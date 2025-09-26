  • 會員
山今養生智慧
港仔機器人：在港落地解決勞動力缺少及成本高問題

26/09/2025

　　港仔機器人(00370)獲達闥機器人近2000項具身智能研發知識產權及專利獨家授權。達闥機器人創始人、港仔機器人首席科學家及香港具身智能研究院院長黃曉慶致辭時稱，選擇在香港落地，即反映在勞動成本較高，亦缺少勞動力的地方，推動人形機器人發展途徑，認為由此才可聯合內地製造業，再拓展全球業務。他亦指，香港製造人形機器人或或許比不上其他地方，但相信會發展如港仔機器人一樣的平台公司類別。

 

（許英略攝）

 

　
人形機器人猶如手機產業，將公司未來比擬騰訊

　

達闥機器人創始人、港仔機器人首席科學家及香港具身智能研究院院長黃曉慶（許英略攝）

 

　　黃曉慶稱，人形機器人將是未來最大的製造業，猶如手機產業，他預期每個人未來生活方式為擁一部或至少一部機械人。他亦稱，未來港仔機器人就是今天的騰訊(00700)，人形機器人平台產業會較今天互聯網產業大100倍。

 

港仔機器人行政總裁秦傑（許英略攝）


　
　　港仔機器人行政總裁秦傑指出，獲得授權可保障公司產品信心及價值，令專利產品更具前瞻性及可靠性。此後，公司在康養陪護、物業管理、科研教育等領域的產品布局將更具競爭力，其「機器人即服務」(RaaS)商業模式，還能降低用戶初始部署門檻，進一步拓寬市場空間。

 

撰文：經濟通採訪組

