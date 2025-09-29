  • 會員
美股 | 核心PCE增幅符合預期，美股止跌道指升近300點

29/09/2025

 

 

　　美國關鍵的通脹數據符合市場預期，投資者對物價壓力及聯儲局貨幣政策前景的憂慮有所緩解，吸引買盤重返市場，推動美股在經歷連續三日下跌後，於上周五（26日）反彈收高。

 

　　道指收市升299.97點，或0.65%，報46247.29點；標普500指數升38.98點，或0.59%，報6643.7點；納指升99.37點，或0.44%，報22484.07點。總結本周表現，主要股指均錄得跌幅。道指本周累跌0.15%，標普500指數下跌0.31%，納指則跌0.65%。

 

　　市場反彈的主要動力，源於聯儲局最重視的通脹指標，個人消費支出物價指數(PCE)。美國8月份核心PCE物價指數按年增長2.9%，符合市場預期。這項數據的穩定表現，鞏固了市場對於聯儲局將維持現有減息路徑的信心，從而減輕了對利率前景的不確定性。

 

　　另外，市場持續關注特朗普新關稅政策所帶來的潛在壓力。他在社交平台表示，美國將對任何品牌或專利的進口藥品徵收100%的關稅，但在美國設廠生產的公司可獲豁免。此外，他宣布自10月1日起，將對進口重型貨車徵收25%的關稅。消息刺激美國貨車製造商Paccar(US.PCAR))的股價顯著上揚超過5%。

 

圓匯逼近150關口

 

　　美匯指數在連續多日上升後出現回軟，日內輕微下跌約0.2%至98.16水平。美元兌日圓於149.7水平窄幅徘徊，持續逼近150的心理關口，日內報149.29，下跌0.1%。在美元走強及經濟增長前景疲弱的雙重壓力下，歐元兌美元匯價走勢一度跌穿1.166關口，日內報1.17，上升約0.3%。

 

　　現貨黃金維持拉鋸局面，於每盎司3760美元附近徘徊，並曾高見3783美元，低見3734美元，日內報3773美元，升0.6%。紐約期金報每盎司3804美元，日內升幅約0.8%。

 

　　受到烏克蘭持續攻擊俄羅斯能源設施引發的地緣政治緊張局勢，以及美國原油庫存意外下降的利好因素提振，國際原油價格持續走高。紐約期油價格上漲0.9%，報每桶65.03美元；布蘭特期油則上漲0.5%，報每桶68.93美元。

撰文：經濟通市場國金組

