台。

 

　　在平板及電視領域，雷軍介紹小米平板8系列起售價2199元，配備11.2英寸3.2K高清螢幕及9200mAh大電池；Pro版搭載驍龍8至尊版處理器。

 

　　小米電視S Pro Mini LED 2026系列實現畫質、外觀及智能三重升級，65英寸首銷價5199元，搭載小米澎湃OS 3及超級小愛全場景連續對話功能。米家冰箱Pro微冰鮮法式560L現已全渠道開售，首銷價6399元。

 

撰文：經濟通採訪組

