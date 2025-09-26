小米 | 發布17系列手機獲大行唱好，股價反急插半成可以點部署？

小米(01810)全新小米17系列手機昨晚(25日)正式登場，揚言「加量不加價」，續航幾乎為iPhone的兩倍。小米創始人兼董事長雷軍昨晚發表年度演講又提到小米YU7自7月6日開啟交付以來，已交付超過4萬輛，並指小米自2021年重啟造芯，計劃至少投資十年及投入500億元人民幣。發布會後小米獲多間大行唱好，其中高盛上調目標價至66元，惟小米昨日已偷步炒上，今早(26日)反急插逾半成，可否趁機吸納？應如何部署？

小米17系列手機起售價4499人幣 續航幾乎為iPhone兩倍

小米昨晚發布「小米17系列」新旗艦手機，分為Pro和Pro Max兩種型號，前者售4499元人民幣，後者則為5999元人民幣，即日開始預售，明日(27日)上午10時正式開售。新機價格比幾星期前蘋果年度新推出的iPhone 17基礎款便宜過百美元。小米17採用6.3英寸小尺寸，超大半圓角，搭載7000mAh小米金沙江電池，續航幾乎為iPhone的兩倍。首發搭載第五代驍龍8至尊版，採用第三代3nm製程工藝，主頻達史上最高4.6GHz，支持徠卡光學專業三攝。

小米同時發布5款「人車家全生態」新品，包括小米S Pro Mini led電視、米家冰箱Pro、三區洗衣機、路由器和音箱。

雷軍：自研手機SoC至少投入500億人幣 小米YU7已交付逾4萬台

另外，小米創始人兼董事長雷軍昨晚發表「2025年度演講」，雷軍表示，2021年小米重啟造芯。今年5月22日，小米「玄戒O1」及其搭載的智能手機與平板已正式發布，又指自研手機SoC，至少要堅持十年、至少投入500億人民幣。談及芯片，雷軍回顧指，小米造芯始於2014年的松果電子。然而，在「澎湃S1」正式發布後，公司曾艱難地決定暫停SoC芯片的研發。小米從這次挫折中總結經驗，認為自研手機SoC只有做最高端，才有一線生機。自研芯片亦需要手機團隊的協同支持。



雷軍同時宣布，小米新款SUV車型YU7標準版原規劃續航620公里，但經去年底多次長途實測，用戶反饋仍感不足，為消除里程焦慮，公司決定取消該版本，將原835公里「長續航Pro版」改名「標準版」，續航增加逾200公里，定價維持不變。自7月6日開啟交付以來，小米YU7已交付超過4萬台。

此外，在周三(24日)舉行的國際發布會，小米宣布2027年將會在歐洲市場銷售電動車。小米集團副總裁、首席營銷官(CMO)許斐表示，小米考慮在歐洲設汽車展示室，雖未透露首款進軍當地的車款，但指未必會為出海全新設計車款，而未來將考慮在當地設廠。

高盛：料受益高端滲透及海外擴張 升目標價至66元

高盛發表研報指，小米在中國市場推出旗艦智能手機系列小米17，並在國際市場推出小米15T系列，關鍵產品規格符合預期及先前披露，將目標價由65元上調至66元，維持「買入」評級。小米秋季發布會強化其在智能手機、電動車及AIoT領域的競爭力，17系列的定價策略及YU7交付加速顯示市場需求強勁，HyperOS 3.0及AIoT保修升級進一步提升用戶黏性。儘管中國家電市場基數高企，預計小米將受益於高端滲透及海外擴張，股價上行空間仍存。

花旗稱，小米推出最新旗艦手機小米17，令人印象深刻。此外，小米汽車正式推出客制化服務，有望進一步提升電動車平均售價/利潤率。小米17規格強大、設計出色且電池容量大，極具競爭力，有望在4000至6000元售價區間獲得市場份額，較佳的產品組合可能穩定毛利率壓力，接下來的智能手機出貨數據可能支持雙位數增長。下一催化劑包括2025年第三季度業績、電動車新版本發布，予「買入」評級。

大摩：小米17系列高性價比料銷量強勁 予目標價62元

摩根士丹利表示，憑借優質與高性價比，相信小米17系列銷量強勁，並助力加速小米提升在高端智慧手機領域的市場佔有率。另外，小米已在其電動汽車業務中啟動專屬定制服務，儘管初期月產僅40輛，但相信該服務將成為其一項核心競爭優勢。一旦新電動汽車工廠的利用率提升，該模式預計推廣至大多數車型，幫助小米維持穩健的新訂單流，維持「增持」評級，目標價62元。



不過，野村指，雷軍未提供玄戒芯片將推出的任何更新，亦未提及新電動車型號的時間表及產能擴充計劃，發布會缺乏亮點，維持「中性」評級及目標價61元。

溫鋼城：利好因素已反映料續徘徊50至60元 宜待回調再吼

iFAST Global Markets投資總監溫鋼城於今日《開市Good Morning》節目指，小米周三晚於德國也舉行了發布會，介紹小米估值及銷售情況，昨日則由雷軍主持發布會，今日於中午12時及晚上8時還有產品發布會。其實，無論作為電器或電子產品供應商，小米都能做到「平靚正」，於德國的發布會亦提到2027年會出海，即YU7及SU7會有出口版，當時就獲在場人士鼓掌好幾秒，可見全球都極期待小米出口汽車，雖然小米汽車之前發生燒死人意外惹來很多人謾罵，但其實沒多少間車廠的汽車未試過著火，相信小米汽車要解決鎖車門問題也不太難，應對銷售影響不大。事實上，小米汽車性價比的確很高，於紐柏林北環賽道跑出7分02秒圈速，一般車沒這樣的速度，可說是以60萬價錢買到幾百萬享受。

溫鋼城續指，小米在基本面方面已表現不錯，但上述利好因素大家都已在眼前，亦已知道有甚麼新產品推出，就算小米手機用甚麼芯片或鏡頭有多靚也好，亦在預期內，而現在已不是要排隊買電話的年代，拉動作用未必很大，當然要再看開售時反應，若反應真的非常雀躍，可能再升多段，挑戰早前高位61、62元，若沒甚麼特別料仍於50、60元之間徘徊。小米有三四個頂處於約60元，短期宜待其回調下來再買，若有貨則可繼續持有，終有一日會破頂，惟最大升浪應已於去年造出，今年算是「慢牛」上升，故60元也要上試幾次。

小米半日跌5.47%收報56.2元，成交121.32億元。其他科技股也普遍下跌，阿里巴巴(09988)跌1.69%報169.1元，騰訊(00700)跌0.39%報647.5元，美團(03690)跌0.68%報101.6元，京東(09618)跌1.67%報135.3元，快手(01024)跌1.6%報76.9元，網易(09999)跌0.68%報232.8元，惟百度(09888)升0.3%報132元。

撰文：經濟通市場組、中國組、李崇偉

