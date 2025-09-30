盤前攻略 | 美國停擺危機下股市報升 憧憬十五五恒指料升抵兩萬七再展攻防

美國聯邦政府面臨停擺危機，美國總統特朗普周一與民主、共和兩黨高層會晤後，仍未得出共識，令停擺風險升溫，美國副總統萬斯指責民主黨「不願意採取正確的行動」。期間美股於高位窄幅爭持，最終三大指數收高，道指升68點報46316，納指升107點報22591，標普升17點報6661。

中概股普遍回升；阿里巴巴升4.65%報179.90美元，拼多多升0.52%報130.67美元，京東升3.30%報35.64美元，網易升2.53%報151.36美元，嗶哩嗶哩升4.75%報27.33美元，理想升3.57%報25.23美元，小鵬升1.76%報23.19美元，蔚來升2.41%報7.21美元，萬國數據跌0.27%報39.97美元，金山雲跌2.56%報15.24美元，陸金所升13.09%報4.06美元。

夜期報升，ADR普遍跑贏港股

恒指夜期升30點報26735。主要ADR普遍跑贏港股；騰訊(00700)ADR較港股高0.20%，折合661.3港元；美團(03690)ADR較港低0.11%，折合102.7港元；友邦(01299)ADR較港股高0.27%，折合74.6港元；滙控(00005)ADR較港股高0.81%，折合109.7港元；小米(01810)ADR較港股高0.33%，折合53.7港元。

牛友穩步進攻熊友退守，料大市升上27000附近機會大

港股上日反彈後延續升勢，目前有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報26725，升90點，恒指料高開約數十點。港股昨日受惠A股前景預期上升，盤中曾升超過500點，昨日政治局會議落實於10月20日舉行四中全會，市場憧憬會上將公布「十五五」規劃內容，帶動上日中港股市升勢。

參考恒指牛熊證街貨分布，上日恒指急升令牛證資金更加進取，日前最重貨區25800至25899淨減548張對應期指張數街貨，預計有資金獲利後已轉移更上方區域進攻。上日牛證區域重新新增26100至26399區域，上日該300點區域內淨增899張對應期指張數，26200至26299淨增643張為上日最多新增區域，相對最重貨區為25900至25999，涉879張對應期指張數，預計26000為目前恒指最大支持，但同時牛友已開始憧憬於26300建立首波支持。

相對上熊友已開始退守，大部分資金都轉移部署27000以上區域，27200至27299淨增425張對應期指張數至1362張，反映27000為目前市場預期最大阻力，預計短線內恒指會挾升至27000後再展開27000攻防戰。

