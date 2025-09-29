  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯

超級黃金周 | 臨近叠加韓對華團體客試行免簽，攜程同程齊造好邊隻較值博？

29/09/2025

　　韓國政府今日(29日)起對中國團體遊客試行免簽入境政策，加上內地國慶與中秋節8日超長假期臨近，內地線上旅遊平台(OTA)攜程集團(09961)及同程旅行(00780)今日再現升勢，齊升最多逾3%。值得一提，攜程早前發布的報告顯示，該平台國慶假期跨省遊訂單量同比增長45%，商務部等9部門早前又發布擴大服務消費政策措施，攜程及同程同獲大行唱好，或可在國慶黃金周前後再炒一轉，哪隻較值博？應如何部署？

 

韓對華團體客試行免簽兼黃金周臨近，攜程同程齊造好邊隻較值博？

首爾明洞（攜程旗下Trip.com官網）


韓今起對華團體客試行免簽入境　當地業界料年底客量大增

 

　　韓國政府今日起面向中國團體遊客試行免簽入境政策，直到明年6月30日。免簽政策試行期間，中國三人以上團體遊客可免簽入境韓國，最多停留15天。濟州地區與此前相同，個人和團體遊客均可免簽入境並停留30天。

 

　　當地旅遊和零售界開始推出多項措施吸客，在首爾明洞、弘大等商圈，有小吃店預計中國遊客會愈來愈多，已貼出中文餐牌，期望帶動生意。有店舖引入中國移動支付服務，招聘會說中文的店員。有經營服裝店的夫婦甚至親自去學中文，準備迎接免簽旅客。當地航空公司則重啟並增加往返中國航線，包括仁川至昆明、福州、重慶等地。旅行社籌劃推出能深入體驗南韓文化的行程，例如包含傳統市場、地方小城市的產品。

 

　　當地業界認為，免簽政策試行初期，訪韓的中國遊客不會顯著增加，但預計到年底，政策效果顯現，遊客數量有望大增。值得留意，在南韓入境旅客當中，中國遊客佔比一直穩居首位，今年上半年中國遊客就佔了整體約28%，預計遊客數量在國慶、中秋期間會進一步增加，南韓政府預計截至免簽政策到期為止，中國遊客將有望達到100萬人次。

 

攜程：國慶假期跨省遊訂單增45%　省際交界遊訂單增58%


　　另方面，攜程早前發布的2025國慶旅遊趨勢預測報告顯示，攜程平台國慶假期跨省遊訂單量同比增長45%，國內省際交界城市的假期訂單量同比增長58%。其中，位於贛、粵、湘、閩四省交界的贛州假期訂單量同比增長70%，處於桂、湘、粵交界的賀州假期訂單量同比增長88%。

 

　　出境遊方面，攜程報告顯示，泰國等短途目的地仍為主流。馬來西亞、新加坡也躋身出境熱門目的地前五，凸顯東南亞市場的強勁吸引力。同時，共建「一帶一路」國家也成為旅客出境自駕的新興熱點，還有不少遊客將目光投向非洲地區，肯尼亞和坦桑尼亞的假期訂單同比增長130%。

 

韓對華團體客試行免簽兼黃金周臨近，攜程同程齊造好邊隻較值博？

（攜程旅行網截圖）

 

多地酒店國慶房價暴漲　鄭州市監局約談攜程

 

　　不過，國慶假期臨近之際，多地酒店，特別是旅遊景區周邊的住宿場所出現價格顯著上漲現象，有酒店被曝光其國慶房價從平日約90元人民幣上漲至約1000元人民幣，漲幅超過10倍，引發消費者投訴和監管部門介入。

 

　　其中，鄭州市市場監管局於9月17日依法對攜程旅行網營運主體進行行政約談，旨在督促企業全面整改及規範營運，切實維護公平競爭市場秩序，保障平台內經營者合法權益。當局已於9月4日依法向其下達《責令改正通知書》。經調查核實，該平台違反《中華人民共和國電子商務法》第三十五條及《網絡反不正當競爭暫行規定》第二十四條的規定，存在利用服務協議、交易規則和技術手段對平台內經營者的交易及交易價格進行不合理限制的問題。

 

