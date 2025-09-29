  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯

預製菜 | 黃俊碩：優化「預製菜」規管

29/09/2025

　　《金碩良言》現時不少食肆為提升效率及減省成本，均透過向外採購或自行製作一些已經預先烹調的食物，即是俗稱的「預製菜」，再翻熱給顧客享用。食肆為減省成本而使用預製菜本無可厚非，不過現時政府未有就預製菜設立一套明確的規管制度，市民未必清楚製作預製菜使用的食材、運輸及加熱過程是否安全及衛生，也不知悉製作過程是否有添加防腐劑，更重要是食肆毋須向消費者列明提供的菜式是否屬於預製菜，讓消費者在欠缺透明度的情況下，無法作出選擇，引起社會的廣泛關注。

 

　　因應社會的廣泛關注，筆者早前在立法會提出口頭質詢，跟進預製菜的規管問題，當中包括：在過去3年，政府接獲有關食肆出現食物安全的問題之中，當中有多少涉及預製菜；國家市場監管總局等六個部門在去年聯合發布《關於加強預製菜食品安全監管　促進產業高質量發展通知》，首次明確預製菜定義及範圍，強化預製菜食品安全監管，特區政府會否參考有關做法，從以加強監管預製菜食品；以及，會否要求食肆必須列明提供的菜式是否屬於預製菜，增加透明度，讓消費能夠作出選擇。

 

　　特區政府當局在回應本人的口頭質詢時表示，預製菜是一個較為嶄新的名詞，目前坊間對預製菜未有一個統一及清晰的定義，而持牌或持證食物業處所不論是否提供預製菜，均要合乎現有的食物安全相關法例，因此，當局未有備存涉及預製菜的檢控分項數字。由於坊間對預製菜未有一個定義，因此現階段強制性要求食肆標示甚麼菜式為預製菜有一定的困難。而當局會將密切留意內地及本地有關預製菜的發展情況，並採取相應措施，保障市民健康及推動業界高質量發展。

 

預製菜 | 黃俊碩：優化「預製菜」規管

食肆現時毋須向消費者列明提供的菜式是否屬於預製菜，讓消費者無法作出選擇。(Envato)

 

　　筆者當然明白預製菜作為一種新事物，坊間未有一個清晰的定義，不過市民大眾對食物安全及飲食健康極為關注，特別是很多的年輕父母，希望為孩子提供最好及最健康的食品，正因為預製菜沒有一個定義，更沒有一套具體的規管機制，令他們對預製菜可能有所保留。因此，提高透明度，讓消費者有權知道食肆所提供的菜式是否屬於預製菜，讓他們能夠自行選擇是否光顧，無疑是不少消費者的心聲。

 

　　預製菜本身並非洪水猛獸，透過中央處理，一方面可以減省食材採購、烹調人手等成本之餘，更能夠保持菜式味道的一致性，較少出現菜式水準參差不齊的情況，一些集團提供的預製菜可能比「現製菜」更美味更健康。預製菜對食肆及整個餐飲行業以言，是一個全新的發展模式，甚至可以發展成一個新興產業。正正是行業處於高速發展階段，筆者擔心行業未有標準時，會有良莠不齊的供應商出現，對市民的健康帶來影響。我認為盡早為預製菜作出清晰的定義及作出監管，對行業長遠發展百利而無一害。

 

　　目前，內地有關當局已經就規管預製菜展開工作，有見及此，特區政府有關當局有需要參考內地的相關經驗，按照香港的實際情況，為預製菜制定完善的規管制度，確保所選用食材、烹調過程、防腐劑使用、保存運輸，以及翻熱過程必須安全、衛生，並且設立一套嚴格的標準，提升預製菜的品質之餘，亦能提升消費者對預製菜的信心，促進預製菜產業的發展。

 

　　為回應廣大消費者的關注，以及促進預製菜產業的健康發展，筆者期望政府當局能夠積極研究及跟進預製菜的議題，早日為預製菜設立一套明確的定義、嚴格的標準，以及完善的規管機制，提升消費者的信心；與此同時，增加食肆提供預製菜菜式的透明度，讓消費者擁有選擇權，從而做到令市民大眾可以食得安心、食得放心。

 

