金價金股｜憂美政府停擺金價突破3800美元再創新高，續獲大行唱好，金礦股應如何部署？

30/09/2025

　　美國聯邦政府面臨停擺危機，可能阻礙評估美國經濟所需的關鍵數據發布，加上投資者繼續押注美國將降息，以及地緣政局緊張，現貨金昨日(29日)升近2%，突破每盎司3800美元大關，再創歷史新高。港股的金礦股今早(30日)普遍高開，其中由紫金礦業(02899)分拆上市的紫金黃金國際(02259)今日首掛，最多飆逾六成，紫金礦業則曾飆8%創新高。金價今年以來已飆逾四成，但仍繼續獲大行唱好，金礦股升勢看來未完，應如何部署？

 

（Shutterstock圖片）

 

美政府停擺將令非農等關鍵數據延遲發布　現貨金漲近2%高見3833美元

 

　　美國聯邦政府面臨停擺危機，美國總統特朗普昨日與民主、共和兩黨高層會晤後，仍未得出共識，這加劇了人們對政府停擺的擔憂。若無法達成協議，聯邦政府將於周三(10月1日)開始停擺。一旦政府停擺，包括本周五(3日)公布的9月份非農就業報告在內的多項關鍵經濟數據將會延遲發布，這將令聯儲局及市場在評估經濟狀況時失去重要依據。

 

（AP圖片）

 

　　現貨金昨日收盤暴漲74.13美元，漲幅1.97%，報每盎司3833.53美元，盤中最高觸及每盎司3834.18美元，創下歷史新高。紐約期金價格亦同步上揚，一度升至3862美元。美匯指數則延續上周五(26日)跌勢，下跌0.25%報97.93。美元走軟，讓以美元計價的黃金對海外買家而言更便宜。High Ridge Futures金屬交易主管David Meger指，針對美國政府可能關門的避險需求，是推動金價上漲的因素之一，美元因此承受一些壓力，這無疑給貴金屬市場帶來支撐。

 

　　另值得一提，美國上周五公布的個人消費支出(PCE)物價指數同比增長2.7%，符合經濟學家預期，這強化市場對美聯儲可能在10月和12月會議上降息的信心。Meger指，上周的PCE數據被視為不會阻礙美聯儲進一步降息的因素，這仍是支撐金銀價格的關鍵。黃金通常在低利率環境中表現良好，今年迄今已上漲逾43%。

 

瑞銀財管：黃金乃投資組合多元化工具　高盛摩通：或挑戰5000美元

 

　　國際金價連創新高之際，有大行繼續唱好，其中瑞銀財富管理亞太區投資總監辦公室認為，美國聯儲局可能進一步寬鬆政策和通脹仍然高企的情況下，美國實際利率有望進一步下降，從而利好黃金，預期2026年中，金價或將達到每盎司3900美元，繼續將黃金視為一種有效的投資組合多元化工具、以及政治和經濟風險對沖工具。

 

　　瑞銀財管又指，儘管最近幾周，中國對黃金的投資需求因其國內股市上漲而疲軟，但隨金價持續上漲，預計中國黃金ETF持倉量或將恢復，而香港最新的施政報告中計劃拓展在港黃金儲備，並建立黃金中央清算系統，亦有望為金價提供支援性背景。投資者應考慮對沖投資組合中的美元敞口，並分散投資於澳元和歐元等其他貨幣，預計黃金有望繼續受益於實際利率下降、美元走軟以及投資需求在地緣政治風險持續下保持強勁。

 

　　另德銀近期亦將明年黃金均價預期調升至每盎司4000美元。高盛及摩根大通更預測，若美國國債市場27兆美元資金中有1%流入黃金市場，金價不排除挑戰5000美元。

 

紫金黃金國際公開發售超購近240倍　首掛最多飆逾67%

 

　　值得留意，紫金礦業分拆上市的紫金黃金國際今日首掛，開報111.5元，較招股價71.59元高出55.7%，最多高出67.62%高見120元。紫金黃金國際指，香港公開發售部分共有約35萬人申請，超額認購約239.74倍，認購一手100股的約9萬人中有4.51萬人獲配股份，分配比率50%，認購7萬股方穩獲4手。「頂頭槌飛」涉1744.95萬股，共有33人申請，各獲1.88藶股，分配比率0.11%，香港公開發售部分股份數目未有改變，至於國際發售超額認購19.38倍。該集團招股集資約249.84億元。

 

　　另外，瑞銀近日發表報告指，該行顯著上調對金價預測，料年底及明年底見每盎司4000及4200美元，因投資者倉位增加及投資者基礎持續擴大，以及美聯儲減息周期下美元疲弱與實際利率下跌有利金價。假設金價較市場共識高約10%，推動該行對招金礦業(01818)盈利預測高於市場共識。基於招金產量增長趨勢強勁，上調對其盈利預測，料2025年至2027年盈利年複合增長率達54%，將目標價由25.3元上調至37元，為2026年預測市盈率23倍，重申「買入」評級。

 

郭家耀：金價繼續破頂機會仍高　較看好紫金近30元可考慮

 

（郭家耀 facebook截圖）

 