花旗：料國慶黃金周旅遊需求強勁　維持攜程同程買入評級


　　另商務部等9部門於9月16日印發《關於擴大服務消費的若干政策措施》的通知。其中提到，吸引更多境外人員入境消費，及優化學生假期安排，完善配套政策。探索設定中小學春秋假，相應縮短寒暑假時間，增加旅遊出行等服務消費時間。中金認為，若春秋假成為固定安排後，有望分散原本集中的旅遊需求，形成新的出行小高峰，使旅遊需求在一年中分布更加均衡。更好平衡價格，OTA以量取勝，長假拉動利潤率提升。

 

　　花旗指，若上述政策落地實施，可顯著增加長線家庭旅遊。此外，今年國慶黃金周假期共有8日，較去年多1日，該行預計期間旅遊需求將強勁，長線遊及出境遊可更受惠。國家鐵路集團預測，為期12天的鐵路運輸期間，旅客量將達2.19億人次，日均1825萬人次；相比去年同期運輸期為10天，旅客量1.77億人次，日均1770萬人次。花旗維持攜程及同程「買入」評級，目標價分別為85美元及28港元。

 

韓對華團體客試行免簽兼黃金周臨近，攜程同程齊造好邊隻較值博？

（AP圖片）

 

　　大摩預期，受惠於今年國慶及中秋8日連假，將帶動長途旅遊強勁需求，建議投資者留意黃金周後公布的旅遊數據，包括出遊人次、相關收入，將對攜程第四季業績具重大意義，亦是股價主要催化劑，這個情況同樣適用於同程旅行。

 

伍禮賢：韓免簽或對攜程幫助更大　惟同程較落後23元以下可吸

 

超級黃金周 | 臨近叠加韓對華團體客試行免簽，攜程同程齊造好邊隻較值博？

（伍禮賢）


　　光大證券國際證券策略師伍禮賢指，攜程及同程旅行基本面都不錯，上半年業績都繼續保持強勁增長，預料今年餘下時間基本面偏好。而十一黃金周應對同程幫助更大，始終其國內業務佔比較重；韓國免簽政策則可能對攜程幫助更大，因其海外遊佔比較大。其實，兩者業務都包括酒店及交通兩方面，且都發展得不錯，相信在黃金周氣氛帶動下，兩者股價都會有所表現，其中同程股價相對落後，會以其為首選，可於23元以下部署，先上望本月高位約24.7元，而攜程可能要待更低才部署，看有否機會回至575元附近，先以52周高位613元為目標。

 

　　旅遊相關股今日造好，攜程升2.66%收報598元，同程旅行升2.31%報23元，中國中免(01880)升3.09%報63.4元。

 

韓對華團體客試行免簽兼黃金周臨近，攜程同程齊造好邊隻較值博？

 

韓對華團體客試行免簽兼黃金周臨近，攜程同程齊造好邊隻較值博？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》溫傑分析，請按此


其他攜程/同程相關新聞：
《異動股》攜程升逾3%，韓國今日起對中國團體遊客試行免簽入境
《中國要聞》8月全國網約車訂單環比增0.2%，如祺出行訂單合規率最高
同程藝龍網回應3億收購海航新生支付：積極把握跨境商貿等機遇