立法會會計界議員　黃俊碩

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00005

滙豐控股

108.700

異動股

01997

九龍倉置業

22.560

異動股

01972

太古地產

21.300

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00005 滙豐控股
  • 108.700
  • 01997 九龍倉置業
  • 22.560
  • 01972 太古地產
  • 21.300
  • 00200 新濠國際發展
  • 6.100
  • 09633 農夫山泉
  • 53.800
股份推介
  • 01347 華虹半導體
  • 70.850
  • 目標︰$80.00
  • 02390 知乎－Ｗ
  • 13.360
  • 目標︰$17.00
  • 09973 奇瑞汽車
  • 33.380
  • 目標︰--
  • 01177 中國生物製藥
  • 8.000
  • 目標︰$9.12
  • 00005 滙豐控股
  • 108.700
  • 目標︰$120.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 171.700
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 53.500
  • 00700 騰訊控股
  • 656.500
  • 01024 快手－Ｗ
  • 77.900
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.730
報章貼士
  • 00564 中創智領
  • 24.160
  • 目標︰--
  • 00631 三一國際
  • 7.890
  • 目標︰$8.00
  • 00017 新世界發展
  • 7.670
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

29/09/2025 12:09  恒指半日升365點報26494，科網股反彈，小米逆市再跌2%

29/09/2025 08:22  【聚焦數據】內地8月工業企業利潤由降轉增20.4%，創2023年12月以來最高

29/09/2025 11:42  【數字銀行】PAObank:第三季客戶存款總額突破80億元

29/09/2025 10:19  《異動股》中國光大控股升逾6%，已分別與光大銀行及光大證券訂立承銷協議

29/09/2025 09:57  《異動股》寧德時代升4%，宜春鋰礦配套冶煉廠龍蟠時代停工

29/09/2025 07:53  【北水炒Ｄ乜】淨流入超過１０５億元，買阿里沽小鵬汽車

29/09/2025 08:43  【大行炒Ｄ乜】高盛相隔3日再升中芯目標，多行升新世界目標惟前景仍看淡

29/09/2025 11:36  《財資快訊》美電軟報７﹒７８０７，一周拆息較上日微軟至４﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>專訪

比拼華爾街－溫傑 | 美股高位整固，Costco估值繼續偏高（有片）新文章
人氣文章

新聞>國際動態

特朗普新政 | 特朗普發梗圖，鮑威爾被炒執包袱走人新文章
人氣文章

新聞>開市Good Morning

溫傑：北水放假或影響港股交投，料恒指於25800-26000點繼續有支持新文章
品味生活
生活
人氣文章

Foodie What’s On

Hotel ICON A5飛驒和牛壽喜燒下午茶︰宮崎和牛+宇治抹茶雪糕鯛魚燒+免費清酒
人氣文章

生財有道

定期存款 | 一周定存合集，臨近季結港銀加定存息吸金，滙豐一周港元定存年息高達8厘
人氣文章

Foodie What’s On

KFC「肯！抵DEAL」優惠：$22兩客雞皇飯、$35三件雞配汽水、葡撻買一送一
DIVA CHANNEL
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

人氣瑞士菜名店進駐中環！章魚配煙燻芝士、燴牛膝配番紅花燉飯，還有不能錯過的每日新鮮手做意粉！
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

崇高婚姻與廉價性愛？當性在婚姻中缺席，換來的是無盡懷疑和磨擦
人氣文章

Lazy Girl Beauty Hacks．Jessica CC

懶人粉底推薦：韓系變色遮瑕棒＋人氣高遮瑕霜，手袋必備補妝神器！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
下背肌力訓練必學，4個簡單動作強化腰力 新文章
人氣文章
44歲鄭希怡自拍片曝光斷崖式衰老，眼袋下垂、法令紋極深惹熱議
人氣文章
50歲男高血壓30年靠1種飲食法逆轉病情 3個月停藥＋營養師揭3大關鍵
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 29/09/2025 12:40
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 29/09/2025 12:41
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 29/09/2025 12:40
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 29/09/2025 12:25
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章專訪29/09/2025
比拼華爾街－溫傑 | 美股高位整固，Costco估值繼續偏高（有片）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

異動股 | 全線藥股低開藥明生物挫3%，特朗普100%關稅逼...

26/09/2025 10:06

關稅戰

定期存款 |中銀香港上調6個月港元定存息至2.3厘，信銀國際...

25/09/2025 18:35

貨幣攻略

美盟友承認巴勒斯坦國的遠水與近火

25/09/2025 14:46

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處