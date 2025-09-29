異動股 | 新世界低開後轉急挫一成，年度虧損擴大，淨負債比率按年同擴

新世界(00017)現價跌10.2%，報7.04元，該股成交約339萬股，涉資2491萬元。

新世界公布，截至2025年6月30日止全年持續經營業務虧損163億元，去年同期虧損118億元，每股虧損6.82元，而對上一年同期每股虧損4.6元；不派末期息。

期內收入276.8億元，按年跌22.6%。集團確認其他撥備及一次性虧損約62億元，主要由於三個方面因素。首先集團因修訂11 SKIES項目的估值，產生減值虧損27億元；其次集團出售中國內地若干長期停滯的舊有項目，產生虧損12億元；第三，出售其他業務及資產組合以及計提其他減值，產生一次性虧損23億元。

集團來自持續經營業務的收入為276.81億元，按年下降23%，主要由於多個舊有項目接近完工，導致來自建築業務的收入減少、加上中國內地物業發展入賬減少，以及已出售業務帶來的收入減少所致。期內核心經營溢利60.17億元，按年跌12.8%。

總債務約為1461億元，淨負債比率58.1%

可動用資金合共約450億元，包括現金及銀行結餘約259億元及可動用的銀行貸款約192億元，總債務約為1461億元，於2025財年減少約57億元。淨債務約為1201億元，於2025財年減少約35億元，短期債務約為66億元，於2025財年減少約350億元。截至今年6月底止淨負債比率為58.1%，去年6月底為55%。

新世界行政總裁黃少媚在業績會上表示，未來集團將繼續聚焦三大工作方向：專注本業、積極管理財務及提升營運效率。她指出，集團將把握市場機遇，在當前利潤下降但地產市場氣氛回暖的形勢下，將全力推進銷售，加速現金流回籠。2025財年已完成260億元的銷售目標，2026財年銷售目標提升至270億元。

現時，恒生指數報26387，升259點或升1%，主板成交近123億元。國企指數報9383，升80點或升0.9%。恒生科技指數報6262，升67點或升1.1%。

撰文：經濟通市場國金組

樂本健 x etnet健康網購 | 憑獨家優惠碼【ETN2508】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情