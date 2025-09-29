超級黃金周 | 臨近叠加韓對華團體客試行免簽，攜程同程齊造好邊隻較值博？

韓國政府今日(29日)起對中國團體遊客試行免簽入境政策，加上內地國慶與中秋節8日超長假期臨近，內地線上旅遊平台(OTA)攜程集團(09961)及同程旅行(00780)今日再現升勢，齊升最多逾3%。值得一提，攜程早前發布的報告顯示，該平台國慶假期跨省遊訂單量同比增長45%，商務部等9部門早前又發布擴大服務消費政策措施，攜程及同程同獲大行唱好，或可在國慶黃金周前後再炒一轉，哪隻較值博？應如何部署？

首爾明洞



韓今起對華團體客試行免簽入境 當地業界料年底客量大增

韓國政府今日起面向中國團體遊客試行免簽入境政策，直到明年6月30日。免簽政策試行期間，中國三人以上團體遊客可免簽入境韓國，最多停留15天。濟州地區與此前相同，個人和團體遊客均可免簽入境並停留30天。

當地旅遊和零售界開始推出多項措施吸客，在首爾明洞、弘大等商圈，有小吃店預計中國遊客會愈來愈多，已貼出中文餐牌，期望帶動生意。有店舖引入中國移動支付服務，招聘會說中文的店員。有經營服裝店的夫婦甚至親自去學中文，準備迎接免簽旅客。當地航空公司則重啟並增加往返中國航線，包括仁川至昆明、福州、重慶等地。旅行社籌劃推出能深入體驗南韓文化的行程，例如包含傳統市場、地方小城市的產品。

當地業界認為，免簽政策試行初期，訪韓的中國遊客不會顯著增加，但預計到年底，政策效果顯現，遊客數量有望大增。值得留意，在南韓入境旅客當中，中國遊客佔比一直穩居首位，今年上半年中國遊客就佔了整體約28%，預計遊客數量在國慶、中秋期間會進一步增加，南韓政府預計截至免簽政策到期為止，中國遊客將有望達到100萬人次。

攜程：國慶假期跨省遊訂單增45% 省際交界遊訂單增58%



另方面，攜程早前發布的2025國慶旅遊趨勢預測報告顯示，攜程平台國慶假期跨省遊訂單量同比增長45%，國內省際交界城市的假期訂單量同比增長58%。其中，位於贛、粵、湘、閩四省交界的贛州假期訂單量同比增長70%，處於桂、湘、粵交界的賀州假期訂單量同比增長88%。

出境遊方面，攜程報告顯示，泰國等短途目的地仍為主流。馬來西亞、新加坡也躋身出境熱門目的地前五，凸顯東南亞市場的強勁吸引力。同時，共建「一帶一路」國家也成為旅客出境自駕的新興熱點，還有不少遊客將目光投向非洲地區，肯尼亞和坦桑尼亞的假期訂單同比增長130%。



多地酒店國慶房價暴漲 鄭州市監局約談攜程

不過，國慶假期臨近之際，多地酒店，特別是旅遊景區周邊的住宿場所出現價格顯著上漲現象，有酒店被曝光其國慶房價從平日約90元人民幣上漲至約1000元人民幣，漲幅超過10倍，引發消費者投訴和監管部門介入。

其中，鄭州市市場監管局於9月17日依法對攜程旅行網營運主體進行行政約談，旨在督促企業全面整改及規範營運，切實維護公平競爭市場秩序，保障平台內經營者合法權益。當局已於9月4日依法向其下達《責令改正通知書》。經調查核實，該平台違反《中華人民共和國電子商務法》第三十五條及《網絡反不正當競爭暫行規定》第二十四條的規定，存在利用服務協議、交易規則和技術手段對平台內經營者的交易及交易價格進行不合理限制的問題。

花旗：料國慶黃金周旅遊需求強勁 維持攜程同程買入評級



另商務部等9部門於9月16日印發《關於擴大服務消費的若干政策措施》的通知。其中提到，吸引更多境外人員入境消費，及優化學生假期安排，完善配套政策。探索設定中小學春秋假，相應縮短寒暑假時間，增加旅遊出行等服務消費時間。中金認為，若春秋假成為固定安排後，有望分散原本集中的旅遊需求，形成新的出行小高峰，使旅遊需求在一年中分布更加均衡。更好平衡價格，OTA以量取勝，長假拉動利潤率提升。

花旗指，若上述政策落地實施，可顯著增加長線家庭旅遊。此外，今年國慶黃金周假期共有8日，較去年多1日，該行預計期間旅遊需求將強勁，長線遊及出境遊可更受惠。國家鐵路集團預測，為期12天的鐵路運輸期間，旅客量將達2.19億人次，日均1825萬人次；相比去年同期運輸期為10天，旅客量1.77億人次，日均1770萬人次。花旗維持攜程及同程「買入」評級，目標價分別為85美元及28港元。



大摩預期，受惠於今年國慶及中秋8日連假，將帶動長途旅遊強勁需求，建議投資者留意黃金周後公布的旅遊數據，包括出遊人次、相關收入，將對攜程第四季業績具重大意義，亦是股價主要催化劑，這個情況同樣適用於同程旅行。

伍禮賢：韓免簽或對攜程幫助更大 惟同程較落後23元以下可吸





光大證券國際證券策略師伍禮賢指，攜程及同程旅行基本面都不錯，上半年業績都繼續保持強勁增長，預料今年餘下時間基本面偏好。而十一黃金周應對同程幫助更大，始終其國內業務佔比較重；韓國免簽政策則可能對攜程幫助更大，因其海外遊佔比較大。其實，兩者業務都包括酒店及交通兩方面，且都發展得不錯，相信在黃金周氣氛帶動下，兩者股價都會有所表現，其中同程股價相對落後，會以其為首選，可於23元以下部署，先上望本月高位約24.7元，而攜程可能要待更低才部署，看有否機會回至575元附近，先以52周高位613元為目標。

旅遊相關股今日造好，攜程升2.66%收報598元，同程旅行升2.31%報23元，中國中免(01880)升3.09%報63.4元。



撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

