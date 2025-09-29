預製菜 | 黃俊碩：優化「預製菜」規管

《金碩良言》現時不少食肆為提升效率及減省成本，均透過向外採購或自行製作一些已經預先烹調的食物，即是俗稱的「預製菜」，再翻熱給顧客享用。食肆為減省成本而使用預製菜本無可厚非，不過現時政府未有就預製菜設立一套明確的規管制度，市民未必清楚製作預製菜使用的食材、運輸及加熱過程是否安全及衛生，也不知悉製作過程是否有添加防腐劑，更重要是食肆毋須向消費者列明提供的菜式是否屬於預製菜，讓消費者在欠缺透明度的情況下，無法作出選擇，引起社會的廣泛關注。

因應社會的廣泛關注，筆者早前在立法會提出口頭質詢，跟進預製菜的規管問題，當中包括：在過去3年，政府接獲有關食肆出現食物安全的問題之中，當中有多少涉及預製菜；國家市場監管總局等六個部門在去年聯合發布《關於加強預製菜食品安全監管 促進產業高質量發展通知》，首次明確預製菜定義及範圍，強化預製菜食品安全監管，特區政府會否參考有關做法，從以加強監管預製菜食品；以及，會否要求食肆必須列明提供的菜式是否屬於預製菜，增加透明度，讓消費能夠作出選擇。

特區政府當局在回應本人的口頭質詢時表示，預製菜是一個較為嶄新的名詞，目前坊間對預製菜未有一個統一及清晰的定義，而持牌或持證食物業處所不論是否提供預製菜，均要合乎現有的食物安全相關法例，因此，當局未有備存涉及預製菜的檢控分項數字。由於坊間對預製菜未有一個定義，因此現階段強制性要求食肆標示甚麼菜式為預製菜有一定的困難。而當局會將密切留意內地及本地有關預製菜的發展情況，並採取相應措施，保障市民健康及推動業界高質量發展。

食肆現時毋須向消費者列明提供的菜式是否屬於預製菜，讓消費者無法作出選擇。(Envato)

筆者當然明白預製菜作為一種新事物，坊間未有一個清晰的定義，不過市民大眾對食物安全及飲食健康極為關注，特別是很多的年輕父母，希望為孩子提供最好及最健康的食品，正因為預製菜沒有一個定義，更沒有一套具體的規管機制，令他們對預製菜可能有所保留。因此，提高透明度，讓消費者有權知道食肆所提供的菜式是否屬於預製菜，讓他們能夠自行選擇是否光顧，無疑是不少消費者的心聲。

預製菜本身並非洪水猛獸，透過中央處理，一方面可以減省食材採購、烹調人手等成本之餘，更能夠保持菜式味道的一致性，較少出現菜式水準參差不齊的情況，一些集團提供的預製菜可能比「現製菜」更美味更健康。預製菜對食肆及整個餐飲行業以言，是一個全新的發展模式，甚至可以發展成一個新興產業。正正是行業處於高速發展階段，筆者擔心行業未有標準時，會有良莠不齊的供應商出現，對市民的健康帶來影響。我認為盡早為預製菜作出清晰的定義及作出監管，對行業長遠發展百利而無一害。

目前，內地有關當局已經就規管預製菜展開工作，有見及此，特區政府有關當局有需要參考內地的相關經驗，按照香港的實際情況，為預製菜制定完善的規管制度，確保所選用食材、烹調過程、防腐劑使用、保存運輸，以及翻熱過程必須安全、衛生，並且設立一套嚴格的標準，提升預製菜的品質之餘，亦能提升消費者對預製菜的信心，促進預製菜產業的發展。

為回應廣大消費者的關注，以及促進預製菜產業的健康發展，筆者期望政府當局能夠積極研究及跟進預製菜的議題，早日為預製菜設立一套明確的定義、嚴格的標準，以及完善的規管機制，提升消費者的信心；與此同時，增加食肆提供預製菜菜式的透明度，讓消費者擁有選擇權，從而做到令市民大眾可以食得安心、食得放心。

立法會會計界議員 黃俊碩