【你點睇？】李家超稱現無法律針對濫用輸入勞工的僱主，若用其他方法或「殺錯良民」，你是否認同？► 立即了解

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02228

晶泰控股

13.420

異動股

01810

小米集團－Ｗ

53.550

異動股

09995

榮昌生物

112.000

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 46,248.97
    +1.68 (+0.004%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,675.07
    +31.37 (+0.472%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 22,682.17
    +198.11 (+0.881%)
精選預託證券 More
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰升74.616
變動率︰+3.705%
較港股︰+0.36%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰升6.249
變動率︰+2.974%
較港股︰-8.37%
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰升443.219
變動率︰+2.613%
較港股︰+0.23%
00001 長和
按盤價(HKD)︰升50.665
變動率︰+2.198%
較港股︰-0.46%
精選中資美股 More
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰升179.390
變動率︰+4.351%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升27.090
變動率︰+3.833%
NTES 網易
按盤價(USD)︰升151.580
變動率︰+2.683%
JD 京東
按盤價(USD)︰升35.315
變動率︰+2.362%
精選美股 More
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰升330.609
變動率︰+5.764%
PYPL
貝寶
按盤價(USD)︰升70.534
變動率︰+4.806%
RBLX
Roblox Corp
按盤價(USD)︰升141.290
變動率︰+4.613%
AMC
AMC院線
按盤價(USD)︰升3.022
變動率︰+4.567%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 29/09/2025 11:09 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：29/09/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 29/09/2025 11:09 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 02228 晶泰控股
  • 13.420
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 53.550
  • 09995 榮昌生物
  • 112.000
  • 00268 金蝶國際
  • 17.080
  • 06939 美佳音控股
  • 0.600
股份推介
  • 01347 華虹半導體
  • 72.100
  • 目標︰$80.00
  • 02390 知乎－Ｗ
  • 13.300
  • 目標︰$17.00
  • 09973 奇瑞汽車
  • 32.020
  • 目標︰--
  • 01177 中國生物製藥
  • 8.060
  • 目標︰$9.12
  • 00005 滙豐控股
  • 108.800
  • 目標︰$120.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 173.400
  • 00981 中芯國際
  • 76.500
  • 01024 快手－Ｗ
  • 78.900
  • 00700 騰訊控股
  • 660.000
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 53.550
報章貼士
  • 00564 中創智領
  • 23.740
  • 目標︰--
  • 00631 三一國際
  • 7.850
  • 目標︰$8.00
  • 00017 新世界發展
  • 7.850
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

29/09/2025 16:52  《盤後部署》期指結算日港股挾高494點，銀娛憧憬黃金周股價有望再上

29/09/2025 18:48  【銀色債券】滙豐：銀債申請宗數、總認購金額均創歷史新高

29/09/2025 18:35  《新股上市》紫金黃金國際(02259)暗盤收高逾51%，每手賺3681元

29/09/2025 18:38  金管局：上半年零售銀行整體稅前經營溢利按年增長13.4%

29/09/2025 17:31  證監會：香港證券業上半年淨盈利增加14%至289億元，C組經紀行淨盈利增加逾倍

29/09/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出１６﹒５４億元，買阿里沽盈富基金

29/09/2025 08:43  【大行炒Ｄ乜】高盛相隔３日再升中芯目標，多行升新世界目標惟…

29/09/2025 16:28  《財資快訊》美電軟報７﹒７７９１，隔夜拆息較上日軟至３﹒７…

專題透視
人氣文章

新聞>生財有道

銀色債券 | 銀債今截飛，滙豐中銀渣打：認購金額和人數均創新高新文章
人氣文章

新聞>生財有道

高息定存 | 花旗上調3個月港元定存息至3厘，PAObank6個月3.05厘新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 四中全會10月20日至23日召開，新型政策金融工具規模5千億新文章
品味生活
生活
人氣文章

影視娛樂

《毛家》│區焯文紀錄義工救援辛酸史，4年僅4隻動物成功尋家，黃妍感動願出手幫助
人氣文章

陶冬天下．陶冬

AI公司打造連環陣
人氣文章

影視娛樂

釜山國際影展｜舒淇自編自導《女孩》奪最佳導演獎、自爆經常不在家獲丈夫包容
DIVA CHANNEL
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

魯菜粵菜四手聯彈！蝦油蒜泥低溫元貝、酸辣烏魚蛋花膠湯、茅台酒香鵝肝醬燒本灣小青龍，滋味滿載的一夜
人氣文章

ChatENT．月巴氏

當班賊和豬女都太過靚，怎樣捕風追影？
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

崇高婚姻與廉價性愛？當性在婚姻中缺席，換來的是無盡懷疑和磨擦
健康好人生 Health Channel
人氣文章
地獄廚神Gordon Ramsay患皮膚癌，發現1部位異常，呼籲做好防曬保護 新文章
人氣文章
下背肌力訓練必學，4個簡單動作強化腰力 新文章
人氣文章
腦退化｜常見症狀是甚麼？哪些人有較高風險患上腦退化？吃對營養可延緩腦退化！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 29/09/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 29/09/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 29/09/2025 23:09
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 29/09/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章生財有道29/09/2025
銀色債券 | 銀債今截飛，滙豐中銀渣打：認購金額和人數均創新高
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

異動股 | 全線藥股低開藥明生物挫3%，特朗普100%關稅逼...

26/09/2025 10:06

關稅戰

定期存款 |中銀香港上調6個月港元定存息至2.3厘，信銀國際...

25/09/2025 18:35

貨幣攻略

美盟友承認巴勒斯坦國的遠水與近火

25/09/2025 14:46

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處