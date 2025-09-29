盤前攻略 | PCE對辦美元轉弱美股揚 恒指短線有彈力惟牛區重貨宜注意

美國公布8月份PCE按年增2.7%符合預期，支撐減息預期，美元持續回落，受市同樣受惠向上。上周五道指升299點報46247，納指升99點報22484，標普升38點報6643。

（互聯網圖片）

中概股普遍走弱；阿里巴巴跌2.03%報171.91美元，拼多多跌0.78%報129.99美元，京東跌1.91%報34.50美元，網易跌2.17%報147.62美元，嗶哩嗶哩跌4.57%報26.09美元，理想跌5.62%報24.36美元，小鵬升2.43%報22.79美元，蔚來跌5.76%報7.04美元，萬國數據跌4.73%報40.08美元，金山雲挫10.48%報15.64美元。

上周五夜期升逾百點，重磅ADR跑贏港股

上周五夜期升157點報26290。主要ADR跑贏港股；騰訊(00700)ADR較港股高0.73%，折合648.7港元；美團(03690)ADR較港高0.52%，折合101.1港元；友邦(01299)ADR較港股高0.30%，折合71.9港元；滙控(00005)ADR較港股高1.81%，折合108.6港元；小米(01810)ADR較港股高1.06%，折合55.2港元。

美元轉弱有利港股反彈，惟牛倉重貨區或引下殺

上周美國醞釀多時的藥品關稅正式出爐，美國總統特朗普將向未有在美國設廠的醫藥企業進口藥品徵收100%關稅，拖累港股醫藥板塊受壓，連帶恒指一同走弱。但過去周末美國上月PCE表現對辦，美元回落，目前有「黑期」之稱的新加HS50指數現報26314，升195點，恒指料跟隨高開逾百點。

參考恒指牛熊證街貨分布，上周五恒指跌抵短線好淡分界20天線後，牛熊資金都明顯積極提高部署，上周五熊倉最多新增及最重貨區都為26700至26799，淨增421張對應期指張數至1002張，因目前該水平為突破27000前的阻力，熊證資金看好此關阻力，料為目前大市反彈目標。

另外，牛倉上周五25900以下至25600約300點水平，街貨量淨增842張，共累積2827張對應期指張數，而25600為目前50天線所在，恒指自6月初日內試穿50天線後至今從未跌穿，為目前恒指最大支持。相對牛熊區都重貨下，牛區重貨區較貼近現價，或有可能成為淡友下攻目標，因此在大市反彈期間亦要留意短線下殺風險。

