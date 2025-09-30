  • 會員
阿里傳70億洽購港島壹號中心13層樓面，文華東方酒店集團：正就潛在出售部分樓面進行討論

30/09/2025

　　文華東方酒店集團稱，注意到近期媒體關於其可能出售銅鑼灣「港島壹號中心」部分物業權益猜測，且確認正在就潛在出售部分辦公室空間進行討論，目前尚未確定是否達成任何出售事項及具體條款。公司將適時另行公告。

 

阿里傳70億洽購港島壹號中心13層樓面，文華東方酒店集團：正就潛在出售部分樓面進行討論

 

　　港島壹號中心由文華東方酒店集團持有，早年斥資50億元重建，快將入伙。業主原把物業24層，合共約50萬平方呎樓面，作出租之用，暫已租出兩層。據本地傳媒引述消息人士透露，阿里巴巴(09988)有傳斥資70億元，洽購上述物業最高的13層，涉及樓面面積約27萬平方呎，每平方呎呎價約為2.6萬元。

 

　　若交易成事，按總金額計，將打破港交所(00388)早前斥約63億元，向置地公司購入中環交易廣場第一座最高9層辦公樓紀錄，膺今年最大額商廈成交。

 

　　阿里巴巴原本一直租用銅鑼灣時代廣場作總部，包括旗下螞蟻集團及傳媒等，合共涉及10層樓面，據報租約將於2028年屆滿。業內人士預計，阿里巴巴考慮購入「港島壹號中心」高層單位，除可長遠用作集團總部外，預料亦可獲得大廈命名權及天台廣告位，進一步提升企業形象與品牌曝光。

 

撰文：經濟通採訪組

 

撰文：經濟通採訪組