　　港灣家族辦公室業務發展總監郭家耀認為，現時買金應作為資產配置為主，起碼可對應通脹、地緣政局及貨幣貶值風險，未必期望金價再大升特升，且黃金本身也無息收。不過，現時很多央行都迫於無奈需要減息，貨幣貶值趨勢很難扭轉，令持有黃金成本減輕，而大家對地緣政局的憂慮亦對金價有支持，似乎繼續破頂機會仍高，即使升至4000美元，相信也不會有人因此沽售，因大家見很多政府債台高築，已無計可施，惟有以印鈔應付，只要有這些質疑，金價長遠走勢仍會相當強勁。至於美國政府停擺此類把戲經常發生，反而不太重要。

 

　　至於應買金礦股抑或黃金ETF，郭家耀指要看為了甚麼目的，若為了投機，金礦股營運槓桿當然較高，若金價上升，帶來的業績上升幅度會更大，但投資者見其升得多，難免考慮做些獲利回吐，故波動性大；若純粹希望作為資產配置去對沖通脹及貨幣貶值等風險，則黃金ETF會是較佳選擇。而金礦股當中，紫金較值得考慮，始終公司除了黃金，還有其他基本金屬，且產能一直有提升，長遠有機會成為全球五大礦產商，公司亦是為數不多在港上市礦產類股份一直都交出相當強勁表現，顯示其不單受惠金屬價格上升，經營能力也受市場認可。部署上，可待其最近有否機會回至30元邊緣再考慮，若相信其將來可進身頭幾大礦產商，再升多兩成幾也不太令人意外。至於紫金黃金國際一上市就升了那麼多，暫宜觀望，之前也有些新股首掛高收後一兩日都有較大回吐壓力，而其招股價本就不見太大折讓，急升後值博空間更小。

 

　　金礦股今早先升後回，紫金礦業曾飆8.21%高見34.8元，半日收市倒跌0.93%報31.86元，紫金黃金國際則較招股價升60.78%報115.1元，招金礦業亦倒跌0.51%報31.14元，山東黃金跌0.35%報37.02元，中國黃金國際(02099)升0.73%報137.2元，靈寶黃金(03330)升0.44%報18.48元，赤峰黃金(06693)升0.86%報30.66元。黃金ETF方面，SPDR金ETF(02840)升1.54%報2770元，價值黃金ETF(03081)升1.43%報90.76元。

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》黃瑋傑分析，請按此

 

 

另外，元宇證券基金投資總監林嘉麒，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評金礦股及大市，立即重溫

 

 

《窩輪豪情－梁業豪》反覆不定的市況中如何於牛熊證市場內圖利？

 

【你點睇？】特朗普簽令宣布批准TikTok賣盤，你是否滿意該交易？► 立即投票

即時重點新聞

30/09/2025 16:53  【季結－長牛慢行】刺激需求及反內捲為頭等要務，恒指第四季或回調惟牛市料未完

30/09/2025 16:53  【季結－長牛慢行】料阿里騰訊第四季維持增長，新能源車內捲前景不看好

30/09/2025 17:52  聯交所就優化結構性產品上市制度作諮詢，建議降低衍生權證最低發行價

30/09/2025 11:18  阿里傳70億洽購港島壹號中心13層樓面，文華東方酒店集團:正就潛在出售部分樓面進行討論

30/09/2025 16:08  《新股掛牌》紫金黃金國際(2259)收高逾68%高於開市，每手賺4901元

30/09/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出１６﹒５４億元，買阿里沽盈富基金

30/09/2025 08:40  【大行炒Ｄ乜】富瑞大升阿里目標近三成，國泰海通勁升百度目標近七成

30/09/2025 16:34  《財資快訊》美電軟報７﹒７８００，一個月拆息較上日微軟至３…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

英資近年大手沽商廈，阿里潛在購銅鑼灣商廈或獲命名權，勢改寫銅鑼灣與怡和歷史？新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 製造業PMI勝預期，滬指連升五個月，中央設補助拓消費新業態新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

比亞迪｜確認大幅下調今年銷售目標，仍獲高盛力撐股價倒升可再吼？抑或寧吼其他車股？新文章
品味生活
生活
人氣文章

騙局大拆解

求職騙案｜誤信網上招聘廣告，30歲本地女子被騙轉售奢侈品賺佣金，損失超過$200萬
人氣文章

影視娛樂

藝人另類賺錢法｜江美儀素顏直播教化妝、台灣藝人療癒式陪伴吸金逾4千萬
人氣文章

台灣熱話．姚超文

傳統糕點乘勢再爆紅
DIVA CHANNEL
人氣文章

Lazy Girl Beauty Hacks．Jessica CC

懶人粉底推薦：韓系變色遮瑕棒＋人氣高遮瑕霜，手袋必備補妝神器！
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

全球首間開放式博物館V&A East Storehouse：貼地親民的倉庫形式，近距離欣賞文物珍品！
人氣文章

Lazy Girl Beauty Hacks．Jessica CC

Balenciaga正式跨入美妝界！復刻經典香水Le Dix，還原50年代的高訂低調詩意
健康好人生 Health Channel
人氣文章
鹽與肝健康 │ 不只高血壓！最新研究揭高鹽飲食增脂肪肝風險，恐致肝衰竭肝癌
人氣文章
久坐易傷髖關節｜簡易3招伸展髖屈肌、強化臀肌有效預防新文章
人氣文章
中秋將至，偶爾傳來陣陣燒烤香氣　今期素食譜：蔬菜串燒新文章
人氣文章財經熱話30/09/2025
英資近年大手沽商廈，阿里潛在購銅鑼灣商廈或獲命名權，勢改寫銅鑼灣與怡和歷史？
